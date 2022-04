Joint-venture entre Lufthansa Industry Solutions et Audi axée sur les solutions logicielles et cloud

Lufthansa Industry Solutions et Audi envisagent de créer une coentreprise afin de se concentrera sur le développement individuel agile, l’intégration et l’exploitation d’applications stratégiques et sur les services de conseil dans les domaines de la sécurité informatique et du développement de plateformes cloud. Les deux sociétés ont signé un accord sur la fondation de la joint-venture. L’accord est toujours en attente d’approbation par les autorités respectives.

Lufthansa Industry Solutions (LHIND) et Audi tireront parti des nombreuses années de collaboration étroite entre eux pour offrir aux talents informatiques un environnement attrayant de type start-up.

Lufthansa Industry Solutions est un prestataire de services de conseil informatique et d’intégration de systèmes. Cette filiale de Lufthansa utilise son expertise technique et son savoir-faire industriel pour aider ses clients dans la transformation numérique de leurs entreprises. Sa clientèle comprend des entreprises à l’intérieur et à l’extérieur du groupe Lufthansa, ainsi que plus de 300 entreprises dans divers secteurs d’activité. L’entreprise est basée à Norderstedt et emploie plus de 2 100 personnes dans plusieurs succursales en Allemagne, en Albanie et en Suisse. et les États-Unis.

Les deux sociétés regrouperont leur savoir-faire dans l’entreprise commune à long terme. Avec AUDI AG apportant ses compétences dans le secteur automobile et Lufthansa Industry Solutions son expertise informatique, les deux sociétés ont tout à gagner de la coentreprise. En créant la joint-venture, les partenaires renforcent leur collaboration antérieure tout en optimisant l’utilisation de leurs compétences communes. De plus amples détails, tels que le nom de la coentreprise, seront rendus publics en temps voulu.

Photo : Audi