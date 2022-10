Audi RS 3 performance edition – 407 ch et 300 exemplaires

Audi Sport lance une nouvelle édition spéciale de sa compacte sportive : l’Audi RS 3 performance edition. Ce modèle est l’audi RS 3 la plus sportive et la plus puissante avec une meilleure agilité et une vitesse maximale de 300 km/h grâce à ses 407 ch délivré par le moteur 5 cylindres 2.5 TFSI. Limitée à 300 unités à travers le monde, l’Audi RS 3 performance edition embarque des technologies de pointe bien connues comme le répartiteur de couple RS et les freins en céramique. Elle se démarque notamment par de nombreux éléments de design exclusifs et de sièges baquets RS pour un maintien latéral optimisé.

Avec la troisième génération de l’Audi RS 3 Sportback et la deuxième génération de l’Audi RS 3 Berline, la performance a atteint un nouveau sommet dans le segment des compactes. En marge du Mondial de l’Auto 2022 de Paris, Audi Sport GmbH a dévoilé son dernier modèle : l’Audi RS 3 performance edition, une série limitée à 300 exemplaires dans le monde, qui constitue l’élite de la gamme, tant sur le plan technique que visuel.

Un moteur turbo cinq cylindres aux performances augmentées

L’Audi RS 3 performance edition est plus puissante et plus rapide que toutes les RS 3 précédentes. Avec le pack dynamique RS Plus, sa vitesse est augmentée de 10 km/h par rapport à la version standard et devient le premier véhicule de son segment à atteindre une vitesse maximale de 300 km/h. En outre, le moteur turbo cinq cylindres au son si particulier, délivre désormais 407 ch. La plage de couple maximum est également plus large : le couple maximal de 500 Nm est désormais disponible a un régime plus élevé de 100 tr/mn, entre 2 250 et 5 700 tr/mn. Ce résultat est obtenu grâce à une pression de suralimentation plus élevée : le gros turbocompresseur d’échappement génère 1,6 bar relatif, ce qui correspond à une augmentation de 0,1 bar. La puissance est transmise par la transmission à double embrayage S tronic à 7 vitesses. Des temps de passage courts sans interruption de la traction, un rapport de vitesse sportif et le launch control garantissent des performances de conduite de haut niveau. L’Audi RS 3 performance edition réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

La puissance est sublimée par le son inimitable et émotionnel du moteur cinq cylindres avec sa séquence d’allumage caractéristique 1-2-4-5-3. Le système d’échappement sport RS de série, avec un silencieux central modifié et des sorties d’échappement ovales en noir brillant, donne un son sportif et robuste. La commande entièrement variable des volets d’échappement, qui élargit le spectre sonore, a été légèrement retravaillée pour l’Audi RS 3 performance edition : en mode Dynamic, RS Performance et RS Torque Rear de l’Audi Drive Select, les volets d’échappement s’ouvrent davantage lorsque la voiture est à l’arrêt, ce qui rend le son encore plus présent.

Des innovations de pointe au niveau du châssis

Carrossage négatif des roues, triangles plus rigide, nouvelle barre stabilisatrice spécifique RS avec une torsion plus élevée – tous ces éléments assurent une dynamique de conduite et une stabilité élevées pour l’Audi RS 3. L’Audi RS 3 performance edition est équipée de série d’un châssis sport RS avec amortisseur adaptatif. Celui-ci adapte en permanence, et de manière individuelle, chaque amortisseur aux conditions de la route, à la situation de conduite et en fonction du mode sélectionné dans l’Audi drive select. L’amortissement en pression et en détente a été revu par rapport à l’Audi RS 3 de génération précédente, ce qui signifie que l’amortisseur absorbe davantage la force transmise par le châssis. Il en résulte une tenue de route plus ferme. Des valves à commande électromagnétique, qui régulent le débit du fluide hydraulique, commandent la puissance d’amortissement nécessaire dans les dix millisecondes qui suivent le moment précis où la situation de conduite l’exige – faible sur les surfaces ondulées, forte sur les surfaces irrégulières. Pour ce faire, des capteurs mesurent l’accélération verticale de la carrosserie et le mouvement des différentes roues par rapport à celle-ci. Ces informations sont traitées simultanément par les valves en fonction du calculateur dynamique de châssis, ce qui signifie que chaque roue adapte de manière optimale les performances de la voiture à la situation. Cela permet une agilité de conduite accrue dans les virages rapides ainsi que lors du freinage et l’accélération, par exemple avec le launch control.

Avec le RS Torque Splitter, l’Audi RS 3 performance edition utilise une technologie qui, d’une part, augmente la stabilité – par exemple sur sol mouillé – et, d’autre part, accroît l’agilité et réduit le sous-virage en conduite dynamique. Cela est rendu possible grâce à deux embrayages multidisques à commande électronique qui répartissent activement le couple moteur avec une variabilité totale entre les roues arrière. Un maximum de 50 % de la puissance motrice est dirigé vers l’essieu arrière ; en mode RS Torque Rear, tout le couple moteur arrière est transmis par intermittence à la roue située à l’extérieur du virage. Cela permet de réaliser des drifts sur routes fermées. En combinaison avec le mode RS Performance, le répartiteur distribue le couple entre les roues arrière de manière à obtenir une tenue de route presque neutre avec peu de sous-virage et de survirage, ce qui garantit des performances optimales sur circuit. Cela vous permet d’accélérer plus tôt en fin de courbe pour des temps au tour plus rapides.

L’Audi RS 3 performance edition est équipée de pneus semi-slick Pirelli P Zero « Trofeo R » – 265/35 R19 sur l’essieu avant, 245/35 R19 à l’arrière. Grâce à leur mélange de gomme spécifique et à leur bande de roulement asymétrique, ces pneus performance offrent une adhérence particulièrement élevée sur le sec, augmentant ainsi la stabilité et l’adhérence latérale. Conformément à leurs caractéristiques, les semi-slicks sont montés sur des jantes en aluminium moulé. Les jantes de 19 pouces en gris mat palladium, disponibles exclusivement sur cette série limitée, présentent un design saisissant avec dix rayons croisés et un marquage RS.

Derrière, le frein céramique à six pistons de série augmente fortement la puissance de freinage. Les disques sur l’essieu avant mesurent 380 x 38 mm. Le système de freinage haute performance, avec une courbe de pédale spécialement adaptée sur le servofrein, est plus léger de dix kilos et plus résistant à la chaleur que les freins en acier. La réduction des masses non suspendues est un vrai atout pour gagner en dynamisme. L’essieu arrière est équipé d’un étrier flottant avec des disques en acier monoblocs de 310 x 22 mm. Les étriers de frein sont peints en bleu pour s’harmoniser avec le design spécifique de l’habitacle.

Exclusivité et dynamisme

Cette édition spéciale confère à l’Audi RS 3 performance edition une position particulière au sein de la gamme RS 3 grâce à un large éventail de nouveaux éléments de design et d’équipements : outre les jantes exclusives et le système d’échappement sport RS avec diffuseur arrière noir, les anneaux Audi et le badge RS 3 à l’avant et à l’arrière sont également peints en noir. Ces éléments sont en parfaite harmonie avec les finitions exclusives de l’Audi RS 3 performance edition : cela inclut les peintures à effet nacré bleu Nogaro, gris Flèche et gris Daytona, ainsi que la couleur cristal noir Sebring et blanc glacier métallisé.

La perfection du détail est également visible dans la signature lumineuse. Les phares Matrix LED de série et les feux arrière LED sont dotés d’un clignotement dynamique et d’une mise en scène spécifique à la gamme RS lors du déverrouillage et du verrouillage de la voiture. Lors de l’ouverture de l’Audi RS 3 performance edition, le feu de jour, composé de 15 segments LED, affiche le drapeau à damier côté passager et le « 3 0-0 » côté conducteur – clin d’œil à cette série limitée à 300 exemplaires dans le monde et à sa vitesse maximale de 300 km/h. Lors du vérouillage de la voiture, l’inscription « R-S-3 » apparaît sous le phare principal à la place du « 3-0-0 ». Pendant la conduite, le drapeau à damier s’allume des deux côtés comme un feu de circulation diurne. Les LED d’entrée au niveau des portes avant accentuent la carte de l’exclusivité en y projettant « #RS performance » sur le sol à côté de la voiture.

Cette édition limitée démontre également son exclusivité au sein de l’habitacle. Pour la première fois dans une Audi RS 3, des sièges baquets en microfibre Dinamica associés au cuir Nappa perlé sont disponibles en équipement de série, assurant un maintien latéral exceptionnel lors des virages dynamiques. Tout comme les sièges arrière, le panneau central des sièges présente également des surpiqûres alvéolées bleues contrastantes. L’appui-tête estampillé RS et le dossier de siège en carbone mat soulignent le caractère sportif de cette série spéciale. Outre les ceintures de couleur bleu Mercato, les surpiqûres contrastées de l’accoudoir central, des accoudoirs de porte et du volant sont également de couleur bleue Mercato. Il en va de même pour les tapis de sol et le tapis de coffre en velour noir, qui comporte également le lettrage RS. Pour une meilleure orientation lors d’une conduite sportive, le volant méplat en Alcantara comporte un marquage 12 heures – également en bleu Mercato.

Sur cette édition limitée, l’image de fond de l’écran tactile de 10,1 pouces a un aspect carbone et montre la séquence d’allumage caractéristique du 2,5 TFSI 1-2-4-5-3. L’écran intègre également différents affichages : la température du liquide de refroidissement, de l’huile moteur et de l’huile de transmission, des forces g et de la pression des pneus. Dans le même temps, l’Audi Virtual Cockpit Plus fournit les données liées aux performances, telles que les temps au tour, les forces g et l’accélération en secondes de 0 à 100 km/h, 0 à 200 km/h, le 200 et 400 mètres.

Disponibilité et prix

L’Audi RS 3 performance edition est limitée à 300 unités dans le monde – comme l’illustre l’incrustation décorative en carbone du côté passager avec le badge « 1 of 300 ». Elle sera disponible à partir de 87 000 euros avec les premières livraisons début 2023.

Photos : Audi