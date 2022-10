Voici les numéros porte-bonheur de la Porsche 963 aux USA

Les deux Porsche 963 de Porsche Penske Motorsport s’attaqueront au championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023 avec les numéros de course 6 et 7. Ces chiffres sont bien connus des partenaires, Team Penske et Porsche, de par leur effort conjoint avec la Porsche RS Spyder – et sont associés avec beaucoup de bons souvenirs pour les deux entreprises. Le prototype hybride de 680 ch (500 kW) de la catégorie GTP nouvellement créée sera présenté au public pour la première fois aux États-Unis lors du dernier week-end de la saison IMSA 2022 à Road Atlanta.



Pour Porsche Motorsport et Team Penske, les numéros 6 et 7 illustrent des succès majeurs tout au long de leur histoire de course automobile. De 2006 à 2008, la Porsche RS Spyder de l’équipe Penske a couru en utilisant les numéros 6 et 7 et a remporté tous les titres de l’American Le Mans Series (ALMS), comme on l’appelait à l’époque.

« Quand je vois notre nouvelle Porsche 963 affublée des numéros de course 6 et 7, cela évoque de merveilleux souvenirs des jours de gloire avec la RS Spyder aux États-Unis. », sourit Thomas Laudenbach. L’actuel vice-président de Porsche Motorsport était responsable du développement du moteur du RS Spyder à succès entre 2005 et 2008. « Nous avons gagné tout ce qu’il y avait à gagner à l’époque. Pour nous, il s’agissait de victoires de classe en catégorie LMP2 mais nous avons tout de même réussi un coup majeur : la victoire au général aux 12 Heures de Sebring. Nous sommes maintenant impatients d’ajouter à ces moments formidables et triomphants et de nous battre pour la victoire générale à Daytona, Sebring et d’autres événements du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. »

Roger Penske a ajouté : « Le numéro 6 et le numéro 7 ont tous deux une tradition et une histoire riches avec Team Penske, et nous voulons nous appuyer sur cet héritage alors que nous commençons ce nouveau voyage avec le programme Porsche Penske Motorsport. La voiture n°6 a offert la toute première victoire de l’équipe Penske avec une victoire de catégorie aux 24 Heures de Daytona il y a plus de 56 ans, nous sommes donc ravis de poursuivre la tradition. Nos équipes ont remporté de nombreuses victoires en course et championnats de série au fil des ans avec les voitures n ° 6 et n ° 7 et nous sommes impatients d’ajouter à ce palmarès de succès à l’avenir. »

Le premier grand succès de l’ancien championnat ALMS a été remporté par la Porsche RS Spyder n°6 : fin 2005, Lucas Luhr et Sascha Maassen ont rapidement décroché une victoire de catégorie lors de la dernière sortie test à Laguna Seca ; un an plus tard, ils ont remporté le titre. La n°7 connaît alors son apogée, décrochant un total de 16 victoires en LMP2 en trois ans.

« Grâce à ces victoires, le numéro sept est devenu l’un de mes numéros préférés et les plus chanceux. Le numéro 7 comptait beaucoup pour moi à l’époque, mais même avant cela, Porsche et Penske avaient établi une tradition dans la course automobile avec lui. Dans les années 1970, la Porsche 917 de l’équipe Penske a disputé la série Can-Am, battant les numéros 6 et 7. Nous étions très fiers d’avoir la chance de poursuivre cette tradition en ALMS. Et ce ne sera certainement pas différent pour les pilotes de la Porsche 963 l’année prochaine. », explique Timo Bernhard, ambassadeur de la marque Porsche qui a remporté deux titres de champion à l’époque.

