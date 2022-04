La Bentley Continental GT Speed nommée « Classique du futur » aux Motor Klassik Awards 2022

Bentley Motors annonce son tout premier prix « Motor Klassik » décerné par le célèbre magazine automobile allemand Motor Klassik. La Bentley Continental GT Speed, la voiture de route la plus dynamique des 102 ans d’histoire de Bentley et l’ultime interprétation axée sur les performances de la GT de luxe de référence au monde, a été élue par plus de 18 000 lecteurs comme « Classique du futur » dans la catégorie Coupé.

Conçu, développé et fabriqué à la main dans l’usine automobile de luxe neutre en carbone de Bentley, ce nouveau modèle de troisième génération s’appuie sur une longue tradition de variantes Speed. Introduite à l’origine en 2007 avec la Continental GT Speed ​​de première génération très acclamée, elle-même inspirée des modèles 3 litres Speed ​​des années 1920. La dernière GT Speed ​​perpétue la lignée en représentant la combinaison ultime de luxe et de performance dans un ensemble Grand Tourisme.

La nouvelle GT Speed ​​est l’expression ultime axée sur les performances du Grand Tourer définitif de Bentley, tout en conservant le luxe, le confort et la convivialité de ses frères et sœurs. Il est équipé d’une version améliorée du célèbre moteur W12 TSI de 6,0 litres de Bentley, développant 659 ch et un couple extraordinaire de 900 Nm. Offrant une maniabilité exceptionnelle, cela se traduit par une vitesse de pointe de 335 km/h et un 0-100 km/h en 3,6 secondes.

Les références de la Continental GT Speed ​​sont encore mises en valeur par une division de couleur bicolore unique fabriquée à la main en cuir et en Alcantara assorti, qui est également appliquée au volant. Le badge extérieur est assorti à une élégante icône Speed ​​sur le tableau de bord du passager.

Balazs Rooz, directeur régional Europe, a déclaré : « Nous sommes fiers que la Bentley Continental GT Speed ​​ait été récompensée par le« Motor Klassik Award 2022 » et de voir l’armoire à trophées de la Bentley GT Continental sous toutes ses formes se développer davantage. Cette dernière génération de GT Speed ​​est spécifiquement l’interprétation ultime axée sur les performances du Grand Tourer de luxe de référence au monde. Nous tenons à remercier les lecteurs de Motor Klassik pour cette reconnaissance qui loue également l’excellent travail effectué à Crewe permettant la création d’un tel futur modèle emblématique de son genre. »

Bentley Motors vient d’annoncer les résultats financiers de la marque de luxe pour 2021, complétant les performances de vente record de l’entreprise au cours de la même période de 12 mois. Les bénéfices d’exploitation ont atteint 389 millions d’euros, soit 369 millions d’euros de plus qu’en 2020. L’Europe a apporté une forte contribution avec la livraison de 2 520 voitures, une augmentation de 15% grâce à des ventes équitablement réparties entre les gammes de modèles.

Photos : Bentley