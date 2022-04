Exposition de la Bentley Heritage collection au Goodwood Members Meeting

Bentley Motors est un partenaire automobile officiel pour la 79ème édition du Goodwood Members Meeting, les 9 et 10 avril 2022. Le Goodwood Members Meeting est un week-end épique de course automobile qui vise à recréer l’atmosphère et la camaraderie des réunions originales des membres du BARC qui se sont tenues à Goodwood tout au long des années 1950 et 1960. Bentley soutiendra l’événement avec une exposition de 10 Bentley emblématiques couvrant 90 ans d’histoire de Bentley de 1929 à 2019. Au fur et à mesure que l’usine et le campus neutres en carbone de Bentley se développent, la célèbre Heritage Collection de l’entreprise, avec les dix voitures pour Goodwood, dont quatre des six nouveaux ajouts à la flotte, totalisant maintenant 35 voitures.

Les six nouveaux ajouts couvrent 72 ans d’histoire et comprennent :

– Bentley Speed ​​Six de 1929 , complétant la collection d’avant-guerre de Bentley;

– Bentley Mark VI de 1949, un exemplaire de la première Bentley construite à Crewe;

– Bentley S3 Standard Saloon de 1963, la quatre portes la plus raffinée de l’époque;

– Bentley Continental de 1984, un drophead autrefois utilisé par le président;

– Bentley Turbo R de 1991, qui a lancé la renaissance de Bentley en tant que marque sportive;

– Bentley Arnage Red Label de 2001, le retour du V8 6¾ dans les berlines Bentley.

La Bentley Speed ​​Six est l’un des véhicules d’avant-guerre les plus emblématiques de la marque. Version hautes performances de la 6½ litres, la Speed ​​Six est devenue la Bentley de course la plus titrée, remportant Le Mans en 1929 et 1930 aux mains de Woolf Barnato, Sir Henry « Tim » Birkin et Glen Kidston. Le propre exemplaire de Bentley, GU 409, a été construit à l’origine pour W.F. Watson et équipé d’une carrosserie de berline Weymann par Victor Broom, et fut livré en septembre 1929.

Le premier nouveau modèle de production de Crewe après la guerre a été dévoilé en mai 1946 et nommé Mark VI. Utilisant une suspension avant indépendante et le moteur six cylindres en ligne de 4½ litres existant, la Mark VI est rapidement devenue la Bentley la plus vendue avec 5 000 voitures produites entre 1946 et 1952. 73 ans plus tard, la Bentley Mark VI – AGO 2 – revient à Crewe. Équipée d’une carrosserie H.J. Mulliner resplendissante en vert bicolore sur noir, AGO 2 est un lien de conception clé entre les célèbres Bentley « Embiricos » et Mk V Corniche des années 1930, et l’emblématique Type R Continental de 1952.

En 1955, la Type R a été remplacée par la Type S ; essentiellement une version mise à jour et améliorée, avec un châssis séparé, un moteur six cylindres en ligne et une carrosserie produite en usine. À l’époque, la berline standard de type S à carrosserie d’usine coûtait 3 295 £ (l’équivalent de 10 fois le revenu annuel d’aujourd’hui). Il y a eu trois itérations de la S-Type de 1955 à 1965. La 2e génération (S2) a introduit un nouveau V8, une direction assistée de série et la fin d’une transmission manuelle. La génération finale était très similaire à la S2, la différence extérieure la plus visible étant une disposition à quatre phares. La voiture qui rejoint la flotte patrimoniale est une berline standard S3 de 1963 – souvent considérée comme la plus jolie des carrosseries de berline – finie en peinture grenat et immatriculée 176 FGH.

La Bentley Continental de 1984 était fortement basée sur la série T introduite dans les années 1960. Le nouvel exemple de Bentley, l’A455 YGJ, représente l’une des périodes les plus difficiles de Bentley, avec des volumes de ventes au point le plus bas de l’histoire de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, la voiture est toujours fidèle aux valeurs de Bentley, et cet exemple particulier a été conduit par le président de l’époque en tant que voiture de société. La situation s’est améliorée avec des changements significatifs dans la gestion de l’entreprise et l’adoption de l’induction forcée sur le V8 6¾ litres de Bentley dévoilé sous la forme de la Turbo R au Salon de Genève 1985.

Au début des années 1990, la popularité de Bentley avait considérablement augmenté, principalement en raison du succès de la Mulsanne Turbo. La turbocompression avait rendu l’avantage des performances aux produits Bentley, qui étaient désormais les berlines les plus rapides, les plus confortables et les plus luxueuses au monde. La Turbo R, « R » pour tenue de route, construit sur le succès du Mulsanne Turbo avec plus de puissance et un châssis plus rigide, mais sans compromis sur le luxe ou la qualité. La Turbo R 1991 de Bentley – J101 PKL – est un bel exemple de la voiture qui a remis Bentley sur la voie du succès.

Lorsque Bentley a été rachetée par le groupe Volkswagen en 1998, la première chose à faire était de remplacer le V8 de 4,4 litres de la Bentley Arnage par le léviathan V8 de 6¾ litres des Continentals à deux portes. Cela a créé l’Arnage Red Label, qui a fait ses débuts au salon de l’automobile de Francfort en 1999, offrant un niveau de couple inégalé par toute autre berline – 835 Nm. Une suspension avant redessinée et des freins plus gros accompagnaient le moteur, ainsi qu’une carrosserie plus rigide. Fini en rouge Fireglow, l’exemple de Bentley (Y662 SEO) marque l’un des tournants de l’histoire de l’entreprise.

Les nouveaux ajouts signifient que la flotte patrimoniale comprend désormais des voitures de toutes les décennies et des exemples de tous les modèles importants. À travers la production à Cricklewood, Derby et Crewe, la flotte de 35 personnes articule désormais parfaitement l’histoire de Bentley.

Le responsable de la Bentley Heritage collection, Mike Sayer, a déclaré : « Bentley subit la transformation la plus importante et la plus rapide de ses 102 ans d’histoire, dans le cadre de la stratégie Beyond100. Alors que la marque définit sa nouvelle direction, il est essentiel de pouvoir tracer notre parcours à ce jour et d’où vient la Bentley d’aujourd’hui. L’expansion de la collection Heritage jouera un rôle clé dans ce processus, en fournissant des exemples concrets de chaque chapitre de la longue histoire de l’entreprise. Nous sommes vraiment impatients de partager les nouvelles voitures avec des collègues, des clients, des visiteurs et les médias au cours des prochains mois. »

Photos : Bentley