Continental lance les premiers pneus avec du polyester fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées

Continental est le premier fabricant de pneus à lancer immédiatement la production en volume de fil de polyester recyclé obtenu à partir de bouteilles en plastique PET selon un nouveau procédé. Le nouveau matériau haute performance sera d’abord utilisé dans des tailles sélectionnées pour les pneus été Contiental PremiumContact 6 et EcoContact 6 et le pneu Continental AllSeasonContact. Cela remplace complètement le polyester conventionnel dans la carcasse des pneus sélectionnés. Un ensemble de pneus de voiture de tourisme de série utilise le matériau d’environ 40 bouteilles en PET recyclées.

En septembre 2021, Continental a dévoilé pour la première fois la technologie interne ContiRe.Tex. Elle utilise du fil de polyester, qui est obtenu à partir de bouteilles en PET usagées sans aucune étape chimique intermédiaire et non recyclé d’aucune autre manière. Cela rend la technologie beaucoup plus efficace que les autres méthodes standard pour transformer les bouteilles en PET en fils de polyester haute performance. Les bouteilles utilisées pour la technologie proviennent exclusivement de régions sans boucle de recyclage fermée. Dans le cadre d’un processus de recyclage spécifique, les bouteilles sont triées et nettoyées mécaniquement, une fois les bouchons retirés. Après le broyage mécanique, le PET est ensuite transformé en granulés et finalement filé en fil de polyester.

« Nous n’utilisons que des matériaux hautes performances dans nos pneus haut de gamme. Il s’agira désormais de fils de polyester issus de bouteilles en PET, issus d’un processus de recyclage particulièrement efficace. Nous avons amené notre technologie innovante ContiRe.Tex au stade de la production en seulement huit mois. Je suis fier de toute notre équipe pour cette réalisation remarquable. Nous augmentons constamment la part de matériaux renouvelables et recyclés dans nos pneus. D’ici 2050 au plus tard, nous voulons n’utiliser que des matériaux durables dans notre production de pneus. », a déclaré Ferdinand Hoyos, qui dirige l’activité des pneus de remplacement de Continental en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Tous les pneus dotés de la technologie ContiRe.Tex actuellement produits dans la prochaine phase de lancement sur le marché proviennent de l’usine de pneus Continental de Lousado, au Portugal. Les pneus dotés de la technologie ContiRe.Tex ont un logo spécial sur le flanc (« Contains Recycled Material »).

Le fil de polyester fabriqué à partir de PET est utilisé depuis longtemps comme matériau dans l’assemblage de pneus de tourisme et de camions légers. Les câbles textiles absorbent les forces de la pression interne du pneu et restent dimensionnellement stables même sous des charges et des températures élevées. Pour rendre les pneus encore plus économes en énergie et respectueux de l’environnement dans la fabrication, l’utilisation et la recyclabilité, Continental recherche intensivement des matériaux alternatifs pour la production de pneus.

En septembre 2021, le fabricant de pneus haut de gamme a lancé à l’IAA Mobility le Conti GreenConcept, utilisant du polyester provenant de bouteilles en plastique recyclées dans la carcasse. Pour la deuxième saison de la série de courses Extreme E entièrement électrique, qui a débuté en février 2022, Continental a développé un pneu qui utilise également ContiRe.Tex. Les véhicules d’assistance du Tour de France 2022 seront également équipés exclusivement de pneus ContiRe.Tex.

Continental propose initialement le PremiumContact 6, l’EcoContact 6 et le AllSeasonContact avec la technologie ContiRe.Tex en cinq tailles chacun.

Produits et dimensions actuellement disponibles avec ContiRe.Tex



Photos : Continental