Lamborghini Espada 400 GT – La première Lamborghini à 4 places à moteur V12

En 2022, Lamborghini célèbre le V12 : le légendaire moteur 12 cylindres qui propulse ses voitures les plus emblématiques depuis près de 60 ans. Cela inclue l’Espada 400 GT, qui a été le premier véhicule à quatre places de Lamborghini et qui a été son modèle le plus vendu pendant des années. Encapsulant une approche exceptionnelle de l’innovation technique, grâce au moteur Lamborghini V12 de 4 litres monté à l’avant, elle a toujours été une voiture de grand tourisme extrêmement rapide malgré l’augmentation de sa taille.

Le moteur à combustion V12 « pur » dans sa forme définitive sortira de production avant la fin de 2022, lorsque la dernière Aventador Ultimae sera fabriquée. Dès l’année prochaine, l’héritière de l’Aventador sera équipée d’une nouvelle version hybride rechargeable du moteur V12.

Ferruccio Lamborghini visait à produire la voiture de grand tourisme la plus rapide, la plus luxueuse et la plus confortable

Depuis le début de son aventure dans la construction automobile, le fondateur de l’entreprise, Ferruccio Lamborghini, a clairement énoncé son objectif. Il voulait fabriquer la meilleure voiture de grand tourisme qui soit : une voiture de sport non seulement rapide mais aussi confortable et luxueusement finie. Présentée au Salon de Genève en mars 1968, la Lamborghini Espada 400 GT incarne parfaitement cette idée pendant plus d’une décennie. L’Espada pouvait accueillir confortablement quatre adultes et avait plus d’espace pour les bagages et les passagers que la 400 GT 2+2 (son prédécesseur) et l’Islero 400 GT 2+2. De plus, l’Espada présentait des finitions vraiment exceptionnelles, avec de généreuses quantités de cuir et d’autres matériaux raffinés, ainsi que la possibilité d’installer la climatisation. La direction assistée a été introduite en option en 1969 et elle a été incluse de série à partir de 1972. Une version avec transmission automatique était disponible à partir de 1974.

Faire passer le moteur V12 à 4 litres

La pierre angulaire technique de l’Espada était le moteur V12 à 60° qui a été produit pour la première fois en 1963 avec une cylindrée de 3,5 litres, qui avait déjà été portée à 4 litres (3929 cm3) en 1964. C’est un exemple remarquable de technologies de développement de moteur, et il était capable de fournir 325 ch à 7 200 tr/min lorsqu’il a été installé pour la première fois dans l’Espada. Celle-ci est passée à 350 ch à 7 500 tr/min dans l’Espada Série II, qui a été présentée en 1970.

Alimenté par six carburateurs à tirage latéral Weber 40 DCOE, le V12 avait un taux de compression de 9,5: 1 (qui est passé à 10,7: 1 à partir de la série II) et deux arbres à cames en tête entraînés par chaîne par rangée. Il ne pesait que 232 kg grâce à une utilisation importante d’aluminium pour fabriquer non seulement la culasse mais aussi le carter et les pistons. Il était monté à l’avant dans une position légèrement plus avancée par rapport aux précédents moteurs Lamborghini 350/400 GT, afin de rendre l’intérieur plus spacieux. Grâce à la grande ouverture sous le capot en aluminium, il était facilement accessible.

Le châssis était basé sur celui de la 400 GT mais il a été allongé pour que l’empattement atteigne 2 650 mm et il a également été élargi, la voie des roues passant à 149 cm. Il avait une suspension indépendante aux quatre roues, avec des doubles triangles et des ressorts hélicoïdaux. En novembre 1968, une Espada « Lancomat » à suspension hydropneumatique est présentée au Salon de Turin. Le système a été mis à disposition sur demande, mais finalement il a été choisi par très peu de propriétaires.

L’Espada était une voiture de grand tourisme extrêmement rapide, capable d’atteindre une vitesse de pointe comprise entre 245 et 260 km/h et de suivre la Miura plus sportive dans la plupart des conditions.

Le succès commercial de l’Espada

Lors de sa première présentation, l’Espada était la voiture à quatre places la plus rapide au monde. Présentant des formes carrées dans le cadre d’un design très innovant de Carrozzeria Bertone, elle s’est avérée être un succès commercial durable. Sa polyvalence et ses intérieurs spacieux – malgré une hauteur de seulement 119 cm – signifiaient qu’il était adapté à une utilisation beaucoup plus fréquente, élargissant ainsi considérablement la clientèle. Un total de 1 226 voitures ont été produites à travers les trois séries : 176 de l’Espada 400 GT Série 1 entre 1968 et 1969, 578 de l’Espada 400 GTE Série II entre 1970 et 1972, et 472 de l’Espada 400 GTS Série III entre 1972 et 1978.

Lamborghini Espada VIP avec un mini-bar et une télévision Brionvega

La Lamborghini Espada VIP a été présenté en 1971. Elle était basée sur l’Espada 400 GTE série II et seuls 12 des véhicules ont été fabriqués. Les premiers modèles de cette série spéciale de voitures sont venus dans une teinte orange spéciale et avaient une sellerie en cuir orange et noir. Les véhicules ultérieurs ont été fabriqués dans d’autres combinaisons de couleurs. À l’intérieur, l’Espada VIP avait un mini-bar et un réfrigérateur dans les panneaux latéraux arrière et une télévision Brionvega Algol 11 au-dessus du tunnel de transmission pour divertir les passagers des sièges arrière. Le VIP est l’un des modèles les plus recherchés par les collectionneurs d’Espada aujourd’hui.

L’Espada de Paul McCartney a fait sensation

L’un des propriétaires les plus célèbres de Lamborghini Espada est Sir Paul McCartney. L’ancien Beatles était un passionné de Lamborghini et il a acheté une Espada série III de 1972 à conduite à droite avec transmission manuelle, peinture rouge et intérieur en cuir rouge. Sa femme Linda conduisait souvent la voiture, mais une fois, elle a terminé dans un étang voisin après l’avoir laissée au point mort et avoir oublié de mettre le frein à main. Le véhicule a été sorti de l’eau au bout de trois jours et vendu plus tard à de nouveaux propriétaires, qui l’ont utilisé pendant plusieurs années. Par la suite, elle a fini par faire partie du « décor » d’un pub anglais. Elle a été vendue à un amateur inconnu en 2005 et on pense qu’elle se trouve peut-être maintenant en Autriche.

Des propriétaires VIP au grand écran

De nombreuses célébrités ont exprimé leur affection pour l’Espada au fil des ans. Par exemple, depuis 1986, le célèbre animateur de télévision américain Jay Leno – qui a toujours été un passionné de voitures – possède l’un des tout premiers modèles Espada de la série 2, qui a été fabriqué en 1969. Le fondateur du magazine EVO, Harry Metcalfe, a également possédé une Lamborghini Espada pendant de nombreuses années. Il s’agit d’une série II de 1970 à conduite à droite et il a participé avec elle à l’initiative du 50ème anniversaire d’Espada et Islero organisée par Automobili Lamborghini Polo Storico en 2018.

Il y a eu de nombreux films mettant en vedette une Espada, dont environ 50 titres importants. Le plus célèbre parmi les fans du modèle est le film italien « Flatfoot » de 1973 avec Carlo Pedersoli, mieux connu sous le nom de Bud Spencer. Tourné en grande partie à Naples et dans les environs, il voit le protagoniste poursuivre une Espada en montée autour d’une série de virages en épingle à cheveux dans une longue séquence de poursuite qui se termine à l’extérieur de l’église de Sant’Antonio a Posillipo.

Photos : Lamborghini