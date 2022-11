Lamborghini Esperenza Giro China établit un nouveau record de kilométrage

Le Lamborghini Esperienza Giro China 2022, sur le thème « Journey of Reawakening » (Voyage du Réveil), a amené les participants chinois à une expédition sans précédent de Yangshuo à la ville frontalière de Chongzuo. Le voyage de cette année marque le plus long Giro China de tous les temps, établissant un nouveau record alors que les participants ont parcouru plus de 1 100 kilomètres au total, réveillant les sens de chacun avec les itinéraires rafraîchissants de chaque jour au milieu de vues magnifiques sur les montagnes et de longues étendues de champs verts.

« Pour la huitième année consécutive de Lamborghini Esperienza Giro China, nous avons établi un nouveau record de kilométrage avec un trajet de 1 100 kilomètres. En tant qu’événement annuel emblématique de la marque, il apporte aux clients chinois une passion de conduite et une expérience de style de vie extraordinaires alors que nous conduisons à travers les paysages spectaculaires de la Chine. », a déclaré Konstantin Sychev, directeur général d’Automobili Lamborghini Chinese Mainland, Hong Kong et Macao.

Au cours du voyage de cinq jours, une flotte de 40 super voitures de sport et super SUV Lamborghini a quitté Yangshuo en traversant un scénario karstique immersif qui rayonne du charme chinois sans précédent jusqu’à arriver à Chongzuo, un paradis situé à la frontière sud-ouest.

Une fusion parfaite entre nature et modernité où les invités ont pleinement profité d’une expérience italienne inattendue. Au sommet des rochers karstiques, ils ont entrepris l’escalade de la via ferrata italienne, faisant des pas courageux et embrassant pleinement le pur esprit d’aventure italien. Voyageant au milieu de différents terrains et conditions routières sur et hors route, ils se sont immergés dans le plaisir de conduite Lamborghini le plus authentique.

Au plus profond de Chongzuo, le super SUV Urus a démontré de solides capacités tout-terrain en se frayant un chemin à travers des plantations de canne à sucre distinctives. En mode Terra, la vectorisation de couple active de l’Urus a permis aux pilotes de naviguer dans la boue glissante sans hésitation, interprétant parfaitement l’esprit courageux de l’Urus et sa capacité à conquérir n’importe quel terrain.

En tant que modèle le plus axé sur la piste de la gamme Huracán, cette année, l’Huracán STO a rejoint Lamborghini Esperienza Giro China pour la première fois, ajoutant une présence distinguée à la flotte. La Lamborghini Huracán STO a remporté un succès remarquable en Chine et est devenue un choix exceptionnel pour les consommateurs chinois qui recherchent l’expérience de la course au quotidien.

Photos : Lamborghini