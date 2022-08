Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Victoire de Pereira à Spa-Francorchamps

Dylan Pereira a fait un grand pas vers la victoire de son premier titre dans la Porsche Mobil 1 Supercup. Le Luxembourgeois a dominé la sixième manche du championnat 2022 à Spa-Francorchamps en Belgique et a étendu son avance au classement général à douze points sur le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich. L’Allemand a terminé troisième sur le circuit de Formule 1 des Ardennes derrière le champion en titre Larry ten Voorde des Pays-Bas.

Ses adversaires avaient été prévenus. « Je sortirai parfaitement de la ligne et mettrai immédiatement de l’espace entre moi et le reste du peloton. », a déclaré Dylan Pereira sur sa stratégie de course avant le départ. Samedi, le Luxembourgeois a décroché la pole position de la course Supercup à Spa-Francorchamps. Pour la course de dimanche, Pereira a ensuite parfaitement mis en œuvre ce plan. Juste après le départ, il a défendu sa place de leader au volant de sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch engagée par l’équipe BWT Lechner Racing. Tour après tour, il continue ensuite à s’éloigner de ses poursuivants. Sur la ligne d’arrivée après douze tours, Pereira avait accumulé un avantage de près de sept secondes sur le Néerlandais Larry ten Voorde – une petite éternité selon les normes de la Supercup. Le champion en titre de l’équipe GP Elite a réussi à dépasser le deuxième Porsche Junior Laurin Heinrich (SSR Huber Racing) dans le dernier tour.

« J’ai même réussi à économiser mes pneus car je voulais être prêt pour le redémarrage après une phase de voiture de sécurité. Je n’ai accéléré un peu mon rythme que dans les derniers tours. Ensuite, c’était juste une question de ne pas faire d’erreur. », a déclaré Pereira. Grâce à sa troisième victoire de la saison, il porte son avance au championnat à douze points. « Mes chances de remporter le titre semblent vraiment bonnes maintenant. Pour le moment, je pense que nous sommes assez forts en tant qu’équipe pour aborder les deux dernières courses avec optimisme. »

Tous les espoirs du défenseur du titre Larry ten Voorde reposent sur la prochaine course à domicile à Zandvoort. Avec deux courses restantes au calendrier, il compte 15 points de retard sur Pereira. « Si je veux avoir une chance contre Dylan, je dois gagner le week-end prochain. Mais nous devons faire mieux. Il était tout simplement trop rapide à Spa-Francorchamps. », a déclaré le Néerlandais. Avec une manœuvre de dépassement impressionnante, le pilote GP Elite a arraché la deuxième place à l’Allemand Laurin Heinrich. « Je pensais que Laurin avait des problèmes. Quand il a freiné pour le virage en épingle à cheveux au bout de la ligne droite de départ, il m’a ouvert la porte et j’ai saisi ma chance. », raconte ten Voorde, décrivant le moment décisif.

Heinrich l’a pris dans sa foulée : « Toute ma course ne s’est pas déroulée aussi bien. Je savais que Larry essaierait d’attaquer vers la fin. Si je l’avais repoussé une fois, je suis certain qu’il aurait réussi la prochaine fois. Dans de telles circonstances, je suis assez content de la troisième place. » L’Allemand de 20 ans conserve sa deuxième place au classement.

Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup, envisage avec intérêt les courses de Supercup restantes à Zandvoort aux Pays-Bas et à Monza (Italie) : « Alors que la 30ème saison de Supercup tire à sa fin, une lutte à trois se déroule. Trois pilotes de trois équipes différentes sont très proches au classement général. Nous sommes sûrs d’assister à une phase finale très intéressante. »

L’éventuelle décision de titre dans le classement des recrues a été reportée. Le Danois Bastian Buus de l’équipe BWT Lechner Racing a poursuivi sa séquence sans faute et a établi un nouveau record avec sa sixième victoire consécutive. Terminant sixième au classement général, Buus n’a cependant pas récolté suffisamment de points pour remporter une couronne précoce. Lorcan Hanafin a jeté une clé proverbiale dans les travaux. Le pilote britannique de l’équipe FACH AUTO TECH a réalisé sa meilleure performance à ce jour avec une septième place. En conséquence, Hanafin a encore une chance, bien que faible, d’attraper Buus dans la course au trophée de la recrue.

La première place de la catégorie ProAm est revenue à Aaron Mason de l’équipe Pierre Martinet by Alméras pour la deuxième fois cette saison. Le coéquipier norvégien de Mason, Roar Lindland, a défendu son avance dans cette catégorie avec la troisième place.

Prochaine manche de Supercup déjà ce week-end à Zandvoort

La course de Spa-Francorchamps a marqué le début d’une soi-disant « triple tête » pour la Porsche Mobil 1 Supercup. Ce week-end (du 2 au 4 septembre 2022), Zandvoort accueillera la septième manche de la saison. Une semaine plus tard, la finale se disputera à Monza dans le nord de l’Italie (9 au 11 septembre 2022).

Le Circuit Zandvoort est le plus récent ajout à la liste des hippodromes sur lesquels la Supercup a fait des apparitions en 30 ans d’histoire. En 2021, la coupe internationale monomarque a été disputée pour la première fois sur le circuit de 4,259 kilomètres dans les dunes de la côte de la mer du Nord. Les débuts se sont conclus par la première victoire en Supercup du pilote Porsche Junior Laurin Heinrich d’aujourd’hui. « Courir à Zandvoort devant environ 100 000 spectateurs est une expérience incroyable. J’y ai remporté ma première course de Supercup l’année dernière – avec la même équipe que celle avec laquelle je cours actuellement. Nous sommes donc parfaitement préparés. », a déclaré le pilote SSR Huber Racing.

Quatre fois vainqueur de la Porsche Carrera Cup Scandinavia en tant que pilote invité

Lukas Sundahl est l’un des pilotes invités de la course Supercup à Zandvoort. Le pilote de 25 ans reçoit le soutien de Porsche Suède et s’attaque à la course pour Fragus Motorsport. Pour Sundahl, ce n’est que sa deuxième participation à la coupe internationale monotype. Dans son pays natal, cependant, il est l’un des pilotes de 911 les plus expérimentés – et les plus rapides – : entre 2018 et 2021, Sundahl a remporté le titre Porsche Carrera Cup Scandinavia quatre fois de suite.

Résultat course 6, Spa-Francorchamps (B)

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 28:49.835 minutes

2. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +6,943 secondes

3. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), +8,077 secondes

4. Marvin Klein (F/CLRT), +9,031 secondes

5. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing), +9,963 secondes

6. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), +14,144 secondes

Classement par points (après 6 des 8 courses)

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 117 points

2. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), 105 points

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 102 points

4. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing), 92 points

5. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 83 points

Programme manche 7 Porsche Mobil 1 Supercup, Zandvoort/NL

vendredi 2 septembre

17h30 – 18h15 : Essais libres

samedi 3 septembre

13h30 – 14h00 : Qualifications

dimanche 4 septembre

12h05 : Course (17 tours)

Calendrier Porsche Mobil 1 Supercup 2022 (sous réserve de modifications)

22 – 24 avril, Imola (Italie)

26 – 29 mai, Monte Carlo (Monaco)

01 – 03 juillet, Silverstone (Grande-Bretagne)

08 – 10 juillet, Spielberg (Autriche)

22 – 24 juillet, Le Castellet (France)

26 – 28 août, Spa-Francorchamps (Belgique)

02 – 04 septembre, Zandvoort (Pays-Bas)

09 – 11 septembre, Monza (Italie)

