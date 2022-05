Audi intègre Apple Music pour un grand nombre de ses modèles

Audi intègre Apple Music, un service d’abonnement de musique à la demande, directement sur une sélection de modèles. L’ajout d’Apple Music dans le système d’infodivertissement donne aux utilisateurs la possibilité d’accéder à leur abonnement directement et intuitivement à partir de l’écran de l’interface multimédia (MMI) en utilisant les données internet du véhicule. Cette intégration permet aux abonnés d’Apple Music de retrouver leur musique préférée et de découvrir encore plus de nouveautés.

La nouvelle intégration d’Apple Music permet aux clients d’accéder à leur compte personnel Apple Music directement depuis le système d’infodivertissement Audi, sans avoir besoin du Bluetooth ou d’un port USB. Après avoir associé un abonnement actif au véhicule, les abonnés d’Apple Music peuvent accéder au catalogue complet d’Apple Music, soit 90 millions de titres, et des dizaines de milliers de playlists, dont des centaines d’ambiances et d’activités, des playlists personnalisées et de stations par thème, le tout sans publicité.

« L’intégration d’Apple Music dans le système d’infodivertissement Audio marque la prochaine étape de la collaboration entre Audi et Apple. Pour nos clients, cela signifie que nous leur offrons un accès direct à leur propre expérience d’écoute personnalisée. C’est ainsi que nous concevons une expérience digitale haut de gamme à l’intérieur du véhicule. Chez Audi, nous cherchons constamment à développer la digitalisation du véhicule et nous sommes convaincus que l’habitacle va de plus en plus se transformer en un véritable troisième espace de vie. », a déclaré Christiane Zorn, Responsable du Marketing Produit chez Audi.

Des mises à jour seront également disponibles pour les véhicules déjà en circulation

L’intégration d’Apple Music sera incluse dans presque tous les véhicules Audi en Europe, en Amérique du Nord et au Japon à partir de l’année modèle 2022. L’intégration sera déployée de manière progressive pour les véhicules déjà en circulation par le biais d’une mise à jour automatique.

Pour activer Apple Music, les clients doivent simplement ouvrir l’application dans le système d’infodivertissement de leur Audi et suivre les instructions à l’écran pour se connecter avec l’identifiant Apple qu’ils utilisent pour Apple Music. Pour terminer le processus de configuration, il leur suffit de saisir un code de vérification envoyé sur leur téléphone. Pour les propriétaires d’Audi en Europe, les frais d’utilisation de données cellulaires occasionnés par le streaming sont facturés de manière pratique via un forfait disponible auprès de Cubic-Telekom. Les trois premiers gigaoctets sont gratuits. Les véhicules Audi sont également équipés du système Apple CarPlay. Les conducteurs peuvent connecter leur iPhone sans fil (ou via USB) et obtenir des directions optimisées pour la gestion du trafic, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et écouter de la musique simplement en touchant l’écran tactile ou en utilisant la commande vocale Siri.

Apple Music transforme une Audi en une véritable salle de concert sur roues

Grâce à l’intégration d’Apple Music, le véhicule devient non seulement un lieu pour le divertissement en continu, mais aussi une salle de concert sur roues grâce à son système audio sophistiqué – et les passagers ont l’impression d’être assis au milieu de tout cela. En effet, Audi crée une expérience acoustique sur mesure pour chaque modèle, et le traitement numérique du signal permet d’obtenir un son équilibré. Par exemple, les signaux des haut-parleurs peuvent être contrôlés avec un décalage temporel individuel et atteindre ainsi l’auditeur simultanément. L’ambiance sonore va encore plus loin pour créer l’expérience acoustique ultime. C’est là que les développeurs sonores d’Audi ajustent la réponse en fréquence pour créer le son typique, mais qui n’en reste pas moins subjectif, d’Audi. Audi collabore avec Bang & Olufsen depuis de nombreuses années, ce qui a permis de développer des systèmes sonores exceptionnels, comme le B&O Premium Sound System avec solution audio 3D embarquée dans l’Audi e-tron GT. Les 16 enceintes, dont des haut-parleurs 3D, un haut-parleur central et un caisson de basse délivrent une qualité de son impressionnante.

Photos : Audi