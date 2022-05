Football – Retour de l’Audi Summer Tour du FC Bayern Munich aux États-Unis pour la 5ème fois

Après avoir organisé l’Audi Summer Tour avec la marque aux quatre anneaux sous forme numérique pendant deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, le FC Bayern Munich reprend enfin la route. C’est la cinquième fois que la tournée verra les champions allemands de football se rendre aux États-Unis, où ils joueront des matchs à Washington, D.C. et à Green Bay. Lors des deux Audi Soccer Summits, les champions d’Allemagne en titre affronteront D.C. United et les demi-finalistes de la Ligue des champions de cette année, Manchester City.

Audi est le sponsor et partenaire désigné de l’Audi Summer Tour du FC Bayern Munich pour la septième fois, et cette année, la tournée se dirige vers les États-Unis pour la cinquième fois. Du 18 au 24 juillet 2022, les champions d’Allemagne en titre parcourront les États-Unis dans le cadre de leurs préparatifs pour la nouvelle saison. La première étape de la tournée du Bayern Munich sera Washington, D.C. du 18 au 22 juillet, suivie d’une deuxième étape à Green Bay, Wisconsin les 22 et 23 juillet. À Washington, l’équipe de Julian Nagelsmann affrontera l’hôte D.C. United à Audi Field devant d’une foule de 20 000 personnes. A Green Bay, le match contre Manchester City se jouera au mythique Lambeau Field, un stade d’une capacité de 81 441 places. Normalement, l’équipe Green Bay Packers NFL joue ses matchs ici, et ce sera une première – jamais auparavant ce stade emblématique n’a accueilli un match de football.

Oliver Kahn : « J’ai hâte de ressentir l’enthousiasme des locaux »

« Après deux ans de pandémie, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir offrir à nos fans la même expérience que nos précédents Audi Summer Tours exceptionnellement populaires et réussis. J’ai hâte de ressentir l’enthousiasme des locaux. D’un point de vue sportif, les matchs contre D.C. United et Manchester City seront les temps forts de cette tournée. Le FC Bayern est de retour sur la route – et regarde toujours vers l’avenir dans le but d’apporter de l’excitation à nos fans. », a déclaré Oliver Kahn, PDG du FC Bayern Munich. Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing, a ajouté : « Notre partenariat avec le FC Bayern reflète parfaitement ce que nous représentons chez Audi. Nous vivons le progrès et nous savons à quel point un véritable esprit d’équipe est important, tant dans le sport que dans le monde du travail. Je suis particulièrement ravi que nous puissions également mettre en avant notre marque et nos valeurs sur l’un de nos marchés les plus importants, les États-Unis, en organisant l’Audi Summer Tour avec le FC Bayern. Et il va sans dire que je croise les doigts pour des matchs réussis contre D.C. United et Manchester City. »

Déjà le cinquième Audi Summer Tour à travers les États-Unis

L’Audi Summer Tour emmènera le FC Bayern aux États-Unis pour la cinquième fois cette année, après des tournées à travers les États-Unis en 2014, 2016, 2018 et 2019. Au-delà de cet événement, des bureaux étrangers dans les principaux marchés du club aux États-Unis (New York), la Chine (Shanghai) et l’Asie du Sud-Est (Bangkok) portent et promeuvent les activités internationales du champion allemand. Le FC Bayern compte désormais plus de 290 000 membres de clubs dans le monde.

« Les Audi Summer Tours virtuels que nous avons organisés ces deux dernières années ont été extrêmement bien accueillis par nos fans du monde entier grâce à leur contenu incroyablement créatif. Néanmoins, rien ne peut remplacer de véritables interactions avec les habitants de leurs patries respectives. Au fil des ans, l’Audi Summer Tour est devenu un moyen important de présenter notre club à l’échelle mondiale et, ce faisant, de diffuser nos valeurs ainsi que nos racines bavaroises dans le reste du monde. », a expliqué Andreas Jung, membre du conseil d’administration du FC Bayern en charge du marketing.

Photos : Audi