L’Audi Q6 officiellement dévoilée et lancée en Chine

Le 24 juillet 2022, SAIC Audi a officiellement dévoilé son premier SUV conçu pour le marché chinois, l’Audi Q6. Positionnée comme un gros SUV de luxe robuste, l’Audi Q6 intègre parfaitement la qualité du luxe allemand pur avec l’imagerie mythologique unique de la Chine, interprétant pleinement l’essence du concept Audi Roadjet. Non seulement l’Audi Q6 est le seul modèle 6/7 places de la marque Audi avec des sièges exécutifs de qualité aviation en option, qui répond pleinement aux divers besoins des clients chinois et comble le vide dans le segment de marché de la marque aux quatre anneaux.

Plaisir de conduire sans hybridation

En tant que premier gros SUV de la coentreprise SAIC Audi, l’Audi Q6 est équipée de moteurs turbocompressés essence : 4 cylindres 2.0T (EA888) de quatrième génération et 6 cylindres 2.5T (EA390). L’accélération la plus rapide de 0 à 100 km/h ne prend que 7,3 secondes, apportant au conducteur une expérience de conduite dynamique. Il convient de mentionner que l’Audi Q6 est le premier modèle Audi équipé du moteur 2.0T EA888 de quatrième génération, qui renforce de manière globale les gènes sportifs et les performances énergétiques du modèle, reflétant les perspectives prospectives de la marque Audi sur le marché chinois et les besoins des utilisateurs. Le modèle 45 TFSI a une puissance maximale de 265 ch (195 kW) et un couple maximal de 400 Nm ; le modèle 50 TFSI a une puissance maximale de 299 ch (195 kW) et un couple maximal de 500 Nm. Les deux moteurs sont importés avec leur emballage d’origine et respectent les normes de processus strictes d’Audi, de l’assemblage des composants aux performances de l’ensemble de la machine, avec une puissance abondante et des performances élevées.

Il convient de mentionner que l’équipe chinoise de conception du châssis de l’Audi Q6, dirigée par des experts allemands, a effectué une optimisation à long terme et méticuleuse sur divers indicateurs de confort et de performances dynamiques du véhicule. Toute la gamme Audi Q6 est équipée de série du système quattro intelligent, avec le système de suspension dynamique adaptative DCC, qui interprète les performances dynamiques des nuages ​​et de l’eau qui coule, rendant la conduite agréable.

Un design adapté au marché chinois

M. Gao Dele, directeur général du département ventes et marketing de SAIC Audi, a déclaré : « Audi a toujours attaché une grande importance au marché chinois et aux consommateurs chinois. Nous espérons que les gens comprendront à nouveau ce qu’est la véritable co-création d’utilisateurs. À cette fin, nous nous inspirons de l’image classique de la licorne et l’intégrons parfaitement au design minimaliste allemand, de sorte que le véhicule affiche une posture de licorne avec la tête haute et majestueuse. »

Se basant sur la nouvelle génération de langage de design familial d’Audi, l’équipe de conception allemande a décrit les détails à travers les détails. L’imagerie mythologique unique de la Chine est une autre expression ultime d’Audi sur la route de l’exploration esthétique.

La calandre de l’Audi Q6 adopte une décoration de calandre originale, et le design octogonal de la calandre et les prises d’air latérales verticales ajoutent de la majesté et de la confiance à la face avant. Les arêtes et les coins tranchants de la carrosserie, la taille élégamment pénétrante avec un léger renflement sur le côté et le montant D de la forme de lame classique d’Audi, chaque ligne incarne l’ingéniosité unique du designer qui intègre parfaitement le charme de la culture orientale et l’essence de la technologie occidentale, taillant un design unique.

Dans le même temps, afin de répondre à la tendance croissante et aux besoins de voiture personnalisés de la nouvelle génération entreprenante, l’Audi Q6 propose un style de design « double face ». La carrosserie intègre beaucoup de décorations chromées pour définir la posture parfaite, qui est calme et élégante sans perdre le sens du style. Les éléments noirs tels que la face avant, les coques des rétroviseurs et le toit incluant les montants est une autre interprétation profonde du style sportif. En termes de couleurs de carrosserie, blanc Crouching Tiger, gris Lion, vert Feilong, marron Fulu, noir Black Bull, gris Snow Python, bleu Tianma et la première peinture marron mat d’Audi marron Kirin sont disponibles, avec un total de 8 couleurs de carrosserie, un total de 6 styles de jantes (19, 20 et 21 pouces), dont deux roues RS, et 11 revêtements de siège intérieurs, couleurs et coutures.

De plus, l’Audi Q6 applique la technologie d’éclairage la plus avancée d’Audi. Les feux avant à LED pénétrants et les feux stop à projection quattro sous le bequet arrière sont utilisés pour la première fois sur un modèle Audi. Combinés aux feux arrière à LED pénétrants, ils permettent non seulement d’obtenir une reconnaissance corporelle extrêmement élevée, offrant aux utilisateurs une expérience esthétique technologique qui intègre les sens.

Un SUV très luxueux

Le Dr Jia Mingdi, directeur général de SAIC Audi Marketing Business, a déclaré : « Une voiture est un bâtiment mobile et un espace de vie mobile. La création d’un poste de conduite plus artistique et confortable est également un moyen de créer de l’espace. Ce qu’a construit SAIC Audi est une expérience de fusion face au futur espace de vie. »

La longueur, la largeur et la hauteur de l’Audi Q6 sont respectivement de 5 099 mm, 2 014 mm et 1 784 mm, et l’empattement atteint 2 980 mm. Pour des besoins de déplacement plus abondants et une expérience de conduite plus confortable, l’espace du coffre peut être agrandi jusqu’à un maximum de 2 398 litres, ce qui répond pleinement aux différents besoins des déplacements en dehors des villes.

En entrant dans la voiture, le design intérieur de l’Audi Q6 perpétue le gène luxueux et entreprenant de la marque Audi. Tous les sièges sont en cuir et chaque siège a une couleur de couture assortie, douce et lisse au toucher. Afin de s’assurer que les utilisateurs de différentes morphologies puissent obtenir une position assise parfaitement ajustée, les ingénieurs d’Audi ont développé une technologie de mousse de siège ergonomique. Dans le même temps, tous les sièges avant sont équipés de série d’un repose-jambes et d’une fonction de réglage électrique à 12 voies, et les sièges de la deuxième rangée sont entièrement équipés de ventilation, chauffage, massage et autres configurations de confort, permettant aux utilisateurs de profiter de l’expérience ultime comme en première classe dans un avion.

Dans la disposition à six places, les passagers de la deuxième rangée peuvent profiter de sièges exécutifs individuels de qualité aérienne. La conception de l’accoudoir intérieur fixe est recouverte du même cuir Wagner de haute qualité que le siège, et les bandes de garniture chromées mates le rendent plus raffiné et noble. La « boss key » spécialement équipée peut régler électriquement la distance avant et arrière et l’angle du dossier du siège passager pour obtenir un espace d’assise plus étiré. Les porte-gobelets et les supports de téléphone portable rétractables cachés, le vitrage acoustique offrant un grand silence à l’intérieur pour la rangée arrière et les pare-soleil de lunette arrière améliorent encore le confort et l’intimité du cockpit. De plus, l’Audi Q6 utilise la marque audio haut de gamme de Bang & Olufsen, et 14 haut-parleurs personnalisés de haut niveau sont répartis autour due l’habitacle, apportant un plaisir acoustique de niveau salle de son surround tridimensionnel.

Dans le même temps, toute la gamme Audi Q6 adopte le volant multifonctions recouvert de cuir Nappa importé, et la partie supérieure du tableau de bord est également recouverte de cuir souple. La présentation tridimensionnelle de matériaux haut de gamme et l’intercalation ordonnée de détails exquis font du véhicule une combinaison de luxe, de technologie et de performances dynamiques, qui interprète pleinement l’essence de « l’avion terrestre » d’Audi, dont des idées ont été inspirées du concept Audi roadjet de 2006. La confiance comprend également un habitacle de technologie de luxe spacieux et confortable, qui peut satisfaire tous les fantasmes d’un voyage de qualité.

Intégration de nombreuses technologies de pointe

Tous les modèles Audi Q6 adoptent le style de conception à triple écran exclusif aux modèles haut de gamme Audi, la version améliorée du cockpit virtuel Audi de 12,3 pouces, l’écran tactile MMI de 10,1 pouces et l’écran de fonctionnement de la fonction de siège de climatisation de 8,6 pouces, combiné avec le système d’affichage tête haute, créant une technologie pleine de sens pour une ambiance intérieure luxueuse. Le système d’interconnexion Audi connect & Asterix basé sur la nouvelle plateforme d’interconnexion Audi peut accéder aux services écologiques de Tencent et Alibaba, y compris WeChat embarqué, AutoNavi Maps, Himalaya, etc., et fournir un contenu de divertissement numérique plus riche.

De plus, l’Audi Q6 peut également être équipée du pack pilote Audi AI Pro, y compris le radar adaptatif ACC, l’aide au stationnement intelligente, le système d’assistance au maintien de voie, y compris l’assistance aux embouteillages et d’autres technologies de pointe, atteignant le niveau L2+ d’aide à la conduite intelligente, pour créer une tranquillité d’esprit pour les utilisateurs.

En plus de l’excellente fiabilité de son nouveau véhicule, SAIC Audi a également préparé six entretiens de base gratuits pendant 3 ans (service de récupération et de livraison de voiture), réparation gratuite de la peinture d’origine pendant la première année, flux de service de base gratuit pendant 3 ans, un plan financier à 0% d’intérêt jusqu’à 24 mois et onze autres droits de réservation majeurs, aident les utilisateurs à acheter et à utiliser une voiture sans souci. Les utilisateurs qui précommandent l’édition limitée de lancement, l’Audi Q6 edition one, bénéficieront des privilèges de mises à niveau supplémentaires.

L’Audi Q6 hérite du luxe technologique et de l’esprit d’entreprise sur lesquels la marque Audi insiste, et intègre véritablement le savoir-faire allemand d’Audi aux besoins spécifiques du marché chinois actuel.

Ouverture des réservations et tarifs

A l’occasion de sa présentation officielle le 24 juillet 2022, le constructeur automobile a ouvert les réservations de l’Audi Q6. La fourchette de prix selon les modèles est de 500 000 (72 248 euros) à 650 000 yuans (93 922 euros). Les consommateurs peuvent se connecter à l’application SAIC Audi pour payer des frais d’intention de 6 666 yuans (923 euros)pour effectuer une réservation.

Photos : Audi