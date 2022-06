La Bugatti Chiron Pur Sport « Grand Prix » fait ses débuts au salon Top Marques de Monaco

La Bugatti Chiron Pur Sport « Grand Prix » – hypersportive sur mesure dont la configuration est inspirée du célèbre pilote de course Louis Chiron, est dévoilée au public à Monaco lors du salon exclusif Top Marque 2022 dédié à l’automobile de luxe.

Côte d’Azur, 1931. Onzième sur la grille de départ, le monégasque Louis Chiron est assis au volant de sa Bugatti Type 51. Le drapeau s’apprête à tomber et à marquer le début d’une course iconique, le Grand Prix de Monaco, à l’issue de laquelle le légendaire pilote Bugatti décroche une victoire emblématique à domicile. Il est à l’époque, et reste encore aujourd’hui, le seul coureur Monégasque à avoir gagné à domicile.

Louis Chiron renforce ainsi sa réputation de grand champion des débuts de la course automobile sous le regard admiratif de Jean Bugatti, fils du fondateur de la marque, Ettore Bugatti. Ses triomphes sont si impressionnants que les hypersportives Bugatti de l’ère moderne lui rendent encore hommage plus de 90 ans plus tard.

A l’instar de la Chiron Pur Sport « Grand Prix », qui a été conçue pour un collectionneur dans le cadre du programme de personnalisation « Sur Mesure » de Bugatti et qui sera présentée pour la première fois au public au salon Top Marques de Monaco.

Du 9 au 12 juin 2022, la 17ème édition de Top Marques s’est déroulé dans le cadre prestigieux de la ville de Monaco sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Quelques-unes des voitures les plus séduisantes au monde, aussi bien anciennes que modernes, ont été rassemblées au Grimaldi Forum, surplombant la Mer Méditerranée. L’évènement, dont Bugatti est l’un des principaux exposants, est considéré comme le salon de l’automobile le plus exclusif au monde, en raison notamment de sa clientèle monégasque.

Bugatti Monaco, l’une des dernières concessions à avoir rejoint le réseau international des partenaires de la marque, a représenté le constructeur français avec trois véhicules hypersport. En plus de la Chiron Pur Sport « Grand Prix », une Bugatti Chiron Sport édition « 110 Ans BUGATTI » unique aux finitions carbone mat bleu acier et une Veyron Grand Sport de 2010 couleur rouge italien et noir pur-sang, au splendide intérieur rouge carmin ont été exposées.

Hendrik Malinowski, directeur des ventes et du marketing de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Top Marques à Monaco est le lieu idéal pour présenter la Chiron Pur Sport « Grand Prix » à de nombreux admirateurs passionnés. Cette hypersportive personnalisée est un hommage aux premiers pionniers de la course automobile qui ont piloté les voitures de course Bugatti dans les années 1920 et 1930. Elle revient aujourd’hui à domicile, sur le lieu de quelques-unes de ces courses épiques. Les visiteurs pourront ainsi admirer le niveau de détail et de savoir-faire que notre équipe « Sur Mesure » a mis dans la Chiron Pur Sport « Grand Prix ». »

Une gloire méritée

Louis Chiron est non seulement l’éponyme de la Bugatti Chiron, mais aussi l’un des plus grands champions du début du XXe siècle. En 1931, il a également remporté le Grand Prix français de Montlhéry au volant de sa Type 51 – une version améliorée de la légendaire Type 35 – aux côtés du brillant Achille Varzi. Le numéro 32 resplendissait en larges caractères sur leur voiture de course et figure désormais aussi sur la Bugatti Chiron Pur Sport « Grand Prix ».

Ce nombre, peint entièrement à la main, n’est que l’un des nombreux éléments développés sur mesure spécialement pour ce véhicule. Pour rendre hommage aux légendaires Bugatti ayant participé aux Grands Prix dans les années 1920 et 1930, deux nouvelles couleurs extérieures ont été créées ainsi qu’un motif unique composé du logo EB. Il est peint à la main sur les ailes avant et se retrouve également sur les panneaux de porte intérieurs. Des nouveaux éléments qui ont nécessité le développement de nouvelles techniques et de nouveaux processus.

Les motifs « 32 » et « Grand Prix » sont repris dans tout l’habitacle, notamment sur la console centrale sous forme d’incrustation en aluminium anodisé noir, et ornés d’une inscription argentée peinte à la main. Ils s’étendent même jusqu’aux seuils des portes, aux appuis-tête et aux lumières de seuil. D’autres éléments discrets font également de ce modèle un produit rare et unique du programme.

Le programme Bugatti « Sur Mesure » s’appuie sur les nombreuses années d’expertise de la marque en matière de carrosserie, de peinture, d’habitacle réalisé à la main et de broderie; il regroupe le savoir-faire des concepteurs et des ingénieurs pour répondre à la demande croissante des clients concernant des designs, des matériaux et des finitions personnalisés.

Photos : Bugatti