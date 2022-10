Lamborghini Baku – Ouverture d’une concession en Azerbaïdjan

Automobili Lamborghini a officiellement ouvert son showroom à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. L’emplacement présente le nouveau design de l’identité de la marque Lamborghini, soulignant l’engagement de la marque pour l’avenir à Bakou.

L’inauguration, qui a eu lieu le 28 septembre 2022, a réuni Francesco Cresci, responsable de la région EMEA, et Felix Rongen, responsable de l’Europe centrale et de la CEI chez Lamborghini. Ensemble, ils ont présenté la toute nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica à un groupe d’invités VIP triés sur le volet.

« Le nouveau showroom Lamborghini avec son identité d’entreprise contribuera à améliorer encore la qualité de l’expérience de nos clients et à en accueillir de nouveaux ici à Bakou et dans les environs. Alors que nous continuons à lancer de nouveaux modèles passionnants, y compris l’Urus S annoncé aujourd’hui et nous nous dirigeons vers l’introduction de nouveaux produits hybrides à partir de 2023, nous remercions nos partenaires concessionnaires pour leur engagement et leur fidélité. », a déclaré Francesco Cresci.

« Nous sommes heureux d’ouvrir officiellement un nouveau showroom Lamborghini à Bakou et nous sommes à peu près sûrs que nous commençons une histoire de succès. », a déclaré Felix Rongen.

La nouvelle zone de 225 mètres carrés est située à Zarifa Aliyeva 31, Bakou (Azerbaïdjan) et la nouvelle expérience de marque a été conçue dans une atmosphère chaleureuse et confidentielle. Dans les locaux, les clients potentiels peuvent découvrir la gamme de produits ou créer leur configuration personnalisée dans un espace réservé Ad Personam : dans le cadre du programme de personnalisation, les propriétaires ont des options de peinture presque illimitées ainsi que du cuir, des coutures spéciales, des éléments en fibre de carbone et de nombreuses autres options exclusives pour leur nouveau véhicule. Le showroom, équipé des dernières technologies de la marque, offre aux passionnés de véhicules une expérience complète exclusive, tandis que des experts formés par Lamborghini guident les clients à travers une sélection de modèles Lamborghini neufs et d’occasion.

Les invités et les VIP ont été accueillis dans une atmosphère agréable de Lamborghini Baku avec une touche unique d’hospitalité traditionnelle et après la cérémonie d’ouverture officielle, un dîner de gala au restaurant KHAMSA a été organisé.

Automobili Lamborghini est actuellement représenté à Bakou sur une base exclusive pour l’Azerbaïdjan et la région de Transcaucasie. Lamborghini compte actuellement 74 concessionnaires dans la région EMEA et 174 dans le monde.

Photos : Lamborghini