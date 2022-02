Goodyear choisi comme partenaire pneumatique des monoplaces électriques du championnat ERA

Goodyear a été choisi comme partenaire pneumatique officiel du championnat ERA, la toute nouvelle série de courses de monoplaces électriques qui sera lancée cet été en tant que série de soutien à la FIA ETCR – eTouring Car World Cup soutenue également par Goodyear.

En tant que partenaire pneumatique officiel du championnat ERA, Goodyear fournira des pneus à chaque pilote et voiture de la série de courses de formule électrique d’entrée de gamme qui promet de lancer une carrière pour les jeunes talents prometteurs en pilotage et en ingénierie. Courant sur une scène de haut niveau, l’ERA Championship soutiendra la FIA ETCR, la série mondiale de voitures de tourisme électriques dont Goodyear est le partenaire fondateur et le fournisseur de pneus.

Promotion de talents

Pour la première ERA SERIES EUROPE, le plateau sera composé de dix monoplaces Mitsu-Bachi F110e identiques. Basés sur le châssis Dome F110, ces bolides électriques sont équipés d’une batterie de 24 kWh, produisant 130 kW (175 ch) pour une vitesse de pointe de 210 km/h.

La voiture participera à un événement de démonstration lors de la manche FIA ​​ETCR à Pau, en France, début mai 2022, avant le début du calendrier complet des courses sur le circuit urbain de Beyoglu à Istanbul, en Turquie, les 21 et 22 mai prochains. Après cela, la série soutiendra la FIA ETCR en mai, juin et juillet 2022 au Hungaroring en Hongrie; Jarama en Espagne; Zolder en Belgique ; et Vallelunga en Italie.

Chaque épreuve de course comprendra une séance d’essais libres, deux séances de qualification et deux courses de sprint, donnant aux jeunes pilotes l’occasion d’impressionner le paddock de la FIA ETCR et de faire leur premier pas sur l’échelle de course électrique.

Préhension électrique

Goodyear fournira une spécification de pneu slick et une spécification de pneu humide à l’ensemble du peloton du championnat ERA. Tout comme la gamme de pneus grand public de Goodyear, le pneu de course Goodyear pour le championnat ERA est « EV ready », doté de technologies pour répondre aux exigences des véhicules électriques, comme leur couple instantané.

En tant que partenaire pneumatique officiel de la série, Goodyear apportera son expérience d’une foule d’autres arènes de course au championnat ERA, soutenant l’ambition de la série de promouvoir les talents de demain en partageant la même expertise technique qu’elle apporte à FIA ETCR. En plus de la série de voitures de tourisme électriques, Goodyear est le partenaire pneumatique du FIA WTCR – World Touring Car Cup, du FIA World Endurance Championship, de la NASCAR, du FIA European Truck Racing Championship et de nombreuses plateformes plus variées.

Photos : Goodyear