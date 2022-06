La plateforme VW MQB célèbre son dixième anniversaire

L’un des produits phare de Volkswagen à l’échelle mondiale fête ses dix ans : c’est la plateforme modulaire transversale (MQB). Depuis 2012, elle fait office de structure commune à de nombreux modèles. Plus de 32 millions de véhicules ont ainsi été produits sur cette base dans l’ensemble du Groupe. 20 millions d’entre eux, au bas mot, sont issus des usines de la seule marque Volkswagen – de la petite Polo aux SUV Atlas (aux États-Unis) ou Teramont (en Chine). Parallèlement, l’approche modulaire a été reprise dans l’univers de l’électromobilité. Les modèles actuels de la gamme ID. reposent ainsi sur la plateforme MEB. Quant à la prochaine génération, elle usera de la plateforme évolutive SSP (Scalable Systems Platform) du groupe, également électrique, qui permettra au véhicule d’être entièrement connecté à son écosystème. Volkswagen pose ainsi les jalons d’une conduite entièrement automatisée (de niveau 4).

« L’introduction de la plateforme MQB, il y a dix ans, a constitué une étape décisive. En plus d’être la plateforme technologique de nos modèles dotés d’un moteur à combustion installé en position transversale, elle est le socle de notre réussite économique et de notre résilience. En effet, les véhicules conçus à partir de la structure MQB participent largement à financer les projets d’avenir initiés dans le cadre de la stratégie ACCELERATE de notre marque – par exemple dans le domaine de l’électromobilité, des nouveaux modèles commerciaux ou de la conduite autonome. », rappelle Ralf Brandstätter, Président du Directoire de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers.

Lancement à l’automne 2012

Développée par la marque Volkswagen, la plateforme MQB a fait ses débuts avec la Golf VII. Le premier exemplaire produit en série est sorti des lignes d’assemblage de Wolfsburg en octobre 2012. Il a immédiatement montré tout le potentiel de cette nouvelle structure modulaire : une technologie de pointe, un poids restreint et un design dynamique grâce aux porte-à-faux réduits. En réalité, le tout premier modèle basé sur la plateforme MQB au sein du groupe était d’ailleurs la troisième génération de l’Audi A3, commercialisée quelques mois avant la Golf. La plateforme modulaire a permis de standardiser les processus de production dans tous les domaines. Résultat : une plus grande flexibilité et une réduction des coûts de développement, non seulement pour la marque Volkswagen, mais pour l’ensemble du groupe. Le mot d’ordre ? Une diversité nouvelle grâce à des synergies intelligentes.

Grâce au principe de réutilisation d’un maximum de pièces, la plateforme MQB a également permis des économies d’échelle considérables grâce auxquelles Volkswagen a mis sur le marché des technologies innovantes sur le segment des ventes à gros volumes, participant ainsi à démocratiser ces évolutions. Des fonctionnalités avancées, telles que les systèmes d’assistance à la conduite, sont désormais proposées sur toutes les classes de véhicules, et sont ainsi accessibles à une large partie de la clientèle. Ralf Brandstätter insiste : « Nous continuerons de développer nos modèles de plateforme MQB dans les années à venir. Encore une fois, la prochaine génération accomplit un bond en avant en termes d’innovation. Les derniers modèles de la Passat, du Tiguan et du Tayron établiront de nouveaux standards de qualité, de valeur ajoutée, de fonctions et d’expérience numérique. C’est la plateforme MQB portée à la perfection. Ces bestsellers de Volkswagen posent les bases de nouveaux investissements pour l’avenir. »

Adaptabilité à différentes identités de marque

La plateforme MQB offre une très grande souplesse. Différents paramètres (voie, empattement, diamètre des roues et position du volant) peuvent être adaptés de manière indépendante les uns des autres, en fonction du positionnement et de la classe du véhicule, afin de répondre aux exigences et aux souhaits du marché et du client. De nombreux composants de la carrosserie sont fabriqués en acier à haute résistance et à ultra-haute résistance, avec des tôles d’épaisseur variable. Le poids des nouveaux modèles de plateforme MQB a ainsi été réduit d’environ 50 kg par rapport aux versions précédentes. Sur la Golf VII, en fonction des finitions, cet allègement représente même près de 100 kg.

De nouveaux moteurs avec une position d’installation standardisée

La plateforme modulaire transversale a également harmonisé la position d’installation des moteurs : ils sont inclinés de 12 degrés vers l’arrière du véhicule, avec le côté aspiration à l’avant et le côté échappement à l’arrière. De ce fait, sur les moteurs TSI de la gamme EA 211, lancés en même temps que la plateforme MQB, les ingénieurs ont fait pivoter les culasses de 180° par rapport aux moteurs EA 111 précédents.

Essence, Diesel, gaz ou électricité

Concernant les systèmes de propulsion spécifiquement, la plateforme MQB se montre hautement versatile et tournée vers l’avenir. Les versions essence (TSI), Diesel (TDI) et gaz naturel (CNG) ont été intégrées à la conception dès le départ, de même que les systèmes hybrides doux ou rechargeables sur secteur. La Golf VII était même disponible dans une version 100% électrique, appelée e-Golf, de 2013 à 2020. Sur le marché allemand, la plateforme MQB assure actuellement des performances à partir de 66 ch (48 kW), le moteur le plus puissant déployant 400 ch (294 kW).

Moins de variantes

Les nouveaux moteurs à essence ou Diesel (EA 288) ont été dotés d’interfaces de transmission de puissance standardisées. Ils peuvent ainsi être combinés avec les mêmes boîtes de vitesses et arbres de transmission sur l’essieu avant. Cela a permis de diviser presque de moitié le nombre de moteurs et de boîtes de vitesse différents. Concernant les systèmes de chauffage et de climatisation, qui occupent une place importante à l’avant des véhicules, le nombre de versions est même passé de 102 à 28 seulement.

Efficacité de production

Grâce à la flexibilité de la plateforme MQB, Volkswagen et les autres marques du groupe sont en mesure de développer rapidement de nouveaux modèles et variantes. Au fil des années, elle a été sans cesse étendue et perfectionnée. Elle se décline aujourd’hui en différents modèles et étapes d’évolution, dont la dernière Golf est la plus récente représentante. Tous les véhicules basés sur la structure MQB peuvent être standardisés et produits efficacement sur les usines du réseau de production mondial. Elle offre également des atouts considérables en cas de transition vers de nouveaux modèles sur les lignes de production : ainsi, en 2019, lorsque l’usine Volkswagen de Wolfsburg a commencé à produire la nouvelle Golf, il a été possible de réutiliser 80% des installations de construction de carrosserie préexistantes environ. De surcroît, la plateforme MQB permet de construire des véhicules affichant différentes dimensions d’empattement et de voie, voire des modèles de différentes marques, sur une même ligne.

La plateforme MQB, modèle de la MEB

C’est en s’appuyant sur les retours d’expérience autour de la MQB que Volkswagen a conçu sa plateforme électrique modulaire MEB, destinée aux modèles 100% électriques de la gamme ID. À l’instar de sa prédécesseuse, elle constitue une structure de base aux contours clairement reconnaissables, et malgré tout profondément versatile pour les marques du groupe affichant de hauts volumes de vente. Du point de vue de la configuration, la plateforme MEB repose sur un principe simple : rassembler les composants de propulsion électriques dans l’espace le plus restreint possible. La batterie haute tension est placée entre les essieux, de manière à ce que l’habitacle offre des espaces généreux. La plateforme MEB couvre également un large éventail de modèles destinés aux marchés mondiaux – de la petite citadine au spacieux ID. Buzz.

« La plateforme MEB a ouvert l’électromobilité au grand public dans le monde entier. D’ici 2025, nous proposerons un modèle sur chaque segment. Avec la plateforme SSP, c’est la prochaine génération de plateforme mécatronique 100 % électrique, entièrement numérique et ultra-évolutive qui verra le jour. Elle reprendra brillamment le flambeau à partir de 2026 et établira de nouveaux standards – tant en termes d’autonomie que de vitesse de charge et d’expérience de conduite connectée », se félicite Ralf Brandstätter.

Nouvelle étape, nouvelles dimensions – la plateforme SSP

La MEB sert donc également de modèle à la prochaine structure modulaire révolutionnaire à destination des véhicules électriques, notamment sportifs et de luxe : la future plateforme mécatronique SSP (Scalable Systems Platform) sera équipée des dernières technologies électroniques et logicielles. En 2026, dans le cadre du projet Trinity, Volkswagen présentera son premier véhicule basé sur cette structure ultra-évolutive. La Trinity a vocation à devenir le modèle phare de la marque sur toutes les technologies d’avenir : autonomie, temps de charge, transformation numérique, et même conduite autonome.

Photos : Volkswagen