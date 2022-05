Histoire du moteur V12 à l’origine de l’ADN de Lamborghini, apparu sur la 350 GT

Pour Lamborghini, 2022 est l’année du V12, son légendaire moteur 12 cylindres qui a propulsé des modèles emblématiques pendant près de 60 ans d’histoire et est devenu un symbole d’innovation technologique, de vision et d’expertise en ingénierie : les fondements de l’ADN de Lamborghini.

Avant d’entrer dans la phase d’hybridation en 2023 avec l’avènement du premier modèle de série, Lamborghini rend hommage à son moteur le plus mémorable dans une rétrospective des voitures qui l’ont présenté. La toute première Lamborghini à quitter l’usine de Sant’Agata Bolognese en 1964 était la 350 GT, plus récemment emmenée dans le centre historique de Bologne pour une rencontre épique avec le dernier V12 de l’histoire de la marque, l’Aventador Ultimae.

Le génie Giotto Bizzarrini et l’histoire d’un contrat « avec un bonus pour chaque 10 chevaux supplémentaires »

Pour concevoir le moteur, Ferruccio Lamborghini a choisi un consultant externe exceptionnel, l’ingénieur Giotto Bizzarrini, né à Quercianella (province de Livourne) en 1926, encore aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs motoristes qui ait jamais vécu. Bizzarrini était un grand fan de course et rêvait de construire un moteur pour la Formule 1.

L’accord avec Lamborghini était simple et a créé la base de quelque chose d’absolument extraordinaire : 12 cylindres en V, une cylindrée de 3,5 litres et beaucoup, beaucoup de chevaux : au moins 350.

Pour inciter Bizzarrini, Lamborghini a inclus dans le contrat un bonus pour chaque 10 chevaux supplémentaires. Lorsque le moteur passe pour la première fois au banc d’essai en juillet 1963, les relevés sont spectaculaires, avec 360 ch à 9 000 tr/min. Ferruccio Lamborghini a payé ce qu’il devait, y compris le bonus pour la puissance supplémentaire, mais il s’est rendu compte qu’il avait des ennuis. En fait, Bizzarrini avait conçu un moteur de Formule 1 inadapté à un usage routier et à une production de masse.

L’arrivée de Paolo Stanzani : le moteur a été rationalisé et atteint plus de 250 km/h

C’est alors Paolo Stanzani, l’un des ingénieurs les plus réputés de l’histoire de Lamborghini, qui se voit confier la mission de « civiliser » ce moteur. Son travail, bien que capable de maintenir les performances exceptionnelles du moteur et de le rendre agréable à conduire même à moyen et bas régime, n’a pas modifié les spécifications techniques de base, ce qui, à bien des égards, deviendrait une première pour une voiture de série.

Sa puissance maximale de 280 ch à 6 500 tr/min était suffisante pour propulser la 350 GT, le premier modèle Lamborghini de série lancé en 1964, à une vitesse de pointe de plus de 250 km/h.

Le premier client lance la popularité de la marque dans le monde du divertissement

La première Lamborghini 350 GT a été livrée au batteur natif de Livourne Giampiero Giusti, qui était au sommet de son succès avec le groupe « I 5 di Lucca », devenu plus tard le « Quartetto di Lucca », considéré comme l’un des ensembles de jazz les plus importants en Italie. Formé à la fin des années 1950, le groupe s’est démarqué non seulement par ses références jazz mais aussi par son esprit de musique pop, qui l’a conduit à participer au Festival de musique de Sanremo ; enregistrer des reprises de chansons des Beach Boys et de Bruno Martino ; et de collaborer avec Enzo Jannacci.

Cela a marqué le début d’une relation étroite entre Lamborghini et le monde du divertissement dans lequel de nombreux acteurs et interprètes musicaux sont devenus des clients passionnés de l’entreprise.

La même voiture, désormais la plus ancienne Lamborghini de série existante, parfaitement restaurée et certifiée par Polo Storico, a remporté le prix Best in Show au concours Lamborghini & Design organisé à Trieste et organisé en 2019 par Lamborghini Polo Storico.

Paul McCartney et sa 400 GT rouge

Paul McCartney, une véritable légende vivante à la fois en tant que bassiste et chanteur des Beatles et en tant qu’artiste solo, est un client fidèle de Lamborghini depuis de nombreuses années, avec plusieurs voitures de différents modèles dans sa collection. Sa Lamborghini 400 GT rouge de 1968, châssis #1141 était la voiture qui figurait dans la vidéo filmée le 30 janvier 1969 à l’occasion du célèbre dernier concert du groupe sur le toit de leur immeuble au 3 Savile Row à Londres, ainsi que dans de nombreux documentaires sur les Beatles. McCartney a gardé la 400 GT pendant dix ans.

De la musique aux films

Le rôle cinématographique vedette d’une 350 GT était dans le film Kill Me Quick, I’m Cold de Columbia Pictures de 1967 réalisé par Francesco Maselli, où elle était utilisée comme moyen de transport pour le couple principal, les célèbres Monica Vitti et Jean Sorel.

Une référence jusqu’aux années 1990

Dès ses débuts en 1964, le V12 Lamborghini est devenu une référence pour son couple, son élasticité, sa fiabilité et sa durabilité. La même unité, avec seulement des modifications minimes, restera en production jusque dans les années 1990, passant à 7 litres de cylindrée avec une puissance supérieure à 500 ch avant de recevoir par la suite des modifications structurelles plus substantielles.

Photos : Lamborghini