Porsche 911 Sally Special – Un modèle unique pour une bonne cause

Porsche et Pixar Animation Studios ont dévoilé une Porsche très spéciale inspirée de l’une des 911 les plus populaires : Sally Carrera, la célèbre voiture du film d’animation Cars de Disney et Pixar. Comme Sally Carrera, la Porsche 911 Sally Special est unique en son genre. Il n’y aura qu’une seule 911 Sally Special – et c’est la première fois que Pixar soutient un tel projet. La voiture unique sera mise aux enchères par RM Sotheby’s le samedi 20 août 2022 dans le cadre de la Monterey Car Week en Californie. Le gain de la vente aux enchères sera reversé à deux associations caritatives. Une partie des bénéfices bénéficiera aux jeunes femmes grâce à un don à Girls Inc. La deuxième partie ira aux États-Unis pour le HCR, une organisation qui soutient les réfugiés d’Ukraine.

Une Sally homologuée pour la route

« Les véhicules ont besoin d’un visage et d’une histoire. Et le film d’animation « Cars » de Pixar a fait exactement cela : donner vie aux voitures sur grand écran. L’histoire véhicule des valeurs telles que l’amitié, l’amour et le soutien mutuel – et au milieu de tout cela se trouve une Porsche : ‘Sally Carrera’. En collaboration avec Pixar, nous avons donné vie à l’esprit de Sally d’une nouvelle manière, non pas à l’écran, mais hors écran. Avec cette 911 unique, la « Sally Special », que nous vendons aux enchères pour des œuvres caritatives, nous voulons aider les personnes qui ont un besoin urgent de soutien, tout à fait dans l’esprit du personnage du film. », a déclaré le Dr Sebastian Rudolph, vice-président des communications, de la durabilité et de la politique chez Porsche AG.

Le projet a débuté en novembre 2021 et a réuni les membres de l’équipe originale de Cars qui a donné vie à la fois au personnage du film et à Sally Carrera grandeur nature il y a plus de 20 ans. L’équipe comprenait Jay Ward, directeur créatif de la franchise chez Pixar Animation Studios, et Bob Pauley, le concepteur de production qui a d’abord dessiné Sally Carrera pour le film Cars. Ils étaient assistés par des membres de l’équipe Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur à Stuttgart et des designers de Style Porsche à Weissach. L’équipe a travaillé ensemble pendant dix mois – le résultat est une pièce unique fabriquée en usine.

« Nous nous sommes beaucoup amusés à créer 911 Sally Special et c’est la première fois que nous travaillons sur un projet de ce genre. Nous avons décidé très tôt que nous voulions créer un 911 complètement pilotable – inspirée par Sally Carrera, mais tout simplement pas une copie exacte. Sally Carrera aime conduire – c’était notre inspiration. Nous nous sommes demandé : si Sally était construite aujourd’hui comme un modèle homologué pour la route, à quoi ressemblerait-elle ? », a déclaré Jay Ward, directeur créatif de la franchise des studios d’animation Pixar.

« La 911 Sally Special est basée sur la variante la plus rapide et la plus agile de la gamme de modèles 911 Carrera, la 911 Carrera GTS de 480 ch. La voiture est équipée d’une boîte de vitesses manuelle, puisant dans la passion de Sally Carrera pour la conduite. Les éléments de personnalisation sont détaillés et étendus. 911 Sally Special était l’un des projets Sonderwunsch les plus intenses, émouvants et détaillés sur lesquels notre équipe a travaillé. Un exemple est que la voiture est peinte en Sallybluemetallic, une peinture personnalisée qui a été appliquée à la main spécifiquement pour ce projet. Nous avons aussi pensé au tatouage de Sally, bien sûr. Mettre cela en œuvre était un défi très particulier. », explique Boris Apenbrink, directeur des véhicules Porsche Exclusive Manufaktur. Les jantes Turbo-look de Sally Carrera ont été réinterprétées par les designers de Style Porsche à Weissach et fabriquées spécialement pour la 911 Sally Special. Les dimensions des roues de la génération 911 actuelle créent un lien visuel avec la Porsche 911 Type 996 sur laquelle Sally Carrera est basée.

La designer d’intérieur Porsche – Daniela Milošević – a dirigé l’équipe qui a travaillé avec Pixar pour concevoir la nouvelle couleur bleue ainsi que l’intérieur du véhicule. « Nous avons eu une liberté totale, ce qui était super ! Dans le film, Sally Carrera était une avocate californienne qui appréciait le style et l’élégance. En même temps, elle était terre-à-terre et aimait s’amuser. Le Sallybluemetallic spécial est également utilisé à l’intérieur, où il crée à la fois des reflets évidents et des détails subtils qui, espérons-le, apporteront un sourire au visage du futur propriétaire. En même temps, il était important pour nous de ne pas oublier la convivialité et la praticité au quotidien. La 911 Sally Special est destinée à être conduite souvent et avec plaisir. Nous avons développé un revêtement spécial en tissu pied-de-poule Pepita en trois couleurs, associé à un cuir couleur craie et des surpiqûres Speed ​​Blue. Travailler sur ces détails rend le projet spécial et rappelle beaucoup de souvenirs du film et de Sally Carrera. », explique Milošević.

Un chronographe assorti et unique

En plus de la voiture elle-même, la vente aux enchères comprend également d’autres points forts, notamment un chronographe unique de Porsche Design, également créé en collaboration avec Pixar. Comme la voiture elle-même, l’anneau coloré est peint en Sallybluemetallic. Le bracelet en cuir couleur craie avec surpiqûres Speed ​​Blue souligne le design sportif de ce garde-temps unique. Le bracelet peut être rapidement et facilement remplacé par un deuxième bracelet Speed ​​Blue avec coutures couleur craie, sans aucun outil. Comme le véhicule, le chronographe possède un marquage édition limitée au dos du boîtier. Cette pièce unique est animée par un mouvement Porsche Design WERK 01.100 certifié COSC. La 911 Sally Special Chronograph a été conçue et fabriquée avec précision dans l’usine horlogère de Porsche à Soleure, en Suisse. La vente aux enchères comprendra également une housse de voiture d’intérieur spéciale de Porsche Tequipment, un porte-roues avec un jeu de roues supplémentaire composé de roues Carrera Exclusive Design, un livre sur le développement et la production du modèle unique et des dessins originaux des designers Shuichi Yamashita et Bob Pauley.

Informations sur les enchères

La Porsche 911 Sally Special sera mise aux enchères par RM Sotheby’s le samedi 20 août lors de la Monterey Car Week en Californie. Les citoyens américains sont éligibles pour participer. La 911 Sally Special sera visible pendant la semaine des enchères à Monterey. Pour plus d’informations : https://rmsothebys.com/en/auctions/mo22/monterey/lots/r0133-2022-porsche-911-sally-special/1270549.

Photos : Porsche