Quand changer les pneus de sa voiture ?

Les pneus sont l’un des éléments les plus importants d’une voiture : ils sont le seul lien entre le véhicule et la route et sur une surface relativement assez petite (quelques centimètres carrés par pneumatique). Leur état est ainsi primordial pour une conduite optimale, le maximum de performances et une grande sécurité. Tout au long de leur vie, il faut les vérifier et les remplacer au bon moment. Mais quand changer ses pneus ?

Les pneus ne se changent pas seulement quand ils sont usés. Certains paramètres vont amener un remplacement de pneus plus ou moins précocement. Les pneus de votre voiture sont importants : ils assurent à la fois une bonne trajectoire, une distance de freinage optimale, un roulage à haute vitesse. Si les pneus sont défaillants, la sécurité est ainsi remise en cause tout comme les performances.

Usure normale

Avec une usure normale des pneus, des dizaines de milliers de kilomètres peuvent être réalisés. Si leur usure est régulière, fiez-vous au témoin d’usure. S’il est atteint, il faut changer les pneus concernés. Le témoin signale qu’il reste 1,6 mm de gomme sur les pneus été, au-delà le pneu peut être dangereux, notamment en cas de pluie, l’eau en s’évacuant pas assez pouvant entraîner un aquaplaning.

Pour les pneus hiver, de nombreux manufacturiers de pneumatiques recommandent de le changer au témoin de 4 mm, celui utilisé par les conducteurs autrichiens qui doivent légalement les changer à cette usure. Un second témoin d’usure est le témoin légal. Les pneus hiver seront beaucoup moins efficaces en dessous des 4 mm.

En moyenne vous devrez changer les pneus de votre voiture tous les 30 000 à 50 000 kilomètres selon vos trajets effectués et votre conduite.

Usure anormale

Il existe différents types d’usures anormales liées à différents facteurs importants pouvant amener au changement de pneus. Ces usures entraînent un manque de performances des pneumatiques, un risque pour la sécurité des occupants et des autres usagers de la route, une surconsommation de carburant, une diminution de la longévité des pneus.

Usure en facette : ce type d’usure inégale est lié à un défaut d’équilibrage ou un problème de suspension (amortisseur usé).

Usure en dents de scie aux épaules : le parallélisme est en cause. L’intérieur ou l’extérieur de la bande de roulement du pneu est fortement usé. Il est impératif de refaire une géométrie et de changer les pneus par train.

Usure au centre : le centre de la bande de roulement présente une usure plus importante que sur les côtés. La cause est un sur-gonflage du pneu : il est important de respecter les préconisations du constructeur automobile pour votre voiture. Les informations de pression en fonction de la charge du véhicule sont présents soit à l’intérieur de la trappe de carburant soit au niveau de la porte du conducteur.

Usure aux épaules : un sous-gonflage entraîne une usure importante des côtés de la bande de roulement du pneu : les épaules. Le manque d’air et le poids du véhicules font que ces parties s’usent prématurément. Il est de nouveau important de vérifier régulièrement la pression des pneus, même si votre véhicule est équipé d’un système d’alerte de pression (avec et sans affichage de la pression des pneus).

Crevaison / dommage

Lorsqu’un pneu est endommagé, il doit généralement être changé, voire réparé dans certains cas. Lors d’une crevaison, l’objet s’étant inséré dans le pneu a automatiquement endommagé la structure du pneu (sorte de maillage en acier et en fibres). Ainsi deux cas se présentent : soit le pneu est à remplacer seul (si l’usure est assez faible) ou par paire, soit le pneu peut être réparé via un réparateur spécialisé via une mèche inséré par l’intérieur du pneu sur le trou est situé sur la bande de roulement et non à ses extrémités. La réparation par mèche via les kits se trouvant en centre auto est à conseiller afin de reprendre la route rapidement si vous n’avez pas le choix, mais à contrôler par la suite. Sinon leur efficacité est moyenne, surtout si la réparation a été mal faire.

Un autre dommage arrive également en roulant dans un nid de poule ou lors d’un choc avec un trottoir ou un obstacle sur la route. Une hernie peut rapidement apparaître, signe d’une déformation de la structure du pneu entraînant une excroissance sur le flanc du pneu. Dans ce cas, aucune réparation est possible et le pneu doit être changé très rapidement sous risque d’explosion de ce dernier.

Le flanc d’un pneu peut être déchiré superficiellement sans fuite d’air voire éventré suite à un choc (arrêt immédiat dans ce second cas). Dans les deux cas, le pneumatique est à remplacer.

Enfin, il arrive que les pneus se mettent à craqueler, signe que le pneu a été malmené par les intempéries et est resté longtemps en extérieur. C’est aussi un signe d’âge avancé du pneu. Il faut dans ce dernier cas également le remplacer.

Pneus trop vieux : vérifiez le DOT

Saviez-vous qu’un pneu a une limite d’utilisation ? Il est conseillé de changer de pneus tous les 5 ans, même s’il n’est pas usé. La gomme a tendance à durcir avec le temps limitant son accroche sur la chaussée. Il existe depuis de nombreuses années une législation internationale obligeant les fabricants de pneumatiques d’indiquer sur l’un des flancs du pneu une date de fabrication, appelée DOT. Elle est composée de 4 chiffres, par exemple comme sur la photo ci-dessus 3419 : fabrication du pneu la 34ème semaine de 2019. Ainsi lorsque vous acheter un pneu à un revendeur, pensez à toujours vérifier que le pneu a été produit il y a moins d’un an. Il arrive que certains garagistes peu scrupuleux vendent des pneus restés longtemps en stock avec un DOT de plus de 5 ans voire même 10 ans (expérience vécue sur un ancien véhicule acheté d’occasion).

Changement saisonnier

Le dernier cas de changement de pneus est la permutation des pneus été et hiver à l’automne et au printemps. La permutation permet de rouler avec des pneus adaptés à la saison, offrant sécurité et performances adaptées.

