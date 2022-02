Le Porsche Museum propose un voyage dans le temps via une nouvelle installation

Les visiteurs du Musée Porsche ont toujours pu s’immerger dans le monde du constructeur automobile – et maintenant il y a une nouvelle interprétation futuriste dès le début de la visite. Le portail du patrimoine du futur (Future Heritage Portal), très complexe sur le plan technique, met l’accent sur l’Egger-Lohner C.2 Phaeton – le plus ancien modèle survivant sur lequel Ferdinand Porsche a travaillé. Il capte désormais l’attention de tous ceux qui le voient, les invitant à un voyage à travers l’espace et le temps. L’installation, située juste en haut du long escalator menant aux étages supérieurs du musée, est le nouveau départ captivant du Prologue, qui est la partie introductive de l’exposition permanente.

Après plus d’un an de recherche, de planification et d’exécution, l’Egger-Lohner C.2 Phaeton de 1898, l’un des véhicules les plus importants de la collection de l’entreprise, a été récompensé comme l’exposition d’ouverture. La voiture électrique était propulsée par l’Octagon, un moteur électrique développé par Porsche qui était monté devant l’essieu arrière. Avec son essieu avant directeur, il a parcouru les rues de Vienne il y a 123 ans. Aujourd’hui, il est exposé sur un piédestal d’environ cinq mètres de diamètre, à l’avant duquel se trouve un portail techniquement très sophistiqué permettant de voyager du passé au présent.

Cette illusion est créée par un effet infini, qui est produit par une combinaison de technologie LED, de disques miroir spécialement fabriqués et de contenu affiché en 3D. Le résultat est une profondeur infinie et magique qui captive les visiteurs, les invitant à redécouvrir encore et encore l’exposition et sa bande sonore cosmique sous différents angles. La narration holographique raconte de manière impressionnante l’histoire de l’ADN de Porsche.

« De nombreux visiteurs n’ont jamais associé la voiture sans chevaux à la mobilité électrique. Maintenant, nous avons créé un véritable effet waouh. Chaque visiteur est entraîné dans les débuts électriques de Porsche grâce à la technologie du « miroir infini » qui n’a jamais été utilisée auparavant. », a déclaré la conservatrice Iris Haker.

Le Future Heritage Portal propose aux visiteurs du musée un contenu grâce à l’effet de profondeur d’un film de deux minutes et demie et les accompagne tout au long de l’exposition, l’installation étant visible depuis presque tous les recoins du musée. En conséquence, l’Egger-Lohner C.2 Phaeton reçoit désormais l’attention qu’il mérite. Le film, composé de quatre chapitres qui se fondent les uns dans les autres, rapproche le spectateur de plus de 120 ans d’histoire de Porsche. Les visiteurs peuvent accéder à n’importe quel chapitre à tout moment. Toute l’action est accompagnée de sons ambiants spécialement composés, dont certains similaires à ceux des modèles Porsche tout électriques. « Il faut vraiment voir l’installation sous différents angles pour profiter pleinement de l’infinie profondeur magique. », recommande Iris Haker. Le Future Heritage Portal complète la mise à niveau du Prologue, la section d’introduction à l’exposition permanente du musée, et ajoute une expérience de visite unique au Porsche Museum.

Photos : Porsche