Inauguration officielle du nouveau centre de test de pneus de Hankook à Idiada

Après la mise en service du nouveau centre de test Hankook du fabricant de pneus haut de gamme sud-coréen l’été dernier, la remise officielle des clés a récemment eu lieu en présence de Klaus Krause, responsable du Centre européen de recherche et développement. Le fabricant de pneus Hankook entretient un partenariat fructueux avec l’opérateur Applus+ depuis maintenant 16 ans. Le nouvel atelier de l’entreprise est situé dans ses locaux, à environ 60 kilomètres de Barcelone en Espagne. De l’enregistrement des résultats au traitement du stockage et du transport, il est équipé de la logistique de test la plus moderne, automatisée et totalement dématérialisée. L’équipe d’environ 20 personnes sur place, qui appartient au Hankook Europe Technical Center (ETC) à Hanovre, dispose également de bureaux modernes, d’un salon et de salles de réunion.

« Nous sommes heureux qu’après la mise en service du nouveau centre de test l’été dernier, la remise officielle des clés puisse désormais avoir lieu, bien qu’à petite échelle en raison de la pandémie. L’équipement de pointe de notre nouvel atelier nous permet, en plus d’assurer des conditions et des services optimaux, d’effectuer les tests de pneus, qui sont une partie essentielle du travail de développement, encore plus efficacement. », a déclaré Klaus Krause , directeur du Centre européen de recherche et de développement à Hanovre.

Enfin et surtout, en raison des investissements importants dans ses sites de test et de développement européens, Hankook est désormais un partenaire d’équipement d’origine recherché pour de nombreux constructeurs automobiles haut de gamme tels qu’Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche et VW. Depuis l’ouverture de l’ETC en 1997, l’entreprise n’a cessé d’étendre ses capacités dans ce domaine. Avec des installations de production et d’essai en intérieur à la pointe de la technologie en Hongrie, le site d’essai européen pour les pneus hiver en Finlande, l’ETC et le nouvel atelier du Nürburgring en Allemagne, ainsi que le centre d’essai en Espagne, Hankook est synonyme de développement et production de pneus dans la région.

Photo : Hankook