La Bentley Speed 8 célèbre les 100 ans des 24 Heures du Mans à Laguna Seca

A l’occasion de la Monterey Car Week 2022, Bentley a lancé l’année de célébration du centenaire des 24 Heures du Mans avec une démonstration dynamique sur le circuit de Laguna Seca en Californie de sa Speed ​​8 #7, victorieuse de la légendaire course d’endurance mancelle en 2003. Inaugurant le programme Monterey Car Week de Bentley, la Bentley Speed ​​8 a rouler à grande vitesse aux États-Unis pour la première fois depuis les 12 Heures de Sebring 2003, où elle a réalisé le tour le plus rapide et s’est finalement classée troisième.

Avant que la Speed ​​8 ne prenne la piste, un rallye de plus de 30 Bentley modernes est arrivé à Laguna Seca en provenance de Los Angeles. Les clients et les invités VIP de Bentley ont emprunté la magnifique route de la Pacific Coast Highway pendant deux jours de conduite détendue, dans une gamme de voitures allant d’une magnifique Azure cabriolet à des exemplaires de chaque voiture de la gamme actuelle de Bentley.

Le convoi de voitures Bentley a terminé un tour de parade de Laguna Seca à son arrivée, menée par la première voiture de la série Blower Continuation de Bentley Mulliner, la Blower Car Zero conduite par le PDG de Bentley, Adrian Hallmark. La Blower a ensuite été rejointe sur la piste par la Bentley Speed ​​8, pour une rencontre dynamique de deux voitures représentant le lien de longue date entre Bentley Motors et les 24 Heures du Mans.

La Speed ​​8 a ensuite montré ses performances toujours extraordinaires, effectuant plusieurs tours de Laguna Seca à un rythme de course sous les yeux des invités Bentley et des foules rassemblées.

La Speed ​​8 n°7 a ensuite été exposée à Monterey pour le reste de la Car Week, apparaissant avec Bentley à The Quail, A Motorsports Gathering le vendredi 19 et à la célèbre Signature Party de Bentley pour le lancement de la Bentley Mulliner Batur le soir du samedi 20 août 2022.

Engagement de Bentley aux 24 Heures du Mans en 2001 et victoire en 2003

Après une longue tradition de victoires sur le célèbre circuit automobile français, Bentley est revenu au Mans avec un programme de course de trois ans en 2001, avec le prototype EXP Speed ​​8. La voiture a stupéfié la concurrence en terminant sur le podium lors de sa première année, pilotée par Andy Wallace, Butch Leitzinger et Eric van de Poele. La voiture a manqué de peu le podium en 2002, terminant quatrième au classement général.

Pour l’édition 2003, la voiture a été entièrement repensée et rebaptisée simplement Bentley Speed ​​8. Deux voitures ont été engagées au Mans cette année-là – et ont dominé la course. La voiture n°7, pilotée par Guy Smith, Tom Kristensen et Rinaldo Capello, est partie de la pole position et a remporté la course, deux tours devant la Bentley Speed ​​8 n°8 pilotée par Mark Blundell, David Brabham et Johnny Herbert, qui a terminé deuxième.

La victoire de 2003 était la sixième de Bentley – un décompte qui signifie que Bentley est toujours le cinquième constructeur le plus titré lors de la course d’endurance la plus exigeante au monde, derrière notamment de Porsche et Audi.

Photos : Bentley