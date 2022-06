Bentley Mulliner va refabriquer une petite série de Speed Six

Bentley Mulliner va redonner vie à l’emblématique Speed ​​Six avec une nouvelle et très exclusive série Continuation de 12 voitures, chacune mécaniquement et esthétiquement authentique aux voitures de course Bentley qui ont remporté les 24 Heures du Mans en 1929 et 1930. Créées pour honorer les réalisations de l’original voitures et tout en continuant à développer et à préserver les compétences patrimoniales de Mulliner, les nouvelles Bentley Speed ​​Six deviendront le deuxième projet de continuation d’avant-guerre au monde après le Blower – tous deux créés par Bentley Mulliner.

La voiture de course Bentley la plus réussie de son époque, la Speed ​​Six est considérée comme l’une des Bentley les plus importantes de l’histoire, démontrant non seulement les performances de la marque, mais aussi le concept du Grand Tourer – une voiture rapide qui est resté confortable et luxueux, et capable de parcourir de grandes distances avec aisance. Depuis, chaque Bentley a suivi la même philosophie.

La série de 12 voitures a été conçue, et sera développée et construite par la même équipe de spécialistes Mulliner qui a créé la série Blower Continuation – le premier projet de continuation d’avant-guerre au monde. Cette série acclamée de 12 nouvelles Bentley « Blower » de 4½ litres était basée sur la propre voiture d’équipe n°2 de 1929 de la société – la Bentley la plus célèbre et la plus précieuse au monde, qui a couru aux côtés de la Speed ​​Six en 1930 – et s’est vendue instantanément. Il en va de même pour les nouvelles Bentley Speed ​​Six, avec les 12 voitures déjà réservées par des clients chanceux du monde entier.

La série Bentley Speed ​​Six Continuation a été annoncée au Goodwood Festival of Speed ​​2022 par le président-directeur général de Bentley, Adrian Hallmark : « Après que l’équipe Mulliner ait acquis des niveaux de compétence incroyables grâce au développement de la série Blower Continuation, et avec le succès des voitures auprès de leurs clients, une chance d’honorer la Speed ​​Six est une prochaine étape fantastique. Il est essentiel que nous protégions, préservions et développions non seulement cette partie importante de notre patrimoine, mais aussi les connaissances que nous avons acquises en travaillant avec ces Bentley classiques. La Speed ​​Six est l’une des Bentley les plus importantes de nos 103 ans d’histoire, et les 12 voitures de la série Continuation incarneront les mêmes valeurs que W.O. Les originales de Bentley, fabriquées à la main avec la même attention méticuleuse à la fois à la qualité technique et à l’attention fanatique aux détails. Les heureux propriétaires pourront faire courir leurs voitures dans le monde entier et revivre véritablement les exploits des Bentley Boys d’origine. »

L’équipe Mulliner sera une fois de plus soutenue par un nombre incroyable d’artisans parmi un certain nombre de spécialistes du patrimoine automobile à travers le Royaume-Uni, livrant des pièces non seulement physiquement identiques, mais dans de nombreux cas, fabriquées à l’aide des mêmes techniques que celles utilisées dans les années 1920. Ce dévouement à l’authenticité complète et totale fait partie intégrante de la réussite d’un projet aussi complexe.

Bentley Speed Six

Version hautes performances de la 6½ litres, la Speed ​​Six est devenue la Bentley de course la plus titrée, remportant Le Mans en 1929 et 1930 aux mains de Woolf Barnato, Sir Henry « Tim » Birkin et Glen Kidston.

La Speed ​​Six était une version améliorée de la Bentley 6½ litres de 1926. W.O. Bentley croyait que la meilleure façon d’augmenter la puissance était d’augmenter la capacité, contrairement à la foi de Tim Birkin dans la suralimentation. Il a donc développé un nouveau moteur plus gros pour succéder au 4½ litres. Avec un alésage de 100 mm et une course de 140 mm, son nouveau six cylindres en ligne avait une capacité de près de 6,6 litres. Dans sa forme de base, avec un seul carburateur Smiths à cinq jets, deux magnétos et un taux de compression de 4,4:1, la 6½ Litre délivrait 147 ch à 3 500 tr/min. 362 exemplaires ont été construits à l’usine Bentley de Cricklewood, au nord de Londres, sur une variété de châssis de différentes longueurs en fonction des exigences de style de carrosserie de chaque client.

Le châssis Speed ​​Six a été introduit en 1928 comme une version plus sportive du 6½ Litre. Le moteur a été modifié pour libérer plus de puissance, avec deux carburateurs SU, un taux de compression plus élevé et un arbre à cames performant, responsable d’une augmentation à 180 ch. Le châssis Speed ​​Six était disponible pour les clients avec des empattements de 138 pouces (3 505 mm), 140,5 pouces (3 569 mm) et 152,5 pouces (3 874 mm), le châssis court étant le plus populaire. 182 modèles de Bentley Speed ​​Six ont été construits entre 1928 et 1930.

La version de course de la Speed ​​​​Six avait un empattement de 11 pieds (132 pouces; 3353 mm) et un moteur plus développé avec un taux de compression de 6,1: 1 et développant 200 ch. Deux victoires au Mans en 1929 et 1930 ont cimenté la place de la Speed ​​Six dans l’histoire de Bentley, la victoire de 1929 établissant une nouvelle référence pour la domination de la course. Conduite par Woolf Barnato et Sir Henry « Tim » Birkin, une Speed ​​Six a mené du premier tour jusqu’au drapeau à damier, suivie d’un cortège de trois autres Bentley. Un nouveau record du tour de 7:21 avait été établi par Birkin, retirant 46 secondes du meilleur précédent et nécessitant une vitesse moyenne de 134 km/h, et en parcourant 2 844 km, un record de distance a également été atteint. Une telle performance dominante d’un seul constructeur ne s’était pas revue au Mans depuis près de 30 ans.

Recréer une icône

Pour livrer 12 nouvelles Bentley Speed ​​Six authentiques au design des pilotes de 1929 et 1930, l’équipe Mulliner a d’abord créé un modèle CAO 3D complet de la voiture, à partir des plans originaux et de l’analyse détaillée des voitures d’origine. Deux voitures ont été référencées pour ce procédé.

« Old Number 3 » était la troisième des trois Speed ​​Six engagées par Bentley au Mans en 1930. Malgré une course difficile, elle a survécu à l’épreuve et a été parfaitement préservée depuis. Toujours entièrement légale sur la route et activement pilotée par son propriétaire aujourd’hui, l’Old Number 3 a été une source précieuse de détails de conception et de points de référence pour la création des nouvelles voitures.

Aux côtés de l’Old Number 3, la Speed ​​​​Six (GU409) de Bentley – qui fait partie de la collection Heritage en expansion de Bentley – est une voiture de route de 1929 portant une carrosserie Vanden Plas à quatre places identique aux voitures de course d’origine et restaurée selon les mêmes spécifications. La GU409 fournira des performances de référence et des données de maniabilité pour les voitures Continuation, y compris une courbe de puissance et de couple complète pour les 12 nouveaux moteurs à égaler ou à battre.

La première nouvelle Bentley Speed ​​Six en 92 ans sera assemblée au second semestre de cette année et deviendra la voiture de test et de développement technique du projet. La Speed ​​Six Car Zero sera retenu par Bentley, rejoignant la Bentley Blower Car Zero en tant qu’ancêtres des familles qu’ils aident à livrer.

Photos : Bentley