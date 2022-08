Fin de production des Bentley Bacalar et dernières livraisons à venir

Bentley Mulliner achève les dernières étapes de fabrication artisanale de 12 des Bentley les plus rares de l’ère moderne – l’exquise Bacalar. La Bentley Bacalar est l’expression ultime du cabriolet de luxe à deux places et a été le premier d’une nouvelle série de projets sur mesure de pointe qui ont été le fer de lance d’un retour à la carrosserie par Bentley Mulliner – le plus ancien carrossier du monde. L’achèvement imminent des Bentley Bacalar permettra à l’équipe Mulliner de concentrer son attention sur son prochain projet – le Bentley Batur qui sera bientôt dévoilé.

Huit Bacalar – chacun dans une couleur unique conçue par son client – ont maintenant été remises à leurs propriétaires dans le monde entier, les quatre dernières voitures étant dans les dernières phases de préparation dans l’atelier Mulliner à Crewe pour le transport et la livraison. La construction de chaque voiture prenant environ six mois, les dernières tâches et contrôles de qualité marquent la fin d’un processus long et incroyablement détaillé pour fabriquer chaque Bacalar selon les souhaits de son propriétaire.

Le Bacalar a été créé par Bentley Mulliner pour raviver sa spécialité consistant à fournir des voitures carrossées rares à quelques clients exigeants. Un design Barchetta sans toit avec une toute nouvelle carrosserie très musclée, embrassant une myriade d’options et de matériaux, chaque Bacalar est vraiment unique, le résultat d’une interaction directe entre l’équipe de cdesign de Bentley Mulliner et chaque client individuel. Comme pour toutes les voitures de la série, strictement limitée à 12 exemplaires, tous les exemplaires ont eu chaque détail spécifié par leurs propriétaires, et en tant que tels sont totalement sur mesure pour eux.

Chaque carrosserie en fibre de carbone est finie dans une couleur sur mesure pour chaque client, sans que deux voitures soient identiques. Les voitures reposent sur des jantes Tri-Finish uniques de 22 pouces, avec des faces polies, des rayons satinés gris foncé et des accents décoratifs pour compléter l’extérieur.

Maria Mulder – responsable de la couleur, des matériaux et des finitions – a déclaré : « Concevoir un Bacalar est un exercice d’imagination, le matériau, la couleur et la finition de pratiquement toutes les surfaces intérieures et extérieures étant sur mesure. Quel que soit votre style personnel, que ce soit pour spécifier votre Bacalar avec une peinture extérieure audacieuse jaune Flame synthétisée avec de la cendre de balle de riz, ou un vert mousse plus subtil qui reflète l’héritage de Bentley, développer votre propre passepoil artisanal ou co-créer un tissu unique, le Bacalar a fourni toutes ces opportunités. »

Des détails et des caractéristiques de conception unique dans l’habitacle soulignent le caractère carrossier de la voiture, avec un nombre presque infini de façons pour les 12 clients d’exprimer leurs goûts personnels et de commander un intérieur unique.

Des matériaux durables et d’origine éthique présentés en avant-première dans le concept-car Bentley EXP 100 GT sont maintenant devenus réalité dans un certain nombre de Bacalar. Il s’agit notamment de la peinture contenant de la cendre de balle de riz, qui offre un moyen durable d’obtenir une finition métallique riche, de la laine britannique naturelle et du bois de rivière vieux de 5 000 ans provenant des anciennes Fenlands d’East Anglia.

De l’utilisation d’incrustations précieuses et de finitions uniques aux commandes du conducteur, en passant par les 148 199 points individuels nécessaires pour broder la housse Bacalar unique sur chaque siège, les propriétaires trouveront des détails et des composants jamais vus auparavant sur une Bentley.

En raison de la nature de ces commandes personnelles, Bentley n’est pas en mesure de révéler l’identité des clients ni la destination des voitures. Cependant, chaque client partage un amour de la conduite, ainsi qu’une appréciation passionnée du savoir-faire, de l’authenticité et du souci du détail, tous profondément associés à Mulliner.

Un exemple parfait

L’un des Bacalar terminés occupait une place de choix sur le stand d’exposition de Bentley au Goodwood Festival of Speed ​​2022, au cours duquel il a été remis à son nouveau propriétaire par le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark. La spécification de la voiture est un exemple parfait de la façon dont chaque détail d’un Bacalar a été choisi par son client.

Cette Bentley Bacalar a été finie en orange Sunset sur mesure, avec des jantes tricolores personnalisées de 22 pouces en gris satin foncé avec des faces polies et des reflets noirs brillants offrant un contraste audacieux avec l’extérieur dynamique. Les centres des phares étaient de couleur assortie à la carrosserie orange Sunset, de chaque côté d’un ensemble de grilles et d’entourages noir brillant. Les évents du capot offraient une différence de texture avec une finition en fibre de carbone satinée, tout comme les rétroviseurs extérieurs. La fibre de carbone satinée a également donné une définition supplémentaire aux « bosses de puissance » derrière les sièges avant – accentuées par des éléments lumineux orange Sunset – ainsi que les jupes latérales et le diffuseur arrière, complétées par des finitions d’échappement avec des extérieurs noirs brillants et des intérieurs noirs mats.

Les évents latéraux et le reste des éléments lumineux extérieurs sont en noir brillant, tout comme l’intérieur des poignées de porte extérieures.

Un habitacle blanc et noir avec des accents de mandarine crée un thème intérieur contemporain saisissant. Une finition technique en fibre de carbone satinée enveloppe les occupants, balayant d’un côté à l’autre de l’habitacle, s’harmonisant avec les détails techniques extérieurs. Chaque panneau et détail de l’intérieur a été spécifié au choix du client, grâce à des combinaisons soignées de cuir et d’Alcantara en blanc, noir et orange, de métaux brillants et satinés en noir, de teinte foncée et de finitions chromées brillantes, et à la double utilisation de brillant et fibre de carbone satinée.

Le cuir orange mandarine accentue la forme du rouleau supérieur, la ligne médiane du volant et à la fois l’ouverture de la porte et le levier de vitesses. Cela se poursuit avec d’autres détails de couture à l’arrière des sièges dans le passepoil ovale perforé Beluga et des points croisés à la main le long de la porte en suivant la ligne de style autour de la console centrale.

Le Bacalar est l’exemple extrême de la façon dont les moindres détails inclus dans chaque Bentley peuvent s’accumuler pour former un intérieur pas comme les autres. La voiture de ce client ne fait pas exception, et les détails incluent :

– Les cadrans d’horloge analogiques de l’affichage rotatif Bentley offrent une touche de contraste en bleu Bacalar.

– Les tapis présentent un motif «diamant sculpté», avec une reliure et des coutures en orange Mandarine.

– La ligne de séparation entre la fibre de carbone satinée et le noir brillant dans la zone des bagages – généralement invisible et cachée par les bagages – a été spécifiée pour être dans une teinte foncée satinée

– Les bagages sur mesure qui s’adaptent derrière les sièges comportent des dessus en Alcantara assortis à la voiture, ainsi que des broderies en orange Mandarine et des passepoils en béluga perforés ovales avec un noyau orange Mandarine – reproduisant exactement la finition à l’arrière des sièges avant.

Choix infini

La spécification de chaque Bentley est un voyage de découverte, même un modèle « standard » pouvant être configuré littéralement de milliards de façons. Le processus de conception d’un Mulliner va encore plus loin – avec des combinaisons infinies de matériaux, de couleurs et de finitions. Les exquises grandes voitures de tourisme qui en résultent ne sont limitées que par la loi du pays et l’imagination du client. Le prochain modèle carrossable de Mulliner – le Batur qui sera dévoilé prochainement – ​​ne fera pas exception.

Photos : Bentley