Imsa – Porsche remporte tous les titres GTD-Pro à Road Atlanta 2022

Porsche a remporté le championnat des constructeurs dans la catégorie GTD-Pro. L’équipe cliente Pfaff Motorsports a remporté le titre, Matt Campbell et Mathieu Jaminet étant couronnés nouveaux pilotes champions. Ce sont les résultats après la finale du championnat IMSA WeatherTech Sportscar 2022. L’équipe cliente Porsche du Canada a terminé la course Petit Le Mans à Road Atlanta à la troisième place. La Porsche 911 GT3 R de Wright Motorsports a franchi la ligne d’arrivée à la quatrième place de la catégorie GTD.

Pour Pfaff Motorsports, l’attente a pris fin immédiatement après le début de la course de dix heures : avec le début réussi du Petit Le Mans 2022, l’équipe canadienne – composée des deux pilotes d’usine Matt Campbell et Mathieu Jaminet – avait déjà récolté suffisamment de points pour donner les trois titres de la nouvelle catégorie GTD-Pro à Porsche. C’était le deuxième titre consécutif pour l’équipe avec la Porsche 911 GT3 R distinctive et extrêmement populaire parée de la livrée de bûcheron. En 2021, Pfaff Motorsports a remporté la catégorie GTD.

Le duo de pilotes d’usine Porsche à succès Campbell et Jaminet, connu sur la scène nord-américaine des voitures de sport sous le nom de « CamJam », a reçu le renfort de Felipe Nasr pour la course d’endurance à Road Atlanta. Le Brésilien a effectué de solides relais au cours des deux premières heures et demie et a remis la 911 à son coéquipier australien en sixième position. Campbell, cependant, n’a pas eu de chance : après un contact avec un autre véhicule GT, il a dû lentement et prudemment ramener sa Porsche 911 GT3 R aux stands avec une crevaison. Par conséquent, l’équipe a perdu deux tours aux véhicules de tête. Cependant, avec une stratégie astucieuse et des phases jaunes opportunes, Pfaff a réussi à réduire l’écart avec les leaders en une heure seulement. Campbell et Jaminet ont poursuivi leur charge, prenant même parfois la tête. Après le dernier parcours jaune complet avec environ 35 minutes restantes au compteur, une lutte passionnante pour la victoire de catégorie s’est déroulée. Après une course pleine d’action, la voiture n°9 de Pfaff Motorsports a pris le drapeau à la quatrième place mais a finalement hérité de la troisième place après qu’un rival ait reçu une pénalité.

« Félicitations à Pfaff Motorsports, à nos pilotes d’usine victorieux et à toute l’équipe de Weissach, qui ont rendu possibles les autres victoires au titre avec la Porsche 911 GT3 R. Le triomphe de l’an dernier dans la catégorie GTD, maintenant le titre de champion dans la nouvelle catégorie GTD-Pro – nous sommes ravis de l’équipe Pfaff. Nous sommes tout aussi fiers de nos partenaires de la catégorie GTD. Wright Motorsports était en lice pour le titre jusqu’à la course finale. C’est une réalisation honorable. Nous avons fait nos adieux à la génération actuelle de GT3 R en Amérique du Nord. Nous attendons maintenant avec impatience la toute nouvelle 911 GT3 R dans les catégories GT et la saison 2023 avec la Porsche 963 dans la nouvelle catégorie GTP. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« Nous n’avions pas la voiture la plus rapide sur la piste aujourd’hui, mais les équipes clientes expérimentées de Pfaff et Wright ont réussi à en tirer le meilleur parti. C’est une belle histoire que Pfaff Motorsports a remporté le titre 2021 dans la catégorie GTD et a récidivé l’année suivante dans la nouvelle catégorie GTD-Pro. Cinq victoires cette saison, c’est énorme – personne n’a jamais remporté autant de victoires en une saison auparavant dans les catégories GT du championnat IMSA. Notre Porsche 911 GT3 R a su montrer son potentiel encore et encore cette année. Nous sommes maintenant ravis de son successeur, qui fera ses débuts à Daytona en 2023. », a conclu Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

L’équipe cliente de Wright Motorsports s’est dirigée vers le Petit Le Mans 2022 avec une chance extérieure de remporter le titre. L’équipe de l’État américain de l’Ohio a réalisé une course sans faute avec ses pilotes Ryan Hardwick (États-Unis), Zacharie Robichon (Canada) et Jan Heylen (Belgique), mais n’a pas réussi à marquer suffisamment de points pour devancer les deux meilleures équipes. La Porsche 911 GT3 R n°16 a franchi la ligne d’arrivée quatrième de la catégorie GTD. Néanmoins, l’équipage n’est pas rentré chez lui les mains vides : Ryan Hardwick a reçu le « Bob Akin Award » du meilleur pilote amateur. Cette distinction garantit à l’homme d’affaires américain une place sur la grille de départ des 24 Heures du Mans 2023.

Pour l’équipe Hardpoint, la dernière course de la saison 2022 s’est terminée après sept heures. L’Américain Rob Ferriol a tapé dans les barrières au cinquième virage avec la Porsche n°99. Le pilote amateur n’a pas été blessé. Ferriol a partagé le cockpit avec son compatriote Nick Boulle et Katherine Legge du Royaume-Uni.

La saison 2022 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar est maintenant terminée. Les spectateurs ont eu un aperçu de l’année à venir avec la présentation de quatre voitures de course dans la nouvelle catégorie GTP, qui courront pour la victoire à Daytona, Sebring et d’autres courses. Ce quatuor comprenait également la nouvelle Porsche 963, qui a été présentée au public pour la première fois aux États-Unis à Road Atlanta. Le nouveau prototype hybride participera aux tests officiels à Daytona les 6 et 7 décembre 2022 avant d’aborder la manche d’ouverture de la saison 2023 au même endroit le dernier week-end de janvier.

Résultats de la course

Catégorie GTD-Pro

1. Hawksworth/Barnicoat/Kirkwood (Royaume-Uni/Royaume-Uni/États-Unis), Lexus RC F GT3 #14, 386 tours

2. De Phillippi/Edwards/Krohn (USA/USA/FIN), BMW M4 GT3 #25, 386 tours

3. Campbell/Jaminet/Nasr (AUS/F/BR), Porsche 911 GT3 R #9, 386 tours

Catégorie GTD

1. Farnbacher/Bechtolsheimer/Simpson (D/UK/USA), Acura NSX GT3 #66, 387 tours

2. Iribe/Pepper/Priaulx (USA/RSA/UK), McLaren 720S GT3 #70, 387 tours

3. Foley/Auberlen/Dinan (USA/USA/USA), BMW M4 GT3 #96, 386 tours

4. Hardwick/Heylen/Robichon (USA/B/CDN), Porsche 911 GT3 R #16, 386 tours

12. Ferriol/Legge/Boulle (USA/UK/USA), Porsche 911 GT3 R #99, 264 tours

Photos : Porsche