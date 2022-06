Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de Heinrich à Zandvoort

Quatrième victoire de la saison 2022 et avance dans la série : le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Deutschland/SSR Huber Racing) poursuit sa grande forme dans la Porsche Carrera Cup Deutschland. Sur le circuit de Zandvoort (Pays-Bas), l’Allemand a remporté la septième manche le samedi.

« C’est difficile de doubler sur cette piste étroite. J’ai donc tout de suite mis la pression au départ et j’ai récolté les fruits. C’était une course mouvementée mais j’ai réussi à utiliser la phase de voiture de sécurité pour remettre mes pneus dans la fenêtre de température idéale. », explique Heinrich. Les deuxième et troisième marches du podium lors de la course en soutien aux ADAC GT Masters étaient occupées par Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite) et Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing).

Avec un plateau de 31 Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW), le début de course s’est avéré mouvementé. Dans le premier virage, plusieurs véhicules sont entrés en collision, ce qui a entraîné une interruption de plusieurs minutes. Peu de temps après le redémarrage, Heinrich a pris la tête après avoir dépassé ten Voorde en pole position à l’intérieur. Malgré deux phases de voiture de sécurité, le pilote de 20 ans a gardé son sang-froid et a franchi le drapeau à la première place après 14 tours. ten Voorde n’a pas été en mesure de mettre une pression sérieuse sur Heinrich, le pilote de 25 ans terminant finalement sa course à domicile à 0,6 seconde du vainqueur. « Malheureusement, je n’ai pas pris un bon départ au redémarrage, et cela s’est avéré décisif. En course, j’ai réussi à suivre le rythme de Laurin Heinrich mais je n’ai tout simplement pas trouvé l’occasion de le dépasser. », a déclaré ten Voorde.

Buus était ravi de son troisième podium de la saison. « Mon objectif était de finir dans les trois premiers, donc je suis content de ce résultat. À certains moments, j’ai réussi à me rapprocher de Larry ten Voorde, mais je ne voulais pas risquer de perdre ma position avec un geste inconsidéré. », explique le Danois. Les quatrième et cinquième positions sont allées à Lucas Groeneveld (GP Elite) des Pays-Bas et à la recrue Alexander Tauscher (Allied-Racing) – le meilleur résultat à ce jour pour le duo dans la Porsche Carrera Cup Deutschland. Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing) a terminé à la sixième place mais s’est ensuite vu infliger une pénalité de 30 secondes pour avoir sauté le départ. En chargeant avec fougue dans le peloton, Loek Hartog (Pays-Bas / Black Falcon) est parti de la 16ème place sur la grille pour terminer à la sixième place. Son compatriote Max van Splunteren (Team GP Elite) a terminé 7ème devant Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech).

Dans la catégorie ProAm, Kim Hauschild (HRT Performance) a d’abord pris la tête. Cependant, l’Allemand a dû garer sa Porsche 911 GT3 Cup tôt dans les stands avec une crevaison. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix) a ainsi remporté ce classement sur le circuit de 4,259 kilomètres de la côte de la mer du Nord devant ses compatriotes Sören Spreng (Black Falcon) et Christof Langer (Fach Auto Tech).

Grâce à sa victoire, Heinrich maintient son avance dans la Porsche Carrera Cup Deutschland après sept des 16 manches avec 153 points. ten Voorde, tenant du titre, se classe deuxième (112 points) devant Buus (98 points).

Résultat de la course 7

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

4. Lucas Groeneveld (Pays-Bas/GP Elite)

5. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

6. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

7. Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite)

8. Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech)

9. Michael Ammermüller (Allemagne/SSR Huber Racing)

10. Lukas Ertl (Allemagne/CarTech Motorsport par Nigrin)

Classement par points après 7 des 16 courses

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 153 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 112 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 98 points

Photos : Porsche