Lamborghini Huracán Tecnica vs Dario Costa – Une voiture aux multiples âmes

La nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica a de nombreuses âmes, combinant le design et l’ingénierie de la marque de supercars dans une super voiture de sport qui offre l’émotion inimitable créée par son caractère amusant à conduire. Lamborghini explore les diverses personnalités de l’Huracán Tecnica.



Un aviateur, notamment un pilote de voltige, prend son envol pour vivre une liberté particulière, où les horizons sont sans limites, où il choisit sa destination et comment il s’y rend. Il fusionne avec sa machine, manœuvrant et explorant les capacités de l’ingénierie autour de lui et testant ses propres capacités en même temps.

Dario Costa, champion d’Italie de voltige et pilote de cascade, décrit l’expression du vol comme le plaisir ultime, savourant l’instinct personnel dans un environnement peu commun à la vie quotidienne. C’est son choix, c’est lui qui décide. C’est l’évasion à son meilleur, quelque chose que tout être humain souhaite à un moment donné de sa vie.

Le plaisir de conduire est au cœur de la Lamborghini Huracán Tecnica. Engagé dans le dynamisme de conduite de la Tecnica, la vie quotidienne passe au second plan. C’est le pilote, la machine et chaque courbe à l’horizon.

Photos – Vidéo : Lamborghini