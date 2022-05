La Flying Spur Hybrid est la Bentley la plus efficiente jamais produite

La nouvelle Bentley Flying Spur Hybrid – la deuxième voiture de grand tourisme électrifiée de la gamme de modèles Bentley – a été certifiée comme la Bentley la plus efficiente et la plus économique à ce jour. Avec la certification WLTP et l’homologation de type en place, la Bentley Flying Spur Hybrid enregistre un chiffre moyen d’émissions de CO2 de seulement 75 g/km.

Le modèle le plus efficient

L’introduction de la Flying Spur Hybrid établit pour la première fois une gamme d’hybrides Bentley, soulignant l’engagement de Bentley à devenir un constructeur automobile neutre en carbone de bout en bout et le leader mondial de la mobilité de luxe durable. Une fois la certification obtenue, la Bentley Flying Spur Hybrid est désormais disponible à la commande au Royaume-Uni et en Europe, et d’autres marchés suivront bientôt. D’ici 2024, toute la gamme de modèles sera disponible avec une option hybride, avant l’introduction du premier véhicule électrique à batterie Bentley (BEV) en 2025 et la société disposera d’un portefeuille de modèles entièrement 100% électriques d’ici 2030.

La Flying Spur démontre que l’hybridation ne compromet ni le luxe ni les performances. Avec un mélange imperceptible entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique, une sérénité raffinée est offerte quel que soit le mode ou le style de conduite.

La combinaison d’un moteur hautement efficient et d’un moteur électrique avancé offre la même flexibilité et la même fonctionnalité que les groupes motopropulseurs W12 et V8 proposés aujourd’hui, pour une expérience réactive, engageante et extrêmement raffinée.

Le nouveau groupe motopropulseur combine un moteur à essence V6 de 2,9 litres avec un moteur électrique avancé, délivrant un total de 544 ch et 750 Nm de couple, soit 95 ch supplémentaires par rapport au Bentayga Hybrid. La nouvelle Flying Spur devient la Bentley la plus efficiente à ce jour, capable de parcourir plus de 800 km avec un plein.

Avec des réserves de puissance élevées, un couple supérieur et une réponse rapide de l’accélérateur, le dernier modèle hybride laisse peu de place au Flying Spur V8 en accélération, passant de 0-100 km/h en 4,3 secondes. Le nouveau groupe motopropulseur permet une réduction significative de la consommation de carburant tout en conservant le caractère authentique de Bentley de performances raffinées et sans effort.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 18,0 kWh (utilisable) et peut être rechargé à 100% en aussi peu que deux heures et demie (spécifique à la région). L’électronique de puissance convertit l’énergie stockée à partir de la batterie haute tension pour alimenter le moteur électrique ou compléter l’infrastructure électrique 12 V existante du véhicule.

Beaux matériaux et design contemporain

L’intérieur de la Flying Spur met en valeur l’expertise de Bentley dans la création d’un habitacle moderne, luxueux et à l’innovation inégalée. Grâce à l’offre étendue de spécifications, les clients peuvent choisir entre une sélection de quinze couleurs de cuir (cinq standard et dix en option) et huit placages différents pour créer une spécification individuelle. Les coutures et les emblèmes peuvent également être spécifiés dans des couleurs unies ou contrastées, ainsi que l’option de passepoil contrasté sur les housses de siège – rappelant le Flying Spur original des années 1950.

S’appuyant sur l’héritage de l’entreprise, le savoir-faire de Bentley continue également d’évoluer, offrant des caractéristiques contemporaines telles que des panneaux de porte en cuir 3D et un matelassage en losange sur les sièges (inclus dans la spécification de conduite Mulliner).

Les clients peuvent également spécifier leur véhicule à partir de la gamme de peinture étendue supplémentaire de plus de 60 couleurs extérieures, y compris Mulliner et commission personnelle. La spécification blackline offre une alternative contemporaine aux luminaires extérieurs, y compris une version sombre du Flying B électrique illuminé en option.

Les concessionnaires étant désormais en mesure de prendre les commandes des clients, le lancement de la Flying Spur Hybrid n’est que l’une des prochaines étapes pour Bentley sur sa voie Beyond100 pour devenir la marque de voitures de luxe la plus durable au monde.

Photos : Bentley