Ouverture d’un nouveau showroom Bentley à Rotterdam

Bentley Rotterdam a officiellement ouvert ses portes dans le plus grand port maritime d’Europe et la deuxième plus grande ville des Pays-Bas.

Le nouveau showroom de Bentley à Rotterdam offre 284 m², permettant l’exposition de la gamme complète de Bentley et de six nouveaux modèles au total. Situé le long de l’A20, dans un immeuble de trois étages, Bentley est situé au deuxième étage, facilement visible et accessible aux visiteurs, tandis que le centre de service est situé au rez-de-chaussée pour un accès facile. Au dernier étage du bâtiment se trouve le Rotterdam Carport Hotel, qui offre la possibilité aux propriétaires de faire garer et entreposer leur Bentley. Le nouveau bâtiment offre aux clients une entrée dédiée pour conduire leur véhicule directement dans l’atelier, puis accéder au nouveau showroom. Un espace au département de personnalisation Mulliner est accessible et aide les clients et prospects à parcourir des échantillons uniques de couleurs, de cuirs et de placages dans tous les types et formes.

Pour cette occasion, la Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean Edition est à l’honneur, présente pour donner un aperçu de l’avenir de Bentley et de sa vision de la mobilité de luxe, en introduisant de nouveaux matériaux durables dans le cadre de sa stratégie Beyond100. Reflété à travers les caractéristiques de l’habitacle, qui comprennent du tweed 100% laine britannique et des placages à pores ouverts. Aux côtés de la Bentley S1 Continental Flying Spur de 1958, la première interprétation sur mesure d’une Continental à quatre portes et l’inspiration de l’équipe de design pour créer la gamme Flying Spur d’aujourd’hui.

Plus tôt cette année, Bentley a fourni une mise à jour de ses plans Beyond100, en bonne voie pour devenir le leader de la mobilité durable de luxe et s’est engagé à investir durablement 2,5 milliards de livres sterling dans des produits et à transformer Crewe en une « usine de rêve » – une usine numérique, flexible et de grande valeur, avec un impact nul pour l’environnement. Cela comprend l’extension des panneaux solaires de 30 000 à 40 000 et l’objectif d’être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030. Bentley Rotterdam verra plus de modèles électrifiés à l’avenir avec l’ambitieux plan Five-in-Five de Bentley, qui engage Bentley à lancer un nouveau modèle électrique chaque année à partir de 2025.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Motors Europe, a déclaré : « C’est un bâtiment remarquable et je suis ravi d’inaugurer Bentley Rotterdam aux Pays-Bas. Il s’agit d’un marché important pour Bentley Motors et au cours des dix dernières années, nous avons connu une forte croissance et un succès avec la marque. Avec la stratégie Beyond100, nous avons communiqué des plans ambitieux, tout en offrant la gamme de modèles électrifiés la plus puissante aujourd’hui avec le Bentayga Hybrid et la Flying Spur Hybrid. »

« Nous sommes fiers de représenter Bentley Motors aux Pays-Bas et enthousiasmés par l’avenir de Bentley. La marque apporte une offre de gamme électrifiée solide sur le marché néerlandais et nous sommes impatients de conseiller nos clients et de leur fournir le meilleur service et la meilleure expérience possible. », a ajouté Robert Doornbos, concessionnaire principal de Bentley Rotterdam. «

Adresse du nouveau showroom

Bentley Rotterdam

Giessenweg 91

3044 AK Rotterdam

Téléphone : +31 (0) 881801919

Photos : Bentley