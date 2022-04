« Smart & sustainable island » : premières voitures électriques VW pour les habitants de l’île d’Astypalea

L’électrification d’Astypalea s’accélère : le Groupe Volkswagen a livré les premières voitures électriques aux particuliers résidant sur l’île grecque. Une ID.3 Pure Turquoise a été remise directement à son nouveau propriétaire devant les moulins à vent de Chora, le principal village d’Astypalea. Plusieurs modèles d’ID.4 et d’e-up! ainsi que de Seat MÓ eScooter 125 ont également été livrés. Ainsi, la flotte de véhicules électriques d’Astypalea ne cesse d’augmenter, alors que les autorités locales utilisent des véhicules électriques depuis l’année dernière. Le projet « Smart & sustainable island » est une initiative conjointe du Groupe Volkswagen et de la République hellénique. Dans les années à venir, Astypalea deviendra une île où la mobilité sera intelligente et durable et où le système énergétique aura entièrement été renouvelé.

Thanos Papagiannis, premier utilisateur d’une VW ID.3 à Astypalea, est un fervent partisan de l’électro-mobilité. Son nouveau véhicule électrique remplace son ancienne Volkswagen Golf 3 : « L’électro-mobilité convient parfaitement au mode de vie à Astypalea. Ici, les trajets sont courts, la consommation d’énergie est faible et le réseau de recharge est maintenant très bien développé. J’espère vraiment que l’exemple d’Astypalea incitera d’autres régions à augmenter leurs efforts pour protéger le climat en adoptant des solutions d’électro-mobilité. »

Maik Stephan, responsable du Développement Commercial du Groupe Volkswagen et chef de projet, souligne : « Astypalea est un laboratoire pour la mobilité du futur. L’île fait face au même changement que n’importe quelle autre région d’Europe, mais en un temps beaucoup plus réduit. Grâce aux premiers utilisateurs privés roulant maintenant en véhicule électrique, le monde se rendra rapidement compte que l’électro-mobilité est fascinante. »

L’engagement de Volkswagen en faveur du développement durable d’Astypalea va même au-delà de l’électrification du parc automobile. Récemment, Kosmocar (importateur de Volkswagen pour la Grèce) et la municipalité ont lancé une initiative de recyclage visant à débarrasser l’île des véhicules destinés à la casse. Actuellement, les motos, voitures et camions hors d’usage sont tout simplement abandonnés n’importe où, polluant ainsi la belle île d’Astypalea. La campagne de recyclage vise à supprimer l’impact environnemental associé à cette pollution et, en même temps, à rendre l’île encore plus belle. Les véhicules sont d’abord collectés par des bénévoles, puis transportés par bateau jusqu’à Athènes où ils sont finalement recyclés par des professionnels.

La prochaine étape du projet « Smart & sustainable island » sera bientôt franchie : cet été, Volkswagen lancera des services de mobilité innovants et entièrement électriques, en partenariat avec des entreprises locales. Le covoiturage et le partage de véhicules sont conçus pour améliorer la mobilité tout en contribuant à réduire le nombre total de véhicules sur l’île.

Photos : Volkswagen