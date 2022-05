Porsche et Audi forment une alliance de recharge premium au Japon

Unir leurs forces pour faire avancer l’électromobilité : Porsche Japan et Audi Japan établissent un partenariat commercial Premium Charging Alliance pour étendre le réseau de bornes de recharge rapide de 150 kW à travers le Japon. Grâce à cette alliance, les bornes de recharge rapide gérées par les deux sociétés seront disponibles pour les propriétaires de Porsche et d’Audi à partir du 1er juillet 2022.

La Premium Charging Alliance est un projet visant à étendre les services de recharge au Japon, en fusionnant le réseau de bornes de recharge rapide Porsche et Audi chez les concessionnaires et les réseaux urbains pour les propriétaires de véhicules électriques à batterie (BEV) des deux marques. Cette alliance permettra aux propriétaires de Porsche et d’Audi d’utiliser les 50 bornes Porsche Turbocharger sur 41 sites et les 52 unités nationales d’Audi Japan, pour un total de 102 bornes de charge rapide à la fin de 2022.

Les bornes de charge rapide Porsche Turbocharger offrent la puissance de sortie de 150 kW – la plus puissante de tous les chargeurs du pays et peuvent charger la batterie du Porsche Taycan à 80% en 24 minutes. Actuellement, 50 unités sont en service au Japon : 37 unités dans 33 centres Porsche (sur 45), avec sept emplacements (12 unités) dans le cadre de l’infrastructure de recharge urbaine, dont une unité au Porsche Experience Center.

« Le Japon montre beaucoup d’engagement pour développer le réseau de recharge public, cependant, nous pensons que la vitesse de recharge elle-même n’est pas assez rapide. Porsche se considère comme un pionnier dans le domaine de la recharge rapide. Avec la Premium Charging Alliance, nous visons à nous associer à d’autres entreprises qui proposent également une recharge rapide, ce qui signifie que nos clients passent moins de temps à recharger leur voiture, à trouver des emplacements plus appropriés et à rendre la conduite de véhicules électriques plus pratique. », a déclaré Michael Kirsch, PDG de Porsche Japan.

Photos : Porsche