JÄGER habille la carrosserie du Porsche Taycan de carbone

Le préparateur allemand GnB Tech GmbH basé Recklinghausen connaît depuis plus de 10 ans un grand succès en offrant à ses clients des solutions optimales pour leurs véhicules et en les dotant d’encore plus d’élégance et de sportivité. La dernière réalisation en date est un Porsche Taycan avec une carrosserie en carbone.

De plus en plus, l’électromobilité s’empare de l’industrie automobile et a même marqué de son empreinte la marque de luxe Porsche. Ainsi, GnB Tech GmbH propose actuellement – sous le label JÄGER – le Porsche Taycan dans un superbe look en carbone.

Le kit carrosserie accroche le regard, du capot à l’arrière, s’étendant sur les ailes jusqu’aux jupes latérales complètes. Les faces avant et arrière et le spoiler arrière donnent une harmonie étonnante. Même le coffre avant n’a pas été épargné : la garniture complète a été améliorée avec du vrai carbone. Aucun effort n’a été épargné puisque même les coques de rétroviseurs, les deux trappes de réservoir ainsi que les poignées de porte avant et arrière ont été embellies.

En ce qui concerne les roues, l’équipe s’appuie sur le programme exclusif de jantes forgées aérodynamiques dans un nouveau design avec des tailles en 9,5J x 21″ (à l’avant) et 11,5J x 21″ (à l’arrière).

Cette conversion permet une économie de poids totale d’environ 45 kg, mais offre également à la berline électrique une apparence extrêmement réussie – un plus en termes d’efficacience et de performances qu’il ne faut absolument pas sous-estimer.

Photos : JÄGER