L’Audi 80 fête ses 50 ans, lancée en 1972

Elle fonde la série B, est à la fois pionnière de la technologie innovante et avant-gardiste, et devient le premier millionnaire de la marque aux quatre anneaux : l’Audi 80. L’importance de la berline compacte pour Audi et le Groupe Volkswagen est indiscutable – notamment parce que l’Audi 80 est la pionnière de la conception modulaire.

Un best-seller fête son anniversaire : avec la première Audi 80, connue en interne sous le nom de « B1 », l’entreprise d’Ingolstadt fait mouche en 1972. Elle se veut « moderne, mais pas branchée », une voiture familiale fiable. Là-dessus, Ludwig Kraus, alors responsable du développement technique chez Audi, et Volkswagen AG, la nouvelle société mère, s’accordent à la fin des années 1960. Comme dans la construction de voitures de course, le développeur en chef Ludwig Kraus demande à ses employés de vérifier chaque pièce pour voir où le poids pourrait encore être réduit sans compromettre la qualité, la solidité et la résistance à long terme. L’Audi 80 extrêmement légère, qui est entrée en production il y a 50 ans, impressionne les clients par sa tenue de route sportive et sa faible consommation, ce qui en fait, au début de la crise pétrolière de 1973, exactement la bonne voiture au bon moment. Lauréate de « Voiture de l’année » la même année, l’Audi 80 séduit également la presse spécialisée internationale.

Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique, apprécie toujours les réalisations de son prédécesseur Ludwig Kraus et de son équipe : « De manière impressionnante, l’Audi 80 démontre que Vorsprung durch Technik est une tradition chez Audi. » L’Audi 80 et ses modèles successeurs ont toujours été les pionniers de l’innovation majeure. Le TDI à quatre cylindres, la transmission quattro avec différentiel central autobloquant, la transmission à double embrayage et le différentiel sport sur l’essieu arrière – sans parler des moteurs turbo à cinq cylindres comme dans le premier modèle RS – ont démontré à plusieurs reprises l’expertise d’Audi dans le slogan « Vorsprung durch Technik ». Le designer Hartmut Warkuss a contribué à façonner le design de la première Audi 80 dans le nouveau style d’objectivité des années 1970. En 1976, Warkuss est promu au poste de directeur du design d’Audi, laissant une impression durable sur le design de plusieurs générations des séries B, C et D d’Audi. L’Audi 80 sort de la chaîne de montage en quatre générations (B1 à B4) jusqu’en 1994/1995, date à laquelle elle est remplacée par l’Audi A4, connue en interne sous le nom de B5 pour la première génération. Avec ce modèle, la société basée à Ingolstadt introduit une nouvelle nomenclature pour ses voitures. L’Audi A4 en est maintenant à sa cinquième édition ; la B9 est disponible en version berline et Avant, en modèle S et RS, et en tant qu’Audi A5 dans les versions Coupé, Sportback et Cabriolet.

1972-1978 : L’Audi 80 B1 – Fondateur d’un nouveau segment

L’Audi 80 a célèbré sa première mondiale l’année où se tiennaient les Jeux olympiques d’été à Munich : en juillet 1972, l’entreprise basée à Ingolstadt a présenté la voiture aux médias et en septembre – après les Jeux olympiques – aux concessionnaires. La B1 a instauré un nouveau segment de marché : la « berline compacte » ou série B en abrégé. La voiture de taille moyenne nouvellement développée complète la gamme de modèles de la marque aux quatre anneaux. La technologie du modèle a introduit de nombreuses nouvelles solutions et s’est rapidement retrouvé dans de nombreux modèles du Groupe Volkswagen.

Conception légère cohérente et autres innovations techniques

Le modèle de base à deux portes ne pèse que 835 kilogrammes – une construction légère stricte est l’une des spécifications établies par le responsable du développement technique de Kraus. Avec un empattement de 2,47 mètres et une longueur de 4,18 mètres, il développe la berline pour qu’elle soit très compacte. L’ingénieur en suspension Detlef Banholzer implémente pour la première fois un rayon de roulis de direction négatif dans un véhicule européen produit en série – une solution qui améliore considérablement la stabilité lors du freinage. Avec la disposition diagonale du système de freinage hydraulique, Audi place la sécurité des passagers et des autres usagers de la route au premier plan. Un essieu à manivelle de torsion avec amortisseurs à ressort sert de suspension arrière. Les roues avant sont contrôlées par des jambes de force McPherson et des triangles. Le moteur de l’Audi 80 se trouve dans le sens de la longueur devant l’essieu avant moteur, la transmission à quatre vitesses derrière lui. Quatre moteurs sont disponibles au lancement sur le marché ; la cylindrée varie de 1,3 à 1,6 litre, avec des puissances allant de 55 ch (40 kW) à 100 ch (74 kW). Le point culminant de la conception du moteur quatre cylindres vif et simple est la commande des soupapes par arbre à cames en tête avec entraînement par courroie crantée et poussoirs hydrauliques sans entretien. Le responsable du développement technique, Ludwig Kraus, a l’idée d’une série de conception modulaire, concevant le moteur à quatre cylindres à arbre à cames en tête (OHC). Développé par l’ingénieur Franz Hauk et son équipe, le moteur est connu en interne sous le nom d’EA 827 et devient le moteur le plus largement construit du Groupe VW.

« Voiture de l’année 1972 » et un véritable succès commercial

Avec la nouvelle génération de moteurs OHC et ses nombreux points forts techniques, l’Audi 80 devient rapidement un succès commercial pour l’entreprise basée à Ingolstadt : à la fin de la production à l’été 1978, plus d’un million de modèles B1 sont sortis de la ligne d’assemblage. La capacité de production de l’usine d’Ingolstadt n’étant bientôt plus suffisante pour répondre à la forte demande, les usines Volkswagen de Wolfsburg et d’Emden sont impliquées dans la production.

L’Asso di Picche, concept-car coupé dessiné par Giorgio Giugiaro et réalisé par le carrossier Karmann, démontre le potentiel sportif de la B1 dès 1973. L’Audi 80 GT passe en série en 1973, avant d’être remplacée par l’Audi 80 GTE en octobre 1975 : son moteur a une puissance de 110 ch (81 kW). Les performances de conduite du nouveau modèle haut de gamme laissent déjà entrevoir la dynamique qu’Audi allait bientôt déclencher. En 1976, la B1 reçoit une mise à jour du modèle qui donne à la berline des phares à gros blocs, l’alignant visuellement plus étroitement sur la nouvelle génération de l’Audi 100. Légère et économe en carburant, l’Audi 80 devient très populaire, surtout après la crise pétrolière de 1973. ; la voiture est également un succès aux États-Unis, où elle est vendue sous le nom de « Fox ».

