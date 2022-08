Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Domination de Dylan Pereira au Lausitzring

Les performances de Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix) continuent d’augementer dans la Porsche Carrera Cup Deutschland. Le Luxembourgeois a remporté la douzième course de la saison 2022 le dimanche devant Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite) et le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing).

« J’ai réussi à m’éloigner du peloton au début, puis Larry ten Voorde s’est progressivement rapproché. C’était un duel serré mais nous nous connaissons depuis des années et je savais qu’il joue toujours juste, même dans la lutte pour la tête. L’offre pour le titre est encore grande ouverte. », a déclaré Pereira. Samedi, Pereira est également monté sur la plus haute marche du podium et a maintenant décroché trois victoires consécutives. Au total, 21 500 visiteurs ont suivi la course en direct sur le circuit – un nouveau record pour un événement ADAC GT Masters au Lausitzring.

Pereira a piloté sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch vers une victoire éclair. Après que le pilote de 25 ans ait réussi à se dégager du peloton de 30 personnes au départ, dans les derniers tours, Pereira et ten Voorde ont offert aux spectateurs un duel passionnant. Le double champion de la Carrera Cup a augmenté la pression sur le leader mais a finalement dû se contenter de la deuxième place après 22 tours. « J’ai créé un poste. J’aurais peut-être pu risquer un peu plus au final mais la deuxième place est un bon résultat. », a admis ten Voorde.

Le leader de la série, Heinrich, a gravi les échelons de la septième place sur la grille à la troisième place. « Pour moi, il s’agissait de créer le plus de postes possibles. C’est fantastique que nous nous retrouvions sur le podium. Dans l’ensemble, ce fut un week-end réussi car j’ai réussi à étendre mon avance au championnat. », a déclaré Heinrich. La quatrième place revient à son coéquipier Morris Schuring (Pays-Bas).

Derrière le pilote de 17 ans, six pilotes se sont battus pour la cinquième place. Les spectateurs dans les tribunes ont assisté à de nombreux duels de sillage et à des échanges de positions. Finalement, Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon) a pris la cinquième place et a été suivi sur la ligne par Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing), Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing), Jesse van Kuijk (Pays-Bas/Team GP Elite) et Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing). Le Néerlandais Huub van Eijndhoven (GP Elite) a complété le top dix en tant que meilleur rookie.

Dans la catégorie ProAm, Georgi Donchev (Huber Racing) a fêté sa première place. Il s’agissait de la première victoire de la saison pour le Bulgare et de la deuxième victoire de classe de l’histoire de la Porsche Carrera Cup Deutschland. Les deux Allemands Kim Hauschild (HRT Performance) et Jan-Erik Slooten (IronForce Racing by Phoenix) sont également montés sur le podium lors de la course sur le circuit de 3,478 kilomètres.

« Les deux courses sur le Lausitzring étaient typiques de la Porsche Carrera Cup Deutschland. Nous avons vu beaucoup de duels, pas seulement entre les premiers mais dans tout le peloton. Je suis ravi que nous ayons pu jouer notre rôle dans le succès du « Family and Friends Festival » avec les courses et les activités dans le paddock. », a déclaré Hurui Issak, responsable du projet Porsche Carrera Cup Deutschland.

Au-delà des courses, les fans du Lausitzring en ont également eu pour leur argent avec d’autres activités. Le Festival de la famille et des amis était un événement passionnant pour toute la famille. Dans le paddock de la Porsche Carrera Cup Deutschland, les visiteurs ont pu déguster une gaufre tout en admirant des modèles historiques de la Porsche 911 GT3 Cup et une « Walk of Champions » avec de grands stickers des 32 champions de la Carrera Cup. De plus, les huit pilotes Talent Pool de la coupe monomarque ont démontré leur talent dans un défi avec des karts électriques contrôlés par joystick.

La prochaine étape du calendrier de la Porsche Carrera Cup Deutschland est l’événement double du Sachsenring dans cinq semaines. Les courses 13 et 14 seront disputées dans la ville allemande de Hohenstein-Ernstthal du 23 au 25 septembre 2022 en soutien à l’événement ADAC GT Masters. Heinrich se rend dans le sud-ouest de la Saxe en tant que leader du championnat avec 218 points. Ten Voorde se classe deuxième avec 192 points suivi de Pereira (190).

Résultat course 12

1. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

3. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

4. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

5. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

6. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

7. Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing)

8. Jesse van Kuijk (Pays-Bas/Team GP Elite)

9. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

10. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

Classement par points après 12 des 16 courses

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 218 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 192 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 190 points

Photos : Porsche