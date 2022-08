Formule E – Une décoration spéciale pour les Porsche 99X Electric à Séoul

Les deux voitures de course Porsche 99X Electric ont inauguré un nouveau design exclusif lors de l’E-Prix de Séoul les 13 et 14 août 2022 pour les dernières manches du championnat du monde de Formule E 2022. Porsche et TAG Heuer célèbrent la première mondiale de la montre TAG Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition. La première smartwatch conjointe du constructeur de voitures de sport et de la marque horlogère suisse de luxe, qui sont en partenariat depuis 2014, a été présentée au public jeudi 11/08/2022 à Séoul.

Le nouveau design de la Porsche 99X Electric a été créé exclusivement pour les courses de Formule E dans la capitale sud-coréenne et dévoilé lors d’un événement à la SJ Kunsthalle dans le quartier branché de Chengdam-dong. La carrosserie de la voiture de course électrique innovante de Weissach, qui a remporté sa première victoire en Formule E à Mexico cette saison, reprend les couleurs de la TAG Heuer Connected Calibre E4 – Porsche Edition : bleu glacé et noir.

« Porsche et TAG Heuer célèbrent deux premières mondiales à Séoul. L’une est la nouvelle montre connectée, qui a été développée dans le cadre d’un projet commun, et l’autre est la première course de Formule E en Corée du Sud. Pour commémorer ces grands événements, nous avons décidé de faire campagne pour nos deux pilotes Porsche 99X Electric lors de la finale de la saison avec une livrée spéciale qui représente la nouvelle montre. Un grand merci à la Formule E et à la FIA – sans leur soutien, rien de tout cela n’aurait été possible. », a déclaré Carlo Wiggers, directeur de la gestion d’équipe et des relations commerciales.

« Nous sommes ravis d’être à Séoul avec notre proche partenaire Porsche pour célébrer le lancement de la première et très attendue TAG Heuer Connected Porsche Edition. Et quel meilleur moment que le premier week-end de l’E-Prix de Séoul, pour voir nos valeurs et ambitions communes autour de la technologie, du design, de la performance, de la précision et de la connectivité prendre vie, sur et hors piste, d’une manière aussi excitante. », a déclaré George Ciz, Chief Marketing Officer de TAG Heuer.

L’inspiration pour la combinaison de couleurs séduisante et cool de la première montre connectée de luxe de TAG Heuer et Porsche est venue de la version bleu glacé de la Porsche Taycan tout électrique. Les éléments graphiques du design reflètent les stands, la vitesse et la progression et attirent l’attention sur les lumières de Séoul, le lieu captivant de la finale de la saison 2022 de Formule E.

Les deux voitures de course Porsche 99X Electric pilotées par André Lotterer (GER/#36) et Pascal Wehrlein (GER/#94) ont participé à l’épreuve double de l’E-Prix de Séoul les 13 et 14 août avec le nouveau design.

Photos : Porsche