Lamborghini Urus S – Plus performante et sportive

Automobili Lamborghini annonce l’Urus S : le successeur de l’Urus original qui a établi une nouvelle niche de Super SUV dans le segment du luxe. Le Lamborghini Urus S offre une puissance accrue combinée à une polyvalence et une présence luxueuses pour confirmer son statut de Super SUV ultime, aux côtés du nouvel Urus Performante pour ceux qui recherchent des performances sportives maximales.

« L’Urus a prouvé son attrait pour ceux qui recherchent la combinaison décisive du SUV le plus sportif et d’une Lamborghini à conduire au quotidien : l’Urus S s’intègre parfaitement aux côtés du nouvel Urus Performante, pour ceux qui choisissent la sublimation la plus pure de la performance, du luxe et de la polyvalence. Le succès commercial de l’Urus, avec plus de 20 000 véhicules produits, témoigne de sa réputation de premier et durable Super SUV : l’Urus S rehausse cette réputation. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Luxueux et performant

Le moteur V8 biturbo, dont la puissance a été portée à 666 ch, correspond à celui du modèle Urus Performante, avec un rapport poids/puissance amélioré de 3,3 kg/ch. L’accélération est améliorée, l’Urus S passant de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et de 0 à 200 km/h en 12,5 secondes. Avec une vitesse de pointe de 305 km/h, l’Urus S freine de 100 km/h à zéro en seulement 33,7 m. Son moteur biturbo délivre un couple maximal de 850 Nm dès 2 300 tr/min et jusqu’à un maximum de 6 000 tr/min. Un système d’échappement retouché rappelle que le Super SUV est une véritable Lamborghini, avec un son plus distinct au démarrage et une note plus nette dans chaque mode de conduite.

Le châssis de l’Urus, doté d’une suspension pneumatique adaptative, garantit le plaisir d’une conduite super sportive, mais aussi une tenue de route souple dans les modes de conduite STRADA, SPORT, CORSA et EGO, avec une réponse au couple immédiatement disponible et un équilibrage de la carrosserie en fonction des exigences particulières de ses sélecteurs de conduite tout-terrain : TERRA, NEVE et SABBIA. Avec le même calibrage du groupe motopropulseur que l’Urus Performante, l’Urus S offre une réactivité et des performances optimales en cas de besoin, ainsi qu’un plaisir de conduite confortable au quotidien grâce aux réglages fins du châssis de l’Urus. Avec une formidable polyvalence dans ses choix de conduite sur n’importe quelle route et dans n’importe quelle condition, l’Urus S est le Super SUV de style ultime.

Présence et élégance du design

L’Urus S présente des améliorations spécifiques et sophistiquées en matière de design qui mettent en avant son style à la fois sportif et luxueux, distinguant la présence du Super SUV dans tous les environnements. Une augmentation significative des options en termes de couleurs, de garnitures, de roues, d’accessoires et de détails spécifiques permet de personnaliser toute la gamme, du style discret à la sportivité maximale. Le nouveau design du pare-chocs avant adopte des lignes plus raffinées et intègre de série une nouvelle plaque de protection en acier inoxydable peinte en noir mat, complétée par les lignes noires de la calandre.

Cinq autres options de configuration de style combinent la couleur de la carrosserie, le noir brillant et les composants en fibre de carbone dans une finition brillante et mate, permettant des configurations nettement individuelles de l’Urus S. Un nouveau capot léger peint en fibre de carbone est doté des bouches d’aération noir mat, avec des finitions optionnelles pour les bouches d’aération en noir brillant, couleur de carrosserie ou en fibre de carbone en finition brillante ou mate. Un toit en fibre de carbone visible en option confère une élégance athlétique au nouvel Urus S.

Le nouveau style de pare-chocs arrière confère à l’Urus S une allure plus élancée et plus élégante. La partie inférieure peinte en noir mat est équipée d’un nouveau pot d’échappement à deux sorties en acier brossé de série, en option en noir mat ou brillant, ou en option Ad Personam en chrome brillant. Outre les jantes de 21 pouces de série, de nouvelles options de jantes sont proposées, notamment des jantes Nath de 22 pouces avec finition titane mat et polissage diamant, tandis que les jantes Taigete de 23 pouces peuvent être choisies en bronze et polissage diamant.

L’intérieur de l’Urus S se présente avec une offre de couleurs et de garnitures entièrement révisée. Les nouvelles options Bi-color Sportivo et Bi-color Sophisticated sont dotées du nouveau motif de surpiqûres de l’Urus Performante. La version Bi-color Sportivo offre une utilisation plus discrète et plus élégante de la couleur complémentaire ; la version Sophisticated en cuir noir dispose de nouvelles couleurs contrastées associées aux nouvelles couleurs raffinées bleu Blu Leandro et vert Verde Aura, ainsi que les couleurs beige, crème et marron. Cela offre aux propriétaires des possibilités optimales de spécifier leur Urus S en fonction de leur style de vie. Les nouvelles options de couleurs et de garnitures mettent en évidence les performances élevées de l’Urus S tout en offrant un luxe discret et intemporel.

La connectivité de l’Urus S comprend la navigation connectée, des fonctionnalités de sécurité et plusieurs services de contrôle embarqués. Les services peuvent également être gérés via l’intégration du smartphone, avec l’amélioration des commandes de la smartwatch, y compris la fonction de clé de voiture virtuelle.

Prix en Europe à partir de 195 538 euros hors taxes.

Photos : Lamborghini