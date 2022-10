La nouvelle Porsche 911 GT3 R termine sur le podium de la première course test

Frédéric Makowiecki et Julien Andlauer ont terminé sur le podium lors du premier essai de la nouvelle Porsche 911 GT3 R. Les deux Français ont obtenu la troisième place lors de la septième manche des Nürburgring Endurance Series. La nouvelle 911 GT3 R est la deuxième voiture de course de Porsche basée sur la génération 992.

La dernière génération de Porsche 911 GT3 R a parcouru ses premiers kilomètres de course sans encombre. Samedi 08/10/2022, le nouveau challenger des séries GT3 autour du monde s’est attaqué à la septième manche des Nürburgring Endurance Series (NLS) dans la catégorie SP-X. Cette catégorie est réservée aux véhicules non encore homologués pour le sport automobile. La voiture de 565 ch chaussée de pneus de course Michelin a terminé troisième du classement général. Frédéric Makowiecki a réalisé le tour le plus rapide sur la combinaison de 24,458 kilomètres de la Nordschleife et de la version courte du circuit du Grand Prix en 7:58.942 minutes. Le pilote d’usine français a partagé la Porsche avec son compatriote Julien Andlauer. Des tests sont déjà prévus pour les deux dernières courses NLS de l’année, à ces occasions avec des pneus de course Falken et Pirelli. La nouvelle Porsche 911 GT3 R fera ses débuts officiels aux mains des équipes clientes lors de la course de 24 heures du Daytona International Speedway en Floride (USA) à la mi-janvier 2023.

« Dans l’ensemble, nous avons vécu une première course très réussie avec notre nouvelle Porsche. Je suis fier de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Les tours d’essai d’hier sur la Nordschleife et la course d’aujourd’hui montrent que la base du véhicule est correcte. Grâce à la bonne préparation et à la coopération avec l’ADAC, nous avons bien performé et avons réussi à obtenir une image positive avec beaucoup de données. Après une performance très régulière, nous avons terminé à la troisième place et obtenu une place sur le podium, même si les nouvelles voitures de course comme notre 911 GT3 R doivent attendre 30 secondes de plus par arrêt au stand lors des courses d’essai. », a déclaré le chef de projet Sebastian Golz.

Le développement de la nouvelle 911 GT3 R a commencé en 2019. La priorité a été donnée à l’amélioration de la maniabilité pour les professionnels et les conducteurs dits gentleman driver, ainsi qu’à l’exploitation de réserves de performances plus importantes pour différentes classifications Balance of Performance (BoP). Un autre objectif était de rationaliser la gestion de la voiture de course pour les équipes et de réduire les coûts de fonctionnement.

« La nouvelle 911 GT3 R est très attendue. Son précurseur a presque tout gagné sur la scène GT3 en quatre saisons depuis 2019. », a déclaré Michael Dreiser, directeur des ventes chez Porsche Motorsport. « Ses succès les plus remarquables incluent des victoires au général aux courses de 24 heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps ainsi qu’aux 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring. Le nouveau modèle devra faire face à un large éventail de tâches entre les mains des équipes de course clientes Porsche. Après l’annonce de la catégorie GT3 comme catégorie professionnelle dans la série nord-américaine IMSA, le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC emboîte le pas : à partir de 2024, les voitures de course GT3 telles que la nouvelle 911 GT3 R seront éligibles pour participer aux 24 Heures de Le Mans pour la première fois.

La nouvelle 911 GT3 R n’est que la deuxième voiture de course de Porsche Motorsport à être basée sur l’actuelle 911 de génération 992 après la 911 GT3 Cup. Sa carrosserie légère avec une conception intelligente en composite aluminium-acier s’inspire du modèle de série, mais avec des modifications majeures. Presque tous les composants de la carrosserie sont en carbone léger, y compris les capots avant et arrière, les portes, les panneaux latéraux, l’aile arrière et le toit. Les passages de roue sont en fibres d’aramide.

Au cœur de la nouvelle voiture de course se trouve le moteur quasi standard également basé sur la centrale électrique 911 de la génération 992. Comme dans le modèle précédent, il s’agit d’un moteur six cylindres à plat refroidi par eau avec technologie à quatre soupapes et injection directe de carburant. La principale nouveauté est la cylindrée : comme la 911 RSR, la cylindrée de la nouvelle 911 GT3 R a augmenté d’un bon 5%, passant de 3 997 à 4 194 cm3. Cela a augmenté la puissance maximale du moteur à environ 565 ch (416 kW). Mais avant tout, Porsche a optimisé le couple et la courbe de puissance sur toute la plage de régime. Par conséquent, le nouveau six cylindres de 4,2 litres convient mieux aux gentlemen drivers.

Le six cylindres à haut régime gère sans suralimentation et se trouve en position arrière classique, améliorant ainsi la traction et le freinage. Cependant, il a été incliné vers l’avant de 5,5 degrés, créant plus de marge de manœuvre pour le diffuseur de soubassement. Les organes auxiliaires tels que l’alternateur et le compresseur de climatisation ont été déplacés d’un bon mètre vers l’avant et vers le bas dans un espace devant le moteur et la boîte de vitesses, ce qui a un effet positif sur l’équilibre des masses de la 911 GT3 R. La boîte de vitesses à 7 rapports accouplée au moteur six-cylindres est séquentielle et est dérivée de l’actuelle 911 GT3 Cup.

La suspension de la nouvelle 911 GT3 R – dont de nombreux détails ont été modifiés – favorise la motricité, permet une direction plus précise, garantit une usure moindre des pneus arrière et réduit le temps passé aux changements de réglages. Au niveau de l’essieu avant, une disposition à double triangulation à la pointe de la technologie contrôle les roues. Le positionnement optimisé des points d’articulation centraux sur l’essieu avant libère de l’espace pour le concept aérodynamique « race underfloor ». Ce soubassement surélevé permet un flux d’air propre vers le diffuseur arrière. L’essieu arrière multibras recule un peu, ce qui allonge l’empattement de 2 459 à 2 507 millimètres. Cela réduit également la charge sur les pneus arrière et améliore la constance des performances des pneus sur des périodes plus longues.

En matière de sécurité, la nouvelle 911 GT3 R suit une approche sans compromis. Le siège s’est rapproché du centre de la voiture. Cela a permis à Porsche d’adapter de manière optimale la position du siège plus ergonomique à l’arceau de sécurité amélioré et à la nouvelle protection contre les chocs latéraux FIA. Comme dans l’ancêtre, le volant et les pédales peuvent être réglés longitudinalement pour s’adapter au conducteur. Le concept de volant représente une évolution par rapport au modèle précédent. Il intègre des éléments qui ont fait leurs preuves dans les voitures de course 911 GT3 Cup et 911 RSR de dernière génération. L’écran de 10,3 pouces, par exemple, provient du coureur de coupe monomarque à succès, avec le concept de commutateurs multiples adopté par le vainqueur de la classe Le Mans.

« Après le départ, la piste était d’abord très humide puis elle s’est progressivement asséchée. Pour mon deuxième relais, j’ai opté pour des slicks et j’ai réussi à faire quelques tours rapides. Je pense que Porsche a développé une assez bonne voiture de course. Elle roule bien. Tout s’est déroulé selon le plan. La voiture est déjà un peu meilleure que sa devancière dans tous les aspects, notamment dans son comportement au freinage, ses caractéristiques en virage et son couple plus élevé grâce à son moteur de 4,2 litres. Nous avons encore du travail à faire mais la performance est déjà là et elle va dans le bon sens. », a déclaré Julien Andlauer.

« Les conditions aujourd’hui avec une météo capricieuse étaient un peu délicates. Dans l’ensemble, la nouvelle Porsche a très bien fonctionné. Notre objectif était d’en apprendre le plus possible – par exemple, comment contourner un trafic plus lent avec la voiture. Nous avons maintenant une idée globale de notre position avec la nouvelle 911 GT3 R. La voiture a de nombreuses qualités positives et une très bonne base. Cependant, nous avons encore des problèmes à résoudre. », a ajouté Frédéric Makowiecki.

