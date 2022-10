Audi R8 Coupé V10 GT RWD – L’adieu de la supercar à moteur V10

Douze ans après la première Audi R8 GT, Audi Sport GmbH lance la deuxième édition de cette super voiture de sport exclusive : la nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD. La puissance du moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres est portée à 620 ch (456 kW), ce qui en fait la propulsion la plus puissante de l’histoire de la marque. Une nouvelle transmission à double embrayage à 7 rapports pour des changements de vitesse plus rapides et le nouveau mode de conduite Torque Rear permettent aux conducteurs de choisir leur propre niveau de prise en charge de l’ESC. Cela permet un survirage contrôlé et simultanément précis. Le couple arrière à sept niveaux peut être réglé via le satellite de commande sur le volant. La nouvelle Audi R8 GT est limitée à 333 unités dans le monde. De nouvelles caractéristiques extérieures et intérieures exclusives rendent hommage à la première génération de la R8 GT. Ceux-ci incluent, par exemple, une numérotation séquentielle, des jantes en alliage léger spéciales et un intérieur dans une combinaison de noir et de rouge. La nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD sera disponible chez les concessionnaires à partir de 2023.

L’Audi R8 GT dit au revoir au moteur V10

Par rapport au R8 V10 performance RWD développant 570 ch, qui constitue la base de la deuxième édition du R8 GT, Audi Sport GmbH augmente les performances du modèle spécial afin de l’amener au même niveau que le modèle quattro. Concrètement, cela signifie : 620 ch à partir du moteur 10 cylindres, 5,2 litres de cylindrée et 565 Nm, disponibles de 6 400 à 7 000 tr/min (max. : 8 700 tr/min). En conséquence, la nouvelle Audi R8 GT accélère à 100 km/h en 3,4 secondes, atteint la barre des 200 km/h en seulement 10,1 secondes et atteint une vitesse de pointe pouvant atteindre 320 km/h.

Autre différence décisive : une nouvelle transmission à double embrayage à 7 rapports avec des temps de passage encore plus rapides. Grâce à un rapport de démultiplication modifié et à la vitesse plus élevée associée, la nouvelle boîte de vitesses permet des accélérations encore plus impressionnantes à tous les rapports. En dehors de cela, il existe une caractéristique de conception exclusive pour le R8 GT uniquement : le collecteur d’admission est peint en noir.

Nouveau Torque Rear

Pour la première fois, Audi Sport GmbH, qui fabrique le nouveau R8 GT en grande partie à la main chez Böllinger Höfe, propose le mode Torque Rear. Le patinage est contrôlé sur l’essieu arrière par le système antipatinage (ASR). Il fait partie de l’ESC. Sept courbes caractéristiques sont stockées dans l’ASR, offrant différents niveaux de support. Le niveau 1 permet peu de glissement, tandis que le niveau 7 permet beaucoup de glissement. Le niveau de couple arrière souhaité peut être réglé en tournant le satellite de commande sur le volant. Cette fonction permet également une adaptation différente en fonction de l’évolution des compétences de conduite et des conditions routières. En fonction de la progression et en tenant compte des informations des capteurs de vitesse de roue, de l’angle de braquage, de la position de la pédale d’accélérateur et du rapport sélectionné, le calculateur du moteur mesure la puissance du moteur sur l’essieu arrière.

Le moins est plus

Par rapport au R8 Coupé V10 performance RWD, diverses mesures ont entraîné une réduction de poids d’environ 20 kilogrammes à un total de 1 570 kilogrammes (sans conducteur). Les jantes exclusives 20 pouces à 10 branches, associables aux pneumatiques hautes performances Michelin Sport Cup 2, conçus pour un usage route et circuit, jouent un rôle clé dans la réduction de poids. Les roues forgées légères sont basées sur les véhicules de sport automobile d’Audi. Le système de freinage en céramique extrêmement puissant, qui est un équipement standard du R8 GT, permet un gain de poids supplémentaire. De plus, il y a des sièges baquets R8 et la suspension sport avec la barre anti-roulis CFRP. La barre anti-roulis avant est en plastique renforcé de fibre de carbone. Avec les deux connexions de biellette en aluminium anodisé rouge (qui protège contre la corrosion), il réduit le poids et augmente la tenue de route et la dynamique de virage. Une suspension à ressorts hélicoïdaux encore plus sportive est disponible en option pour le nouveau R8 GT. Cela vous permet de régler individuellement la position du trim et les niveaux de compression et de détente du véhicule. A la livraison, les clients de l’Audi R8 Coupé V10 GT RWD reçoivent les instructions de réglage et les outils correspondants.

Un look adapté à son statut

Pour différencier la nouvelle Audi R8 V10 GT RWD de ses proches, le modèle spécial est équipé de pièces complémentaires exclusives. La première caractéristique distinctive est le lettrage noir « R8 GT » à l’arrière. Tous les autres emblèmes sont en noir. Avec le Carbon Aerokit en haute brillance, qui a été développé en soufflerie, le package génère une meilleure stabilité sur la route, et donc également des vitesses de virage plus rapides. Au total, le kit aérodynamique en carbone se compose des accessoires suivants : séparateur avant, flics, caches de jupes latérales, éléments aérodynamiques sur les côtés du pare-chocs arrière, un diffuseur et un aileron arrière avec support en col de cygne. Cet insert assure un sous-écoulement optimal de l’aileron et améliore ainsi l’efficacité aérodynamique.

Dans le style de son prédécesseur, la nouvelle Audi R8 GT se décline en gris Suzuka mat. Alternativement, les couleurs rouge Tango métallisé et le gris Daytona métallisé sont disponibles.

À l’intérieur, Audi Sport GmbH poursuit son hommage au premier R8 GT d’il y a 12 ans. L’intérieur est conçu dans une combinaison de noir et de rouge. Cela inclut les ceintures rouges – uniquement disponibles dans l’Audi R8 GT de 2010. Les tapis de sol et les sièges baquets R8 arborent le lettrage du modèle spécial en noir et rouge. Un point fort : les clients peuvent trouver la numérotation séquentielle de leur R8 GT au milieu du levier sélecteur, partiellement mat dans l’incrustation en carbone.

Prix

La nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD sera en concession à partir de 2023. Son prix débute à 225 000 euros.

Photos : Audi