Lamborghini se lance en catégorie LMDh et développe sa voiture de course hybride

Lamborghini Squadra Corse développe son premier prototype LMDh, qui fera ses débuts en 2024 dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(classe Hypercar) et le Championnat IMSA WeatherTech Sports Car (catégorie GTP). Depuis 2015, Lamborghini a concouru au sommet de la course GT, célébrant plus de 40 titres et quelques réalisations uniques : la triple victoire de la catégorie GTD aux légendaires 24 Heures de Daytona entre 2018 et 2020 était la première fois qu’un constructeur remportait trois victoire d’affilée. Aujourd’hui, l’engagement de l’entreprise dans la catégorie LMDh est une étape vers le plus haut niveau des courses de voitures de sport, permettant à Lamborghini de concourir pour des victoires générales lors des courses d’endurance les plus prestigieuses au monde, telles que les 24 Heures du Mans, les 24 Heures de Daytona et 12 Heures de Sebring.

« Cette montée au plus haut échelon des courses de voitures de sport marque une étape importante pour notre entreprise. Nous allons nous mesurer aux meilleurs, sur les terrains d’essais les plus exigeants. D’une part, cela donnera encore plus de visibilité à notre programme de sport automobile à succès, mais cela nous permettra également de tester les technologies futures : nos prototypes LMDh deviendront notre laboratoire ouvert sur quatre roues le plus sophistiqué. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini.

Fidèle aux références de course de l’entreprise et à son héritage en matière d’innovation, Lamborghini Squadra Corse fait son entrée dans un paysage de sport automobile propulsé par la propulsion hybride. Le LMDh s’inscrit donc parfaitement dans la transition de Lamborghini vers les technologies hybrides : d’ici fin 2024, toute la gamme Lamborghini sera hybride.

LMDh signifie Le Mans Daytona hybride et donne le nom à la nouvelle catégorie de voitures de course de prototypes sportifs qui fera ses débuts en 2023, donnant la possibilité de participer à la fois au Championnat du monde d’endurance FIA ​​et au Championnat de voitures de sport IMSA WeatherTech dans la catégorie la plus élevée. Pour Lamborghini, le programme LMDh se déroulera en plus de la plate-forme GT de Squadra Corse, composée du Super Trofeo et GT3, qui reste le cœur de son activité de sport automobile client.

Parlant de l’entrée en LMDh, Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini, a déclaré : « Je suis absolument ravi que Lamborghini franchisse la prochaine étape de notre parcours en sport automobile, le pas vers LMDh et le plus haut niveau des courses de voitures de sport. LMDh jouera un rôle particulier dans la stratégie de Lamborghini en matière de sport automobile, nous donnant l’opportunité unique d’étendre nos activités de course client à de nouvelles plateformes et de renforcer notre partenariat à long terme avec les équipes et pilotes clients. »

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest a commenté : « Être rejoint par une marque aussi prestigieuse que Lamborghini est fantastique pour les courses d’endurance. Hypercar, le nouveau haut de gamme de la discipline, a attiré des constructeurs automobiles du monde entier. Nous allons bientôt fêter le centenaire des 24 Heures du Mans et un autre âge d’or de l’endurance ne fait que commencer. Pour ma part, je suis prêt à en profiter au maximum. »

Le président de l’IMSA, John Doonan, a ajouté : « L’IMSA entretient un partenariat de longue date avec Lamborghini qui remonte à l’introduction du Lamborghini Super Trofeo North America il y a dix ans et qui se poursuit dans un programme GTD réussi. Nous sommes fiers que Lamborghini confirme son intention d’étendre encore plus son empreinte IMSA en 2024 dans le GTP et la catégorie supérieure des courses de voitures de sport prototypes. Le fait qu’un autre constructeur de ce calibre s’engage à courir en GTP renforce la plate-forme technique LMDh que nous avons développée aux côtés de nos partenaires à l’ACO, et nous avons hâte de voir ces nouveaux prototypes Lamborghini faire leurs débuts dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2024. »

Frédéric Lequien, PDG du FIA WEC, a déclaré : « Nous sommes honorés que Lamborghini rejoigne la catégorie Hypercar du FIA WEC à partir de 2024. Lamborghini est une marque emblématique, mais elle n’a jamais concouru dans la catégorie reine des courses d’endurance auparavant. Elle rejoindra le FIA ​​WEC à un moment très excitant de son histoire. Pour la saison 2024, un plateau exceptionnel de marques concourra dans notre catégorie reine. La compétition sera féroce mais nous ne doutons pas que Lamborghini sera au cœur de la bataille. Lamborghini a connu beaucoup de succès dans d’autres catégories de courses d’endurance, nous avons donc hâte de les voir concourir pour des victoires générales lors de nos événements emblématiques. »

Photos : Lamborghini