La Bentley Continental Type R célèbre ses 70 ans

Bentley célèbre les 70 ans du lancement de la production de la Continental Type R, l’une des voitures les plus célèbres des 103 ans d’histoire de l’entreprise et la première Bentley à porter le nom Continental. Avec seulement 208 exemplaires produits, la Continental Type R était aussi rare dans les années 1950 qu’elle l’est aujourd’hui, mais elle est entrée dans l’histoire comme une Bentley de référence et l’incarnation de l’ADN grand tourisme de la marque. Sa philosophie et son design extérieur ont inspiré la première Continental GT en 2003 et inspirent depuis lors les équipes de Bentley Design.

Alors que le premier prototype Continental Type R (connu sous le nom d’Olga grâce à son immatriculation OLG490) a fait ses premiers tours de roues sur la route en août 1951, ce n’est qu’en mai 1952 que la voiture est entrée en production, les livraisons aux clients ayant débuté en juin de la même année. À l’époque, c’était la voiture à quatre places la plus rapide au monde – une spécificité qui a été repris par la Continental GT moderne en 2003. C’était aussi la plus chère, à 6 928 £ – près de quatre fois la moyenne du prix ​​de l’immobilier au Royaume-Uni en 1952.

L’emblématique Bentley Type R Continental

Imaginée par l’ingénieur en chef des projets, Ivan Evernden, et le designer en chef, John Blatchley, la Bentley Continental Type R a été décrite à l’époque par le magazine Autocar comme « un tapis magique moderne qui anéantit les grandes distances ».

Deux voitures spéciales carrossées avant-guerre, la Bentley « Embiricos » et la Bentley Mk V Corniche, avaient montré les avantages d’un aérodynamisme amélioré. Au début des années 1950, Ivan Evernden s’inspire de ces créations uniques pour créer un coupé élégant basé sur la berline Bentley Type R. La puissance du moteur six cylindres en ligne de 4 566 cm3 est passée de 140 à 153 ch et la transmission présente un rapport de transmission final plus élevé. Le prototype a parcouru en moyenne 191,11 km/h sur cinq tours (avec un meilleur tour d’un peu moins de 193 km/h) sur la piste inclinée de Montlhéry près de Paris.

Pour respecter l’objectif de poids, les carrossiers HJ Mulliner ont conçu la carrosserie, les encadrements de vitres, l’encadrement de pare-brise, le rétroéclairage, les armatures de siège et les pare-chocs en aluminium. Même à un poids réduit, le choix des pneus était critique; aucun pneu de route standard n’existait qui pouvait supporter une voiture de deux tonnes à des vitesses supérieures à 185 km/h, et les pneus Dunlop Medium Distance Track étaient spécifiés.

Le premier modèle de production a été livré à son propriétaire en juin 1952 et à la fin de la production en 1955, 208 Bentley Continental Type R avaient été fabriquées. Parmi ceux-ci, 193 modèles ont été carrossés par HJ Mulliner. D’autres l’étaient par Park Ward (quatre dropheads et deux coupés), Franay (cinq), Graber (trois) et Farina (un).

JAS 949

Bentley Heritage Collection est l’heureuse propriétaire du châssis Continental Type R BC16C, immatriculé JAS 949. « JAS » a été construite en 1953 et livrée à son premier propriétaire, le Dr Rowland Guenin de Suisse en décembre 1953. Elle a été commandée en teinte ivoire avec du rouge à l’intérieur et une boîte de vitesses manuelle, une spécification qu’elle conserve aujourd’hui avec le moteur de 4,6 litres d’origine. Bentley Motors a acquis la JAS 949 en 2001 et l’a maintenue en excellent état mécanique tout en préservant sa patine avec bienveillance. La voiture est conduite régulièrement et apparaît fréquemment sur le campus de Bentley et lors d’événements à travers le monde.

Une interprétation moderne

Les trois générations modernes de la Bentley Continental GT ont un design extérieur inspiré de la Continental Type R. L’élégante « ligne de puissance » qui remonte vers l’arrière depuis le passage de roue avant, le talon arrière musclé et défini et la ligne de toit gracieusement inclinée sont toutes des interprétations modernes des mêmes caractéristiques de la Continental Type R, donnant à la Continental GT moderne le même équilibre de grâce, de beauté et de posture puissante comme son ancêtre. De même, la capacité de la Bentley moderne à transporter quatre adultes avec bagages à grande vitesse sur de longues distances dans un confort exceptionnel trouve ses racines dans ce chef-d’œuvre vieux de 70 ans. La toute dernière itération, la Bentley Continental GT Speed, ajoute des performances dynamiques encore plus nettes au mélange de capacités large et inégalé de Continental.

Pour célébrer cet anniversaire, Bentley a publié des images de la Continental GT Speed ​​avec JAS 949, prises à Oulton Park dans le Cheshire.

Photos : Bentley