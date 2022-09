Débuts de la Bentley Mulliner Batur au Royaume-Uni au Concours of Elegance 2022

La Bentley Mulliner Batur a fait ses débuts au Royaume-Uni le 2 septembre 2022 au palais de Hampton Court pour le 10ème anniversaire du Concours d’élégance. Le plus récent projet de carrosserie de Mulliner a été dévoilé pour la première fois lors de la soirée signature de Bentley à la Monterey Car Week en Californie il y a à peine 11 jours, et incarne le début d’une révolution du design pour Bentley.

Le Batur est la Bentley la plus puissante à ce jour, avec une version de 740 ch de l’emblématique moteur W12 bi-turbo de 6,0 litres assemblé à la main qui a métaphoriquement et littéralement propulsé le succès de Bentley au cours des deux dernières décennies. Alors que le moteur entre dans ses années crépusculaires dans le cadre du parcours de transformation Beyond100 de Bentley pour être entièrement électrifié, le Batur constitue la première partie d’une célébration de la puissance, du couple et du raffinement extraordinaires du W12.

Le design du Batur est l’œuvre du directeur du design de Bentley, Andreas Mindt, et de son équipe comprenant le responsable du design extérieur, Tobias Suehlmann et le responsable du design intérieur, Andrew Hart-Barron. Le nouveau langage stylistique définit un nouveau chapitre pour le design de Bentley, dans le cadre du parcours transformationnel Beyond100 de Bentley pour devenir le leader mondial de la mobilité de luxe durable.

Andreas Mindt explique son design : « Pour toute équipe de design, la possibilité de redéfinir nos propres règles est le défi le plus excitant. Nous avons réinventé le langage de conception Bentley, en gardant une certaine continuité entre le passé et le présent tout en modifiant radicalement les éléments clés. Le design d’une Bentley moderne doit toujours être puissant, inspirant et harmonieux. La forme doit être forte et musclée tout en restant gracieuse – il doit y avoir à la fois une fluidité élégante et de la musculature. Le terme que nous utilisons est la position de la bête au repos – imaginez un lion ou un tigre, couché bas en position d’attaque dans l’herbe haute. Cette forme puissante – d’une puissance ultime au repos, qui semble rapide même à l’arrêt – est celle qui motive notre nouvelle interprétation de la ligne électrique et de la hanche classiques de Bentley. Une marque de puissance et de prestige a toujours été un long bonnet. Nos nouveaux éléments de conception incluent une ligne qui s’étend du capot sur toute la longueur de la voiture, reliant le capot à la carrosserie, rendant la voiture longue et mince et donnant une proportion allongée à l’avant. Nous appelons cette caractéristique le « capot sans fin », et c’est le seul point fort de la forme épurée. Pendant ce temps, la masse visuelle de la voiture est déplacée vers l’arrière, donnant l’impression que la voiture est assise sur l’essieu arrière, ce qui ajoute de la profondeur aux hanches. Tout à l’avant de la voiture, nous avons modernisé la célèbre calandre Bentley et l’avons rendue plus basse et plus droite, pour donner un visage plus fort et une position plus dominante. Cette élégance droite apporte la confiance en soi avec une position de luxe. La calandre est flanquée d’une nouvelle forme et d’un nouveau design de phare, une évolution du design utilisé sur Bacalar et le maintien du seul grand phare de chaque côté. Ceux-ci sont associés à de tout nouveaux feux arrière à l’arrière, qui se trouvent de chaque côté d’un aileron déployable. Dans l’ensemble, la forme est plus propre et simplifiée, et nous nous appuyons davantage sur des surfaces courbes coupées en deux aux bons endroits pour refléter la lumière et l’obscurité et apporter plus de muscle au design. »

Photos : Bentley