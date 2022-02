Jens Puttfarcken nommé nouveau directeur des ventes pour l’Europe chez AUDI AG

Jens Puttfarcken rejoint AUDI AG après avoir occupé divers postes de direction internationale dans les ventes chez Porsche et prendra la relève en tant que directeur des ventes pour l’Europe à partir du 1er juin 2022.

Jens Puttfarcken combine tous les sujets futurs importants de la vente et du marketing, avec des perspectives allant des fabricants de volume aux marques de luxe. Après avoir occupé des postes dans la gestion de la relation client (CRM), les ventes européennes et l’après-vente, il a géré le marché domestique allemand chez Porsche de 2015 à 2018. Puttfarcken s’est ensuite rendu à Shanghai en tant que président et PDG de Porsche (China) Motors Ltd., où il était responsable du développement ultérieur du succès de l’entreprise sur le marché. Il a réussi à positionner la marque sur le marché chinois et à étendre durablement la clientèle et le réseau de revendeurs.

« Nous sommes très heureux d’accueillir chez Audi le spécialiste des ventes expérimenté au niveau international Jens Puttfarcken. Je suis convaincu qu’avec son expertise et son esprit international, il façonnera avec succès l’avenir de la région de vente européenne, qui est essentielle au succès d’AUDI AG. J’ai hâte de collaborer étroitement avec lui. », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing.

Photos : Audi / Porsche