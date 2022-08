Formule E – Points marqués par Porsche lors de la course du samedi à Seoul

Porsche a gagné des points lors de la première course de Formule E le samedi 14 août 2022 à Séoul. Lors de la 15ème course du Championnat du Monde de Formule E 2022, Pascal Wehrlein a franchi le drapeau à la septième place au volant de sa Porsche 99X Electric et a marqué des points. Son coéquipier André Lotterer (GER), qui a disputé le dimanche sa dernière course pour la TAG Heuer Porsche Formula E Team, n’a pas atteint la ligne d’arrivée suite à un abandon.

Les deux Porsche 99X Electric se sont attaquées à l’E-Prix de Séoul avec un nouveau design exclusif. Pour célébrer la première mondiale par Porsche et son partenaire mondial TAG Heuer du Calibre TAG Heuer Connected E4 – Porsche Edition, leur première Smartwatch développée conjointement. Le constructeur de voitures de sport et la marque suisse de montres de luxe ont uni leurs forces en tant que partenaires mondiaux en 2021, et TAG Heuer est le partenaire titre de l’équipe depuis 2019.

Au classement des pilotes de l’ABB FIA Formula E World Championship, Pascal Wehrlein aborde la dernière course de la saison à la dixième place avec 71 points. André Lotterer se classe douzième avec 63 points. Au classement par équipe, le TAG Heuer Porsche Formula E Team occupe la sixième place du championnat avec 134 points.

Course 15

Après une solide performance en qualifications, Pascal Wehrlein a pris le départ de l’avant-dernière course de la saison sur le Seoul Street Circuit depuis la 4ème place. Cependant, il a pris un mauvais départ avec sa Porsche 99X Electric et a perdu quatre positions en conséquence. Il a ensuite effectué une course solide sur le circuit de 2,618 kilomètres – dont une partie traverse le stade olympique de 1988 – pour marquer des points avec une septième place. Parti de la 20ème position, la course d’André Lotterer s’est terminée dès le premier tour. Il s’est enfoncé directement dans la barrière du virage 20 sur la piste qui, à ce stade, était encore extrêmement humide. Son véhicule a subi des dommages si graves qu’il n’a pas pu continuer lorsque la course a repris après une longue interruption.

Commentaires sur l’E-Prix de Séoul, course 15

Florian Modlinger, directeur Formule E chez Porsche : « Ce fut une journée difficile dans des conditions difficiles. Pascal a réalisé une excellente performance dès le départ, il a été fort lors des essais libres et des qualifications dans des conditions humides et sèches. Cependant, il a perdu quatre positions au départ. Nous devons encore examiner de plus près pourquoi cela s’est produit. C’est dommage car nous avions le rythme pour un podium aujourd’hui et peut-être même pour gagner la course. Pour André, la course s’est terminée peu de temps après le départ lorsque plusieurs pilotes ont glissé dans le virage 20. Pour la course de demain, nous voulons nous appuyer sur la solide performance de Pascal et conclure la saison sur une note positive. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « La course elle-même était bonne mais je ne suis pas content du résultat. Au départ, je n’avais plus de puissance et j’ai perdu quatre positions. Mon rythme était bon par la suite, mais c’était très délicat de doubler sur ce circuit. C’est dommage que nous n’ayons pas pu faire plus avec notre solide position sur la grille. Dans la dernière course de la saison demain, nous voulons à nouveau faire de notre mieux. »

André Lotterer, pilote d’usine Porsche (n°36) : « C’était une journée super difficile. J’ai déjà rencontré des problèmes lors des essais et des qualifications et une crevaison lente m’a empêché d’établir un temps décent. Sur la piste mouillée avec une mauvaise visibilité, j’ai soigneusement tâtonné mon chemin dans la course. J’ai pris les choses très prudemment et j’ai freiné tôt pour le virage 20. Il y avait tellement d’eau sur la piste que sept ou huit voitures ont roulé droit devant. Maintenant, j’espère que les choses iront mieux pour nous lors de ma dernière course de Formule E demain. »

Photos : Porsche