Road trip en Lamborghini Aventador Ultimae Coupé et Roadster

La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, en édition limitée à 350 versions Coupé et 250 Roadster, rend hommage à l’emblématique moteur V12 atmosphérique ; une concentration de l’essence la plus pure de toutes les versions d’Aventador dans une finale parfaite. Voyageant de la mer à la montagne, la version Coupé et le Roadster ont sillonné les routes d’Émilie-Romagne et des Marches pour créer des images uniques.

Inspirée des performances de l’Aventador SVJ et de l’élégance super sportive intemporelle du modèle Aventador S, la Lamborghini Aventador Ultimae combine les meilleurs éléments des deux versions pour créer un équilibre parfait entre performance, dynamisme et sophistication.

L’Aventador Ultimae, dont tous les exemplaires sont vendus et dont la production prendra fin dans les prochains mois, est le grand final du moteur à combustion interne V12 traditionnel et est l’Aventador ultime, dans tous les sens.

Le tout dernier modèle Lamborghini Aventador Ultimae Coupé a été vendu aux enchères le 19 avril 2022 pour 1,6 million de dollars avec un NFT 1: 1 du même modèle, créé par les artistes contemporains emblématiques Krista Kim et Steve Aoki en collaboration avec l’agence mondiale de narration de marque [INVNT GROUPE].

Photos : Lamborghini