Le centre client de Leipzig devient le Porsche Experience Center Leipzig

Le centre client de l’usine Porsche de Leipzig a un nouveau format : à partir de mai 2022, il devient le Porsche Experience Center (PEC) et donc officiellement l’un des dix PEC de la marque établis dans le monde. A cette occasion, le constructeur de voitures de sport a convié des invités dont Walter Röhrl à une soirée d’ouverture le premier week-end de mai. En plus de diverses expériences de conduite, les visiteurs ont l’occasion unique d’explorer à pied une partie du circuit certifié FIA dans le cadre du « Track Walk ». Dans le même temps, l’événement « Classic Cars & Coffee » se tiendra sur le parking du PEC avec un large choix de véhicules classiques. Cet événement offre aux amateurs de véhicules historiques la possibilité d’exposer leur propre voiture et de découvrir d’autres classiques.

Dans son nouveau format, le PEC est également accessible aux visiteurs de passage. « Je suis très heureux que tout le monde puisse désormais visiter notre Porsche Experience Center sans s’inscrire. Peu importe que vous soyez un nouveau client, un conducteur Porsche de longue date ou un visiteur de passage, tout le monde peut découvrir la marque Porsche de près et avec émotion avec nous. », a déclaré Jens Walther, responsable des ventes et du marketing chez Porsche Leipzig.

Au Carrera Café, les visiteurs peuvent déguster des spécialités de café et des collations avec vue sur le circuit. Le design du café s’articule autour de la Porsche Carrera RS 2.7 classique – avec des éléments en jaune signal emblématique ou le légendaire tissu pied-de-poule. En même temps, le café est le point de départ d’autres offres d’aventure. Les places disponibles à court terme pour des visites d’usine ou des événements de conduite peuvent être réservées sur place.

Le Carrera Café fait également partie de la « Porsche Charging Experience ». Depuis 2020, l’un des plus grands parcs de recharge rapide d’Europe est à la disposition des clients de toutes les marques de véhicules chez Porsche Leipzig. Au total, douze bornes de recharge rapide de 350 kW (courant continu) et huit bornes de recharge de 22 kW (courant alternatif) peuvent être utilisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés.

La gamme d’expériences proposées par Porsche Leipzig s’est à nouveau élargie avec le réalignement : le programme de conduite comprend désormais également une « escapade Porsche » pour les visiteurs spontanés, qui peuvent découvrir Porsche Leipzig sous un nouvel angle lors d’une promenade touristique.

Un guide expérimenté dans le Porsche Taycan 100 % électrique vous emmène dans les installations de production ultramodernes, sur une section sélectionnée du circuit Porsche et dans la zone tout-terrain. Jusqu’à quatre personnes peuvent participer à la visite guidée. Les visites d’usine, les programmes de restauration et les événements de conduite Porsche peuvent également être réservés à l’avance sur porsche-leipzig.com/erlebnis.

Photos : Porsche