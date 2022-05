Lamborghini Squadra Corse présente le nouveau Huracán GT3 EVO2

Lamborghini a dévoilé le nouveau Huracán GT3 EVO2, conçu et développé par Squadra Corse de Sant’Agata Bolognese sur la base de l’Huracán STO, avec laquelle il partage des éléments de conception importants, à propulsion uniquement et un moteur V10 atmosphérique, qui sur la version routière délivre 640 chevaux.



Par rapport à l’Huracán GT3 EVO, qui a été homologuée en 2019 et basée sur la voiture de route Huracán EVO, la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 est entièrement conforme à la nouvelle réglementation technique FIA ​​2022 et propose de toutes nouvelles solutions aérodynamiques et un système d’admission. La conception unique de la prise d’air hexagonale et l’aileron arrière sont dérivés de l’Huracán STO, contribuant à un système d’admission plus efficace et à un meilleur équilibre de la voiture. L’airscoop est relié à un tuba, remplaçant les entrées d’air latérales, qui canalise de manière optimale le flux d’air directement dans le moteur, ce qui se traduit par une plus grande réactivité aux demandes du pilote. L’introduction de 10 corps de papillon à commande électronique augmente l’efficacité du V10 avec soupapes en titane; l’ensemble du système, conçu par Lamborghini Squadra Corse, est fixé au moteur par seulement quatre vis, une solution introduite pour la première fois sur la Lamborghini Essenza SCV12, pour faciliter les travaux de maintenance.

La carrosserie entièrement en fibre de carbone présente un design musclé créé en collaboration avec le Centro Stile de Lamborghini. Les nouveaux séparateurs, diffuseur et soubassement améliorent l’efficacité aérodynamique. Le plancher en fibre de carbone, recouvert de fibre Zylon à haute résistance, ainsi que le nouveau diffuseur, offrent une force d’appui supérieure à celle de la génération actuelle GT3 EVO. Parmi les autres innovations, citons l’aileron arrière, qui est monté sur des montants en alliage d’aluminium (Ergal 7075 T6) inspirés de ceux de l’Huracán STO. Les nouveaux supports permettent une plus grande précision dans le réglage de l’aileron par rapport à ceux du modèle EVO.

L’arceau de sécurité redessiné, avec l’introduction de deux piliers arrière, et les nouveaux panneaux latéraux en nid d’abeille en carbone-Kevlar, déjà testés sur l’Essenza SCV12, augmentent la sécurité en cas de choc sur les portes conformément à la réglementation FIA 2022. Les vitres latérales en plexiglas sont désormais fixées au panneau de porte en fibre de carbone au moyen d’un anneau de vis pour une plus grande rigidité structurelle et fiabilité.

Le système de freinage a également été mis à jour avec de nouveaux étriers et plaquettes conçus par Squadra Corse pour optimiser les performances dans les courses d’endurance et de sprint. Ces solutions, associées à des systèmes de contrôle de traction (TCS) et de freinage antiblocage (ABS) dédiés, ont été développées pour rendre la voiture facile à contrôler dans des conditions de faible adhérence, même par des gentlemen drivers. La voiture est livrée aux clients équipés de pneus PZero (325/680-18 à l’avant ; 325/705-18 à l’arrière) de Pirelli, partenaire de longue date de Lamborghini Squadra Corse.

Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini, a déclaré : « Le nouveau Huracán GT3 EVO2 n’est pas simplement une évolution de la voiture actuelle. Il s’agit d’un nouveau projet qui renforce le transfert technologique entre la division sport automobile de Lamborghini et l’entreprise et hérite de deux tâches difficiles : se montrer aussi performant que les générations précédentes de l’Huracán GT3, qui ont remporté plus de 40 titres internationaux en six saisons, et égaler son succès commercial en contribuant à atteindre l’objectif de 500 voitures de course Huracán depuis 2015. »

La voiture sera livrée aux clients à partir du second semestre 2022, et le modèle précédent Huracán GT3 EVO peut être mis à niveau vers les spécifications GT3 EVO2 via un kit d’évolution. Ses débuts en piste sont prévus pour les 24 Heures de Daytona 2023.

Photos – Vidéo : Lamborghini