Nico Müller arrête sa collaboration avec Audi Sport

La finale du DTM à Hockenheim les 8 et 9 octobre 2022 sera la dernière course de Nico Müller sous le signe des quatre anneaux. Audi Sport et le pilote de course suisse ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur contrat par anticipation à la fin de la saison 2022.



« Tout comme René Rast, Nico Müller était à l’origine prévu comme pilote pour notre projet LMDh. Nico s’est préparé intensivement pour les courses de prototypes avec des courses dans la catégorie LMP2. En plus de la Formule E, Nico voit son avenir au Mans et dans les courses de prototypes. Nous ne pouvons pas lui offrir cela pour le moment, c’est donc avec le cœur lourd que nous avons décidé ensemble de le laisser partir et de lui donner l’opportunité de réaliser son rêve. », a déclaré Rolf Michl, responsable d’Audi Motorsport.

« C’était une décision très difficile. Audi m’a donné la chance d’entrer dans le sport automobile professionnel. Je dois beaucoup à l’entreprise et je suis un grand fan de la marque et de ses voitures. De plus, la coopération avec Audi en Suisse a toujours été excellente et très spéciale pour moi. J’ai encore des objectifs dans le sport automobile qui ne peuvent malheureusement pas être atteints avec Audi. En entrant en Formule 1, il y a maintenant d’autres priorités chez Audi. C’est pourquoi je suis très reconnaissant à Rolf Michl de m’avoir donné l’opportunité de me développer davantage. », a ajouté Nico Müller.

Nico Müller a rejoint l’équipe de pilotes DTM d’Audi en 2014 à l’âge de 22 ans dans le cadre d’un programme de jeune talent. En 2016, il a célébré la première d’un total de onze victoires dans la populaire série de courses de voitures de tourisme au Norisring. En 2019 et 2020, il a remporté le deuxième championnat de l’Audi Sport Team Abt Sportsline. En 2020, il a couru à égalité avec le triple champion DTM René Rast. Au final, il n’a raté que de peu le titre.

« Je n’oublierai jamais ma première course DTM avec Audi. Enfant, j’étais assis dans les tribunes lors de la finale du DTM à Hockenheim et j’admirais les pilotes Audi comme Mattias Ekström. Se tenir sur la grille avec eux quelques années plus tard a été un moment de chair de poule. », a déclaré Nico Müller.

En plus du DTM, Nico Müller a également été à plusieurs reprises en action pour Audi Sport customer racing dans l’Audi R8 LMS GT3 – en 2022 dans le DTM et avec la légende de la moto Valentino Rossi dans le GT World Challenge.

« Un moment très spécial de ma carrière a été de gagner la course de 24 heures du Nürburgring en 2015 – et pas seulement parce que j’ai dû me raser la tête par la suite à cause d’un pari », explique Müller.

En tant que pilote d’essai et de développement, Nico Müller a également joué un rôle important dans le projet Formule E d’Audi. En 2023, le Suisse pilotera pour l’équipe ABT Sportsline dans la série de courses électriques.

« Nico nous manquera non seulement en tant que pilote de course exceptionnel, mais aussi en tant que personne sympathique et sincère et ambassadeur de la marque. Nous ne lui souhaitons que le meilleur pour sa nouvelle étape dans sa carrière. », a déclaré Rolf Michl.

