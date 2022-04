Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 – 2ème victoire de Spinelli et Weering à Imola

Loris Spinelli et Max Weering ont remporté deux victoires consécutives au Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 pour Bonaldi Motorsport lors d’une deuxième course à Imola ponctuée de trois périodes jaunes complètes. La Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 #61 est partie deuxième sur la grille et a conservé cette position jusqu’aux étapes finales lorsque Spinelli a dépassé le leader de la course Dmitry Gvazava (#9 Target Racing).

La double victoire, plus la pole position pour la rencontre d’ouverture de samedi, donne à Weering et Spinelli une solide avance dans les points avant la deuxième manche de l’année au Paul Ricard dans deux mois. L’ex-star du MotoGP Dani Pedrosa a terminé son premier week-end sur quatre roues avec une impressionnante huitième place au général et quatrième dans la catégorie Pro-Am, aux côtés de son coéquipier Antonin Borga dans la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 #29 FFF Racing Team.

Après un tour sensationnel lors de la deuxième séance de qualification de samedi, Brendon Leitch de Leipert Motorsport a pris la tête du départ lancé malgré la pression de Weering alors que le peloton négociait Tamburello pour la première fois. Marzio Moretti de Target Racing occupait la troisième place au départ mais a brutalement ralenti au redémarrage dès la première intervention de la voiture de sécurité, initiée après un contact entre Kerong Li (Leipert Motorsport) et Oliver Freymuth (AKF Motorsport) à Piratella.

Li, lors de son premier week-end de Super Trofeo, a marqué l’arrière de la voiture de Freymuth en s’approchant du virage à gauche qui a lancé les deux voitures dans le bac à gravier. Li a heurté violemment le mur et a subi des avaries à l’avant de son Huracán, tandis que Freymuth s’est échoué dans les graviers.

La full yellow qui a suivi a été longue, car les commissaires de course ont dégagé la scène de l’accident. Une fois l’action reprise, c’est Leitch qui s’est à nouveau éloigné de Weering derrière. Moretti aurait dû être dans le coup au redémarrage mais a ralenti à la sortie du dernier virage juste au moment où le peloton a été libéré. Le jeune Italien a bouclé un tour de plus avant de se retirer dans les stands.

Cela a propulsé la voiture sœur de Target Racing pilotée par Milan Petelet et Gvazava à la troisième place, que le pilote français a conservée jusqu’à ce que la deuxième phase de drapeau jaune n’apparaisse juste avant l’ouverture de la fenêtre des stands après 20 minutes. La voiture n°63 de Cyril Leimer est parti en tête-à-queue dans le bac à graviers et n’a pas pu reprendre la piste. Leitch et Weering ont tous deux profité de cette occasion pour effectuer leurs arrêts aux stands obligatoires, échangeant respectivement avec Gerhard Watzinger et Loris Spinelli. La voiture #6 de VS Racing pilotée par Jean-Luc D’Auria et Petelet est restée en piste pour un autre tour, ce qui a finalement donné l’avantage au coéquipier de Petelet, Gvazava.

Bien que la voiture de Leimer ait été récupérée assez rapidement, la voiture de sécurité n’est pas intervenue avant deux tours supplémentaires, car la voiture de GT3 Poland de Grzegorz Moczulski a heurté la barrière alors qu’elle était derrière la voiture de sécurité alors que le peloton se regroupait. Une troisième phase de Full yellow s’imposait lorsque Holger Harmsen est sorti de la route, suite à un contact à la Variante Alta avec Elie Dubelly (#2 Boutsen Racing), laissant une course de quatre minutes à l’arrivée.

Gvazva a courageusement conservé la tête du Spinelli pressant, malgré un contact mineur entre les deux dans le dernier virage avant que la voiture de sécurité ne rentre dans les stands. Spinelli avait la voiture la plus rapide et a dûment pris la tête avec un geste audacieux au virage Rivazza, suite à une erreur de Gvazava à la Variante Alta. Stéphane Tribaudini, ayant pris le relais de D’Auria, a également tenté de faire un geste sur Gvazva, après avoir dépassé Watzinger à Tamburello, mais n’a pas pu contourner la voiture de Target Racing, et a dû se contenter de la troisième place. Cependant, il est devenu deuxième après que Gvazava ait été pénalisé de 0,612 s pour une infraction à l’arrêt au stand.

Massimo Ciglia et Lewis Williamson de Oregon Team ont terminé quatrième au général et deuxième en Pro-Am. Le duo est parti huitième sur la grille et a bien progressé dans le premier relais de la course. Mais le refroidissement des pneus au milieu des diverses interventions de la voiture de sécurité, ainsi que le trafic de fin de course, ont empêché Williamson de monter sur le podium au général.

Dans la catégorie Am, Gabriel Rindone a remporté une nouvelle victoire pour Leipert Motorsport, battant Andrzej Lewandowski du GT3 Poland d’un peu plus de trois dixièmes de seconde. Comme lors de la course d’ouverture du week-end, Stéphan Guerin a mené les premières étapes mais a pris du retard après la phase d’arrêt au stand. Rindone a donc remporté sa deuxième victoire consécutive pour prendre une bonne avance au classement pour de la deuxième manche au Paul Ricard.

Le triple champion de la Coupe Lamborghini, Gerard Van der Horst, a remporté une courte victoire de catégorie de son compatriote et proche rival Hans Fabri, avec un peu moins de deux secondes séparant le duo de pilotes à l’arrivée. Fabri avait mené depuis la pole, mais Van der Horst a pris le dessus sur le pilote de Imperiale Racing dans le deuxième relais pour remporter la victoire. François Grimm (Boutsen Racing) a complèté le podium en troisième position.

Calendrier Lamborghini Super Trofeo Europe 2022

Manche 1 : Imola (Italie), 1-3 avril

Manche 2 : Le Castellet (France), 3-5 juin

Manche 3 : Misano (Italie), 1-3 juillet

Manche 4 : Spa-Francorchamps (Belgique) 29-30 juillet

Manche 5 : Barcelone (Espagne) 30 septembre-2 octobre

Manche 6 : Portimão (Portugal), 3-4 novembre

Finales : Portimão (Portugal), 5-6 novembre

Photos : Lamborghini