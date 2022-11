Formule E – Porsche dévoile sa nouvelle 99X Electric Gen3

Avec la Porsche 99X Electric Gen3, Porsche entre dans une nouvelle ère de la Formule E. La voiture de course électrique, qui a subi une évolution au Porsche Development Center de Weissach, a célébré sa première mondiale au Porsche Experience Center de Franciacorta, en Italie. Elle sera engagée par l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E dans le championnat du monde ABB FIA Formula E à partir de la saison 2023.

L’E-Prix de Mexico du 14 janvier 2023 sera la première course de la Porsche 99X Electric Gen3. L’arrivée de la troisième génération de véhicules au début de la saison prochaine annonce une nouvelle ère pour la première série de courses électriques au monde.

Les nouvelles voitures de course Gen3 telles que la Porsche 99X Electric Gen3 sont les voitures de course électriques les plus rapides, les plus légères, les plus puissantes et les plus efficicaces jamais construites. Elles ont été spécialement conçues pour saisir les duels roue contre roue sur des circuits urbains serrés dans les grandes villes fascinantes du monde où la Formule E dispute traditionnellement ses courses.

Le concept global de la Porsche 99X Electric Gen3 et des autres véhicules de la nouvelle génération Formula E constitue une étape évolutive majeure. Les véhicules ont perdu du poids et disposent d’un empattement plus court et d’une voie plus étroite. Bien que la batterie ait diminué de taille, elle est plus puissante. La proportion d’énergie de récupération a augmenté. L’aérodynamisme et le design ont également subi des modifications. Dans l’ensemble, les nouveaux véhicules sont plus agiles, ce qui améliore également les performances sur circuit.

Le nouveau look saisissant de la Porsche 99X Electric Gen3 s’inspire de l’objectif de la marque Porsche « Driven by Dreams » (Conduit par les rêves). Il est synonyme d’individualité, d’unicité et d’esprit du temps progressiste tourné vers l’avenir qui attire également un groupe cible plus jeune.

Commentaires sur la première mondiale de la Porsche 99X Electric Gen3

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport : « Nous sommes ravis de pouvoir présenter la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3 au monde. Notre équipe de développement à Weissach a investi beaucoup de travail, d’expérience, de cœur et d’âme dans cette voiture de course. Ils peuvent tous être vraiment fiers du résultat. À l’instar de la toute nouvelle génération de Formule E, la Porsche 99X Electric Gen3 représente un jalon technologique dans la course 100% électrique. Pour la Formule E et aussi pour Porsche, faire campagne avec ces nouvelles voitures de la saison 9 du championnat du monde de Formule E ABB FIA est une étape importante dans l’avenir du sport automobile. Nous attendons avec impatience le début de la saison et une nouvelle ère. »

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Formula E : « Il y a un sentiment d’anticipation enthousiaste alors que nous nous dirigeons vers la nouvelle saison du Championnat du monde de Formule E ABB FIA. Notre équipe et nos pilotes António Félix da Costa et Pascal Wehrlein ont encore beaucoup de travail à faire avant la première course avec notre nouvelle Porsche 99X Electric Gen3 au Mexique le 14 janvier. Cependant, nous sommes convaincus que nous progresserons encore avant le début de la saison et que nous serons en bonne position lorsque les cartes seront rebattues entre les équipes avec l’arrivée des nouvelles voitures. Les nouveaux véhicules Gen3, y compris notre Porsche 99X Electric Gen3, rendront, espérons-le, les courses encore plus spectaculaires pour les fans et donneront encore plus d’élan à la popularité de la Formule E dans le monde. »

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche : « Notre nouvelle voiture est un grand pas en avant. Elle est plus légère et plus puissante que son prédécesseur – cela seul fait sourire le visage d’un pilote de course. En tant que nouveau venu dans l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E, j’ai mis à profit ces dernières semaines pour faire connaissance avec les ingénieurs et les mécaniciens et pour trouver ma place dans l’équipe. L’équipe m’a facilité la tâche. Je me suis senti à l’aise dès le départ. Je m’entends aussi bien avec mon nouveau coéquipier Pascal, que j’ai affronté dans différentes séries. Nous avons un objectif commun, à savoir amener Porsche au sommet. Porsche est une marque synonyme de victoires. Nous voulons les livrer le plus rapidement possible avec la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche : « Nous vivons actuellement des moments passionnants en tant qu’équipe. Lors des essais avec notre nouvelle voiture, j’ai eu un bon feeling dès le départ. Nous avons acquis beaucoup d’idées et fait de grands progrès. Au tout début, il s’agissait de faire rouler la voiture, mais très vite c’est devenu tout autant une question de performance. Et, bien sûr, l’efficacité, qui sera également une clé du succès avec la nouvelle génération de voitures. Ce furent des expériences incroyablement excitantes pour moi. Nous avons encore du temps avant le début de la saison. Nous en profiterons pour mieux connaître la Porsche 99X Electric Gen3 et assembler les pièces du puzzle afin d’être parfaitement préparés pour le départ de la course d’ouverture de la saison au Mexique. »

La troisième génération de Formule E : Établir de nouvelles références dans le sport automobile

L’intention derrière la campagne des nouvelles voitures Gen3 est d’établir de nouvelles références dans le sport automobile en termes de performances, d’efficacité et de durabilité. C’est l’objectif affiché par l’association automobile mondiale FIA ​​et la Formule E. Pour sa quatrième saison en Formule E, Porsche a développé la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3 qui, comme les autres voitures Gen3, se distingue des véhicules précédents dans de nombreux domaines.

Les principales différences :

Performances : Les performances des nouveaux véhicules Gen3 passent de 250 à 350 kW (476 ch).

Groupe motopropulseur : Développé en interne par Porsche Motorsport avec une puissance motrice maximale de 350 kW sur l’essieu arrière, soit 100 kW de plus que la génération précédente (Gen2).

Freins : le nouveau groupe motopropulseur avant ajoute 250 kW aux 350 kW à l’arrière, ce qui permet de récupérer de l’énergie avec une puissance pouvant atteindre 600 kW, soit plus du double de la capacité de régénération des véhicules Gen2. Frein à fraction supplémentaire commandé par une unité de freinage électrique.

Efficacité : le moteur électrique atteint une efficacité énergétique d’environ 95%, contre environ 40% pour un moteur à combustion interne. Plus de 40% de l’énergie utilisée est récupérée via le freinage régénératif.

Capacité de charge : La nouvelle capacité de charge ultra-rapide des véhicules Gen3 devrait ajouter environ 600 kW d’énergie pendant la course. Cela signifie que les chargeurs de la nouvelle génération de Formule E seraient presque deux fois plus puissants que les chargeurs commerciaux les plus avancés au monde. De plus, la technologie de charge rapide devrait garantir des performances de batterie élevées et constantes.

Durabilité : Selon le fabricant de composants, les cellules de batterie des nouvelles voitures Gen3 sont fabriquées à partir de minéraux provenant de sources durables. Après chaque saison de course, les cellules de la batterie doivent être réutilisées ou recyclées. Pour la construction de la carrosserie en fibre de carbone, le constructeur déclare que la fibre de carbone recyclée est utilisée à partir de véhicules Gen2 à la retraite. Cela devrait réduire l’empreinte carbone de la production de plus de 10%. Pour déterminer les mesures qui peuvent contribuer à réduire l’impact environnemental, l’empreinte carbone des nouveaux véhicules de Formule E est mesurée dès le début de la phase de conception. Toutes les émissions inévitables seront compensées dans le cadre de l’engagement net zéro carbone de la Formule E.

Partenaires de l’équipe

Le TAG Heuer Porsche Formula E Team entame sa quatrième saison avec le soutien de 15 partenaires et est ravi d’accueillir deux nouveaux partenaires embarqués lors de la première mondiale de la Porsche 99X Electric Gen3. Cato Networks, le fournisseur de la première plate-forme cloud SASE au monde, et le groupe suisse de gestion de fortune Julius Bär sont représentés sur la Porsche 99X Electric Gen3 en tant que partenaires officiels. Poursuivant son soutien à l’équipe, le fabricant suisse de montres de luxe TAG Heuer, partenaire titre et chronométreur de l’équipe depuis le début, ainsi que le groupe suisse de technologies énergétiques et d’automatisation ABB et le spécialiste des logiciels de simulation ANSYS. Complétant également le cercle très apprécié des neuf partenaires automobiles : ExxonMobil avec sa marque Mobil en tant que partenaire technologique, ainsi que la marque mondiale et l’entreprise technologique Henkel avec sa marque LOCTITE, la société de mode Hugo Boss et la société de style de vie sportif Puma.

Porsche en Formule E

Avec un doublé grâce à Pascal Wehrlein et André Lotterer dans la Porsche 99X Electric, le TAG Heuer Porsche Formula E Team a célébré son plus grand succès à ce jour au Mexique le 12 février 2022. En 2023, l’équipe dispute sa quatrième saison dans la première série de courses 100% électriques au monde avec la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3. En tant qu’accélérateur de technologies de mobilité innovantes et durables, la Formule E offre depuis 2014 un sport automobile passionnant aux habitants des grandes villes. Avec le Taycan Turbo S tout électrique, Porsche fournit à nouveau la voiture de sécurité officielle en 2023, et souligne ainsi l’importance de Formule E pour Porsche Motorsport.

Photos : Porsche