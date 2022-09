Restauration d’un moteur historique Bentley de 1923 par des apprentis

Des apprentis de Bentley Motors à Crewe, en Angleterre, ont restauré avec amour un moteur historique dans le cadre des célébrations du centenaire de l’entreprise en 2019. Le moteur n°212 a été construit par Bentley en 1923, quatre ans seulement après que le fondateur W.O. Bentley a créé la marque de voitures de luxe la plus recherchée au monde.

Restauration d’un moteur historique par des apprentis

Les hommes et femmes stagiaires de Bentley ont passé 700 longues heures à préparer le moteur quatre cylindres de 3,0 litres, qui a été complètement réduit à des composants uniques dans le cadre du projet. Une fois remonté, le moteur a été présenté sur une base spécialement conçue pour une exposition du centenaire au siège social de Bentley à Crewe.

Amy Denton, une apprentie en peinture avancée chez Bentley Motors, a déclaré : « Toutes les personnes impliquées dans la restauration se sont senties privilégiées d’avoir l’opportunité de travailler avec un morceau d’histoire aussi important. Cela nous a permis de développer de nouvelles compétences et techniques qui nous aideront dans nos futures carrières. »

Bentley propose une gamme de programmes d’apprentissage dans des disciplines allant de l’ingénierie et des ventes et du marketing aux RH, aux achats et aux finances.

Les programmes de trois ou quatre ans permettent aux stagiaires de développer un équilibre de compétences tout en travaillant vers des qualifications d’apprentissage automobile reconnues.

Moteur n°212

On sait peu de choses sur l’histoire des débuts du moteur quatre cylindres de 3,0 litres n°212. Il a été initialement couplé au châssis 209 puis transmis à un carrossier inconnu qui a appliqué la carrosserie. La voiture aurait été conduite à la fin des années 1920, lorsque Bentley connaissait un énorme succès en course au Mans.

Finalement, le moteur passa à la Royal Artillery Corps School de Bovington (Dorset / Royaume-Uni), où il fut utilisé à partir de 1935 comme aide à la formation pour enseigner aux étudiants le fonctionnement du moteur à combustion interne. Les historiens de Bentley pensent que cela suggère que le propriétaire du châssis 209 aurait pu être membre des forces armées.

Le moteur est resté en possession du Corps jusqu’en 2011, date à laquelle il a été offert à Bentley. L’unité a ensuite été stockée en toute sécurité jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a été décidé que le n°212 devrait connaître un nouveau souffle, en cours de restauration pour les célébrations du centenaire de Bentley en 2019.

Les apprentis de Bentley Motors à Crewe ont géré eux-mêmes l’ensemble du projet, y compris la planification, la budgétisation et l’évaluation des risques. Un soutien supplémentaire est venu des parties prenantes internes et externes.

Le moteur a été réduit à des composants uniques, qui ont été photographiés individuellement, emballés puis enregistrés sur un ordinateur pour un remontage plus facile. Une fois les pièces lavées et nettoyées, un équipement de sablage a été utilisé pour enlever la vieille peinture. Le moteur a ensuite été restauré aux couleurs utilisées par la Royal Artillery Corps School en reconnaissance de cette partie de l’histoire du moteur.

En même temps, les apprentis ont conçu et construit un socle spécial qui montre le moteur sous son meilleur jour. Les apprentis ont obtenu des schémas de châssis de la voiture d’origine pour créer un ensemble de pieds de support qui porteront le moteur n°212 pour les années à venir. La touche finale était une plaque d’information expliquant l’histoire du moteur.

Amy Denton a ajouté: « Nous avons terminé l’assemblage à temps et l’avons transporté à l’événement du centenaire à Crewe où il a été exposé à côté d’un moteur W12 actuel, montrant clairement à quel point les moteurs superlatifs de Bentley ont progressé au cours des 100 dernières années. »

Photos : Bentley